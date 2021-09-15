Підпільні колл-центри фінансували діяльність угруповання кримінального авторитета Льори Сумського, - СБУ. ФОТОрепортаж

Роботу двох підпільних колл-центрів блокували на Сумщині. Отримуючи банківські дані людей, вони викрадали їхні гроші і фінансували злочинне угруповання кримінального авторитета Льори Сумського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що до роботи колл-центру були залучені майже 70 осіб. Зловмисники придбали бази даних банківських установ і телефонували їхнім клієнтам. Точна сума "доходів" ділків встановлюється, але попередні оцінки свідчать про десятки мільйонів гривень.

Шахраї видавали себе за співробітників банків і розповідали, що вони проводять телефонне опитування або пропонують нову банківську послугу чи кредит. Це дозволяло їм входити у довіру до "клієнтів", які охоче віддавали власну персоніфіковану інформацію. Як наслідок – зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу людей і знімали їхні кошти.

Частина цих коштів йшла на фінансування організованого злочинного угруповання місцевого кримінального авторитета - Льори Сумського. Наразі він втік з України і переховується від правоохоронців за кордоном.

У межах кримінального провадження здійснюються відповідні процесуальні дії.

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