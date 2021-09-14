На території заповідного фонду на Буковині незаконно вирубали дерев більш ніж на 3 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру провідному інженерові Путильського лісового господарства на Буковині, через недбалість якого було незаконно вирубано дерев на понад 3 млн гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Як повідомляється, в 2020 році працівник лісництва дозволив здійснити поступову рубку на території заказника місцевого значення "Зубровиця" площею 1,8 га, що належать до ділянок заповідного фонду. Законодавством такі рубки заборонені на цій території.
Вказані дії завдали державі збитків на 3,3 млн гривень.
Працівник лісгоспу підозрюється у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
Також в іншому кримінальному провадженні слідчі ДБР повідомили про підозру майстру лісу Сторожинецького лісового господарства на Буковині, через недбалість якого вирубано дерев на 200 тисяч гривень.
З травня до липня 2021 року майстер лісу неналежно виконував охорону лісу, через що невідомі особи вирубали дерева дуба та ялиці. Через недбалість працівника лісництва зловмисники залишилися непоміченими. Незаконна рубка завдала державі збитків на понад 210 тисяч гривень.
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Они пройти там не смогут, столько дэрэв Буба посадит.
В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец
Ну так нашли же землю, не соврал ни разу.
Зел,бедожопец,не приезжай больше в Черновцы со своим уличным музыкантом...
2020 "В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів"
И как можно измерять уничтожение природы в деньгах ? ( эти деревья завтра на 3Д принтере напечатают ? )
І що, курва?!!
Хтось поніс хоча б якесь покарання, крім звільнення з посади?