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Із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Артуром Голубом попрощалися на Житомирщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У місті Малин Коростенського району Житомирської області 14 вересня відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі військовослужбовцям 503-го окремого батальйону морської піхоти Артуром Голубом.

Про це йдеться на офіційному сайті Житомирської ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

У жалобній процесії взяли участь місцеві чиновники, рідні та близькі загиблого Героя, його бойові товариші і громадськість.

Прощалися з Артуром Голубом біля будинку, де він проживав, а також на Городищанському кладовищі, де поховали військовослужбовця.

Із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Артуром Голубом попрощалися на Житомирщині 01
Із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Артуром Голубом попрощалися на Житомирщині 02
Із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Артуром Голубом попрощалися на Житомирщині 03
Із загиблим на Донбасі бійцем 503-го ОБМП Артуром Голубом попрощалися на Житомирщині 04

Артур Голуб народився 13 квітня 1994 року. Навчався в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, потім пішов захищати Батьківщину. У 503-му ОБМП проходив службу понад півтора роки. Загинув 12 вересня в районі селища Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області від поранень, зазнаних при влучанні у вантажівку ЗСУ протитанкової керованої ракети, випущеної з боку російських військ. У нього залишилися хвора мати і дитина.

Також дивіться: Із загиблим унаслідок російського обстрілу на Донбасі воїном 74-го ОРБ Денисом Германом попрощалися в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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14.09.2021 20:07 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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14.09.2021 20:08 Відповісти
был на похоронах другого взапоре..есть фото и видео на странице в фб..((
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14.09.2021 20:34 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....

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14.09.2021 20:40 Відповісти
Світла пам'ять тобі, Воїне.

Спочивай спокійно.
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15.09.2021 03:17 Відповісти
 
 