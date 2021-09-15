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Трилер із Рабиновичем, Де!олігархи, талант прем'єр-міністра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Це була операція наших спецслужб.(Голова ТСК Безугла)
Хто бреше?
Версії зрадництва. Навіщо глава ТСК Безугла виставляє Зеленського брехуном
Те, що розповідає Безугла, суперечить червневій версії Зеленського в двох ключових моментах.
По-перше, Безугла визнала, що це все-таки була наша, українська спецоперація (Безугла воліє називати її «спецзаходом»). А значить, слова Зеленського «це точно не була наша операція» - точно неправдиві.
По-друге, Безугла стверджує, що за основним планом «спецзаходу» примусова посадка літака в Києві не планувалася, літак повинен був спокійно сісти в Стамбулі, а «вагнеріців» повинні були затримати турецькі правоохоронці. Тобто Безугла виставляє Зеленського брехуном ще і в цьому питанні.
"На РФ закончили падать самолёты - начали падать министры"
слугамворогам народу нічим похвалитись, вони починають говорити про латиницю і т.п. маячню. вложитьукрасть можно
Зеленський сподівався хвалитися своїм законопроєктом як перед українцями, так і перед європейцями. Але замість цього Зеленський отримав порівняння з поплічниками нацистів.
Чи можна уявити собі щось гірше, ніж той піар, який отримав на форумі YES законопроєкт Зеленського про олігархів. Адміністратор YES, виконавчий віцепрезидент французької Havas Group Стефан Фукс порівняв ініціативу Зеленського з реєстром євреїв, який вели поплічники нацистів.
Фукс заявив, що проєкт закону про олігархів суперечить демократії і верховенству права, тому що він спрямований проти конкретної категорії людей. «Цей проєкт закону жахає нас. Це однозначно не сприятиме порозумінню між Францією і Україною, - підкреслив він. - Останній раз ми створювали такий реєстр у 1941 році, коли ми у Франції співпрацювали з нацистами. Ми заснували реєстр для євреїв. Це було жахливо".
Фукс - це один з найсильніших європейських фахівців з комунікацій та зв'язків з громадськістю, кавалер ордена Почесного легіону - вищої державної нагороди Франції.
Склад наглядової ради YES. Крім Пінчука і Фукса в цей орган входять експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський, експрем'єр Швеції Карл Більдт, глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, експрезидент Європарламенту Пет Кокс, експрем'єр Данії і ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
А ініціатива Секретаря про правопис і перехід на латиницю, це камінь в город ПЦУ та інших церков. Секретар, напевне, відпочивав на батьківщині, в азійщині, де саме проходить така заміна. А по друге. В 1930 роках в СРСР весь радянський народ "как один человек" був в пошуках так званих есперантистів, яких заочно оголосили "ворогами трудового народу". Це була аморфна штучна мова, яка нічого спільного не мала з реальністю. Щось на батьківщинах Єрмака татську мову не хочуть переводити на латиницю, а сестра Великого китайського народу Рассея, батьківщина вже секретаря,, теж не спішить на такий перевод. А то лють воду на млин Вадика Новинського типу - у вас церкви нема, у вас мови нема, то яка ви країна.