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шахрайство (676) СБУ (10084) Сумська область (2243)

Підпільні колл-центри фінансували діяльність угруповання кримінального авторитета Льори Сумського, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Роботу двох підпільних колл-центрів блокували на Сумщині. Отримуючи банківські дані людей, вони викрадали їхні гроші і фінансували злочинне угруповання кримінального авторитета Льори Сумського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що до роботи колл-центру були залучені майже 70 осіб. Зловмисники придбали бази даних банківських установ і телефонували їхнім клієнтам. Точна сума "доходів" ділків встановлюється, але попередні оцінки свідчать про десятки мільйонів гривень.

Шахраї видавали себе за співробітників банків і розповідали, що вони проводять телефонне опитування або пропонують нову банківську послугу чи кредит. Це дозволяло їм входити у довіру до "клієнтів", які охоче віддавали власну персоніфіковану інформацію. Як наслідок – зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу людей і знімали їхні кошти.

Частина цих коштів йшла на фінансування організованого злочинного угруповання місцевого кримінального авторитета - Льори Сумського. Наразі він втік з України і переховується від правоохоронців за кордоном.

У межах кримінального провадження здійснюються відповідні процесуальні дії.

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Підпільні колл-центри фінансували діяльність угруповання кримінального авторитета Льори Сумського, - СБУ 01
Підпільні колл-центри фінансували діяльність угруповання кримінального авторитета Льори Сумського, - СБУ 02
Підпільні колл-центри фінансували діяльність угруповання кримінального авторитета Льори Сумського, - СБУ 03
Підпільні колл-центри фінансували діяльність угруповання кримінального авторитета Льори Сумського, - СБУ 04

Автор: Наталя Джума
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Не хватило времени за долгие годы посадить этого старого пердуна, теперь заочно "караете"? Привет прокуратуре и судам Сумщины за их многолетнюю бездеятельность и подслеповатость, когда касается серьёзных вопросов
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15.09.2021 09:55 Відповісти
все эти "старые пердуны" ходят под кремлевской гэбней. работают пугалами-зиц-предселателями
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15.09.2021 10:59 Відповісти
да все эти спецслужбы по 2 года ждут, до тех пор пока из мелких барыг вырастают банковские центры, а из мелких шнырей выходят жирные международные корпорации контрабандистов. Это вроде как и работает, но неужели никто не звонит, не пишет анонимки, не жалуется? Три года ждут а потом вдруг наконец-то арестовывают, а два бурные года предыдущенй деятельности - не видели, ослепли???? ОСЛЕПЛИ????
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15.09.2021 11:05 Відповісти
я кнонечно, понимаю, что сейчас можно все базы данных купить в Сети - украденные данные Нова Пошта, Приватбанка, но бороься с базами данных будет неэффективно, потому что они в Инете как грибы растут. Надо как то с другой стороны подойти. Есть ли закон о запрете использования украденных баз данных?
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15.09.2021 11:01 Відповісти
он не лера, он лёра.

я думал, он давно уже подох. оказывается жив до сих пор.
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15.09.2021 11:57 Відповісти
 
 