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вирубка (111) ліс (447) ДБР (2566)

На території заповідного фонду на Буковині незаконно вирубали дерев більш ніж на 3 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру провідному інженерові Путильського лісового господарства на Буковині, через недбалість якого було незаконно вирубано дерев на понад 3 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як повідомляється, в 2020 році працівник лісництва дозволив здійснити поступову рубку на території заказника місцевого значення "Зубровиця" площею 1,8 га, що належать до ділянок заповідного фонду. Законодавством такі рубки заборонені на цій території.

Вказані дії завдали державі збитків на 3,3 млн гривень.

Працівник лісгоспу підозрюється у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Також читайте: У Карпатах припиняється суцільна вирубка лісу, - глава Держлісагентства Болоховець

Також в іншому кримінальному провадженні слідчі ДБР повідомили про підозру майстру лісу Сторожинецького лісового господарства на Буковині, через недбалість якого вирубано дерев на 200 тисяч гривень.

З травня до липня 2021 року майстер лісу неналежно виконував охорону лісу, через що невідомі особи вирубали дерева дуба та ялиці. Через недбалість працівника лісництва зловмисники залишилися непоміченими. Незаконна рубка завдала державі збитків на понад 210 тисяч гривень.

На території заповідного фонду на Буковині незаконно вирубали дерев більш ніж на 3 млн грн, - ДБР 01
На території заповідного фонду на Буковині незаконно вирубали дерев більш ніж на 3 млн грн, - ДБР 02
На території заповідного фонду на Буковині незаконно вирубали дерев більш ніж на 3 млн грн, - ДБР 03
На території заповідного фонду на Буковині незаконно вирубали дерев більш ніж на 3 млн грн, - ДБР 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Та херня ж! - сейчас зелупенский там мильярд дэрэв каааак высадит.

Они пройти там не смогут, столько дэрэв Буба посадит.
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14.09.2021 18:46
+4
рыба по прежнему гниёт с головы...
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14.09.2021 18:40
+3
14.09.21 16:56

В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец
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14.09.2021 18:53
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Ну і ...?? Які наслідки,як за звичай підозра ,без будь-яких наслідків !!!)))
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14.09.2021 18:34 Відповісти
Та херня ж! - сейчас зелупенский там мильярд дэрэв каааак высадит.

Они пройти там не смогут, столько дэрэв Буба посадит.
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14.09.2021 18:46 Відповісти
облиснение? или пока облыснение лесов?
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14.09.2021 18:36 Відповісти
рыба по прежнему гниёт с головы...
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14.09.2021 18:40 Відповісти
не поділився з ЗЕмафією
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14.09.2021 18:42 Відповісти
ХТОСЬ ВІРИТЬ ОЦЬОМУ ДБР ПРИ вові??
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14.09.2021 18:45 Відповісти
ТРУХАНЯ там у них справа , ТАТАРОВА...
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14.09.2021 18:46 Відповісти
14.09.21 16:56

В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства Болоховец
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14.09.2021 18:53 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3288196/my_nashli_zemlyu_pod_programmu_prezidenta_o_bolshom_zalesnenii_ukrainy_glava_goslesagentstva_bolohovets

Ну так нашли же землю, не соврал ни разу.
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14.09.2021 18:57 Відповісти
3 ляма,трындеж!Здесь у нас все 33 с с попугаем в придачу.

Зел,бедожопец,не приезжай больше в Черновцы со своим уличным музыкантом...
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14.09.2021 19:09 Відповісти
Вот это патриотизм!
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14.09.2021 19:22 Відповісти
2019 Дебати. Питання №9 "Куди поділись карпатські ліси?"

2020 "В Україні в 7 разів зросла незаконна вирубка лісів"
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14.09.2021 20:21 Відповісти
Как это можно квалифицировать в служебную халатность ?

И как можно измерять уничтожение природы в деньгах ? ( эти деревья завтра на 3Д принтере напечатают ? )
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14.09.2021 23:00 Відповісти
хитро пилят, ублюдки, ниже уровня земли.
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15.09.2021 00:03 Відповісти
На території, що прилягає до Сторожинецького військового полігону, вже давно не ховаючись рубають ліс.

І що, курва?!!

Хтось поніс хоча б якесь покарання, крім звільнення з посади?
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15.09.2021 11:24 Відповісти
 
 