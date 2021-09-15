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Трилер із Рабиновичем, Де!олігархи, талант прем'єр-міністра. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Трилер із Рабиновичем, Де!олігархи, талант премєр-міністра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Трилер

Трилер із Рабиновичем, Де!олігархи, талант премєр-міністра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Подайте на боротьбу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Слуга народу" не зволікатиме з ухваленням закону про деолігархізацію, - Арахамія

Трилер із Рабиновичем, Де!олігархи, талант премєр-міністра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Де!олігархи

Трилер із Рабиновичем, Де!олігархи, талант премєр-міністра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Звіт комісії

Також читайте: Нові факти на засіданні ТСК щодо "вагнерівців" викликають розбіжності з офіційною версією, - нардеп "Голосу" Костенко

Трилер із Рабиновичем, Де!олігархи, талант премєр-міністра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Талант

Трилер із Рабиновичем, Де!олігархи, талант премєр-міністра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Перехідний період

Також читайте: Данілов: Нам треба позбутися кирилиці і перейти на латиницю

Трилер із Рабиновичем, Де!олігархи, талант премєр-міністра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Труднощі перекладу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов здивований реакцією на його заяву про перехід України на латиницю: "Якщо прихильникам "російського світу" стало зле, значить, Україні буде добре!"

Трилер із Рабиновичем, Де!олігархи, талант премєр-міністра. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Зовсім інша справа...

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Це була операція не нашої країни, скажімо так.(Говнокомандуюче ЗЕ)
Це була операція наших спецслужб.(Голова ТСК Безугла)

Хто бреше?
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15.09.2021 08:22
+12
идиот
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15.09.2021 08:23
+10
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15.09.2021 09:05
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Це була операція не нашої країни, скажімо так.(Говнокомандуюче ЗЕ)
Це була операція наших спецслужб.(Голова ТСК Безугла)

Хто бреше?
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15.09.2021 08:22 Відповісти
Скажімо так.
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15.09.2021 09:34 Відповісти
Бреше той, хто все своє життя робив це професійно на сцені.

Версії зрадництва. Навіщо глава ТСК Безугла виставляє Зеленського брехуном

Те, що розповідає Безугла, суперечить червневій версії Зеленського в двох ключових моментах.

По-перше, Безугла визнала, що це все-таки була наша, українська спецоперація (Безугла воліє називати її «спецзаходом»). А значить, слова Зеленського «це точно не була наша операція» - точно неправдиві.

По-друге, Безугла стверджує, що за основним планом «спецзаходу» примусова посадка літака в Києві не планувалася, літак повинен був спокійно сісти в Стамбулі, а «вагнеріців» повинні були затримати турецькі правоохоронці. Тобто Безугла виставляє Зеленського брехуном ще і в цьому питанні.
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15.09.2021 10:33 Відповісти
Якщо обоє кажуть правду, то значить при Зе нашими спецслужбами почали керувати не з нашої країни!
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16.09.2021 09:41 Відповісти
Как-то обошли стороной падение кацапского министра головой в камень!

"На РФ закончили падать самолёты - начали падать министры"
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15.09.2021 08:12 Відповісти
Владі треба меньше балаболити про латинську абетку, але замовити декільком колективам фахівців-гуманітаріїв розробку різних варіантів української латинки. Потім опублікувати і в інтерактиві винести на голосування на найкращій варіант. Але для остаточного переходу дати років з 10. Навіщо створювати з виключно технічного питання інформаційний спам? Щоб заговорити енергетичний колапс, що насувається?
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15.09.2021 08:14 Відповісти
идиот
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15.09.2021 08:23 Відповісти
Якщо ти це визнаєш, то це вже не так. Справжній ідіот ніколи не визнає, що він ідіот. Принаймні одне слово ти вже можеш написати без помилок
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15.09.2021 08:43 Відповісти
так роби, Впаньок, ви є всі президенти і всі відповідальні, я маю на увазі 73%, до яких і ти відносишся.
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15.09.2021 08:25 Відповісти
Коли слугам ворогам народу нічим похвалитись, вони починають говорити про латиницю і т.п. маячню.
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15.09.2021 08:26 Відповісти
"замовити декільком колективам фахівців-гуманітаріїв розробку різних варіантів української латинки" - предлагаю не останавливаться и пойти дальше . персонально для президента и его кукловода разработать пару вариантов украинской ивритки или идишки . а там глядишь и Найем подтянется с украинской арабкой . а можно за одно вспомнить и про руны с клинописью . чем больше коллективов задействуют тем больше шуму для отвлечения от насущных дел . ну и деньжат вложить украсть можно
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15.09.2021 09:04 Відповісти
Цій владі допоможе лише одне - і це повна самоліквідація, доречі разом з прихильниками презекоМанди
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15.09.2021 09:23 Відповісти
А я просто хочу похвалить работы "Подайте на борьбу" и "Де!олигархи".
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15.09.2021 09:03 Відповісти
"Подайте на боротьбу" - це прямо в "яблучко".
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15.09.2021 09:35 Відповісти
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15.09.2021 09:05 Відповісти
Навіщо французи порівняли Зеленського з поплічниками нацистів

Зеленський сподівався хвалитися своїм законопроєктом як перед українцями, так і перед європейцями. Але замість цього Зеленський отримав порівняння з поплічниками нацистів.

Чи можна уявити собі щось гірше, ніж той піар, який отримав на форумі YES законопроєкт Зеленського про олігархів. Адміністратор YES, виконавчий віцепрезидент французької Havas Group Стефан Фукс порівняв ініціативу Зеленського з реєстром євреїв, який вели поплічники нацистів.

Фукс заявив, що проєкт закону про олігархів суперечить демократії і верховенству права, тому що він спрямований проти конкретної категорії людей. «Цей проєкт закону жахає нас. Це однозначно не сприятиме порозумінню між Францією і Україною, - підкреслив він. - Останній раз ми створювали такий реєстр у 1941 році, коли ми у Франції співпрацювали з нацистами. Ми заснували реєстр для євреїв. Це було жахливо".

Фукс - це один з найсильніших європейських фахівців з комунікацій та зв'язків з громадськістю, кавалер ордена Почесного легіону - вищої державної нагороди Франції.

Склад наглядової ради YES. Крім Пінчука і Фукса в цей орган входять експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський, експрем'єр Швеції Карл Більдт, глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, експрезидент Європарламенту Пет Кокс, експрем'єр Данії і ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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15.09.2021 10:42 Відповісти
форум не дивився, однак порівняння з 1941 роком з реєстром сп раведливе. ці кренджелі чого тільки не придумають, щоб заробити "пару копійок". Так і це важливо, список будуть складати. Як говорив один старший товаришщ клоунів, вход рубль, виход пять. А у них вхід буде безплатно а на вихід встановлять прейскурант. Прейскурант буде базований "на зрості і вазі конкурсанта"

А ініціатива Секретаря про правопис і перехід на латиницю, це камінь в город ПЦУ та інших церков. Секретар, напевне, відпочивав на батьківщині, в азійщині, де саме проходить така заміна. А по друге. В 1930 роках в СРСР весь радянський народ "как один человек" був в пошуках так званих есперантистів, яких заочно оголосили "ворогами трудового народу". Це була аморфна штучна мова, яка нічого спільного не мала з реальністю. Щось на батьківщинах Єрмака татську мову не хочуть переводити на латиницю, а сестра Великого китайського народу Рассея, батьківщина вже секретаря,, теж не спішить на такий перевод. А то лють воду на млин Вадика Новинського типу - у вас церкви нема, у вас мови нема, то яка ви країна.
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15.09.2021 13:24 Відповісти
Щодо переходу на латиницю я маю іншу думку. А вона така: якщо ми хочемо раз і назавжди розірвати зв'язок із совком, з москвою і рускім міром то необхідно негайно переходити на латиницю. А Православній церкві України ніщо не заважає свої молитви читати кирилицею. Раніше православні попи в Україні молились церковнослов'янською мовою, яку простий народ зовсім не розумів, бо в основу церковнослов'янської Кирило і Мефодій поклали діалекти македонської мови та моравські діалекти чеської мови, з подальшою модифікацією богословських текстів болгарською. Потім православні попи почали молитись російською мовою. Коли Київський патріархат УПЦ переходив на богослужіння українською мовою, то противники українізації церкви попи з Московського патріархату також наводили аргументи про історично-культурну спадщину.До цього часу Українці користуються шрифтом Петра І, який московський цар запровадив у 1710 році.
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15.09.2021 21:37 Відповісти
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15.09.2021 11:15 Відповісти
як точно підмічено)))))😂
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15.09.2021 12:36 Відповісти
А що ж ви так образили "сивочолого"? Він же теж 100% "ДЕ".
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17.09.2021 06:12 Відповісти
 
 