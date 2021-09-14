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корабель (1425) Одеса (4021) порт (619) Туреччина (2256)

Катер Берегової охорони Туреччини зайшов у порт Одеси з дружнім візитом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

У Практичну гавань Одеського морського порту зайшов катер Берегової охорони Туреччини. За традицією, катер морської охорони "Балаклава" зустрів гостей на підході до територіального моря України і супроводжував до прикордонного пункту базування.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

Неофіційний дружній візит-відповідь триватиме до 16 вересня. За час перебування в Україні морські прикордонники Туреччини поспілкуються з колегами на професійні теми. Також програмою візиту передбачено і неофіційне спілкування і відвідування культурно-історичних місць.

"Такі зустрічі сприяють зміцненню міжнародних дружніх відносин. За вітальним обідом на флагмані Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" турецьких колег приймали в найкращих традиціях української гостинності з урахуванням і повагою до звичаїв та культури гостей", - сказано в повідомленні.

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У серпні Флагман Морської охорони Державної прикордонної служби України "Григорій Куроп'ятников" гостював у Стамбулі.

Катер Берегової охорони Туреччини зайшов у порт Одеси з дружнім візитом 01
Катер Берегової охорони Туреччини зайшов у порт Одеси з дружнім візитом 02
Катер Берегової охорони Туреччини зайшов у порт Одеси з дружнім візитом 03
Катер Берегової охорони Туреччини зайшов у порт Одеси з дружнім візитом 04
Катер Берегової охорони Туреччини зайшов у порт Одеси з дружнім візитом 05
Катер Берегової охорони Туреччини зайшов у порт Одеси з дружнім візитом 06
Катер Берегової охорони Туреччини зайшов у порт Одеси з дружнім візитом 07
Катер Берегової охорони Туреччини зайшов у порт Одеси з дружнім візитом 08
Катер Берегової охорони Туреччини зайшов у порт Одеси з дружнім візитом 09
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Добре,що Безумная своїм довгим язиком, коли здавала держтаємницю про можливий захват вагнерівців у Турції, не зірвала цей дружній запланований мабуть візит ДО ТОГО ЯК ...
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14.09.2021 17:44 Відповісти
Турецький Кеп молодець ! Провідав своїх дєтушек в Одесі !))
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14.09.2021 17:50 Відповісти
Hoş geldiniz, arkadaşlar!
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14.09.2021 17:55 Відповісти
В Анталии весь аэропорт забит рабсеянами с дружественным визитом.
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14.09.2021 18:09 Відповісти
Да то турки просто кацапских овец стригут
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14.09.2021 21:44 Відповісти
мордва еще за Синоп ответит.
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14.09.2021 18:22 Відповісти
Турки хитрые, с ними осторожнее!
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14.09.2021 19:36 Відповісти
Вся встреащая делегация на тот катер и не поместится.
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14.09.2021 20:24 Відповісти
Слышал слышал. Еще раньше прочитал об этом на УСІ Online https://usionline.com/v-odesskom-portu-gostit-kater-beregovoj-ohrany-turcii-foto/ и кстати визит еще долго продлится. Вообще мне нравится как там подают информацию и к тому же там всегда только актуальные новости
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15.09.2021 15:20 Відповісти
 
 