Вночі у Харкові горіли 6 автомобілів. Місцеві ЗМІ пишуть, що один з них належить начальнику відділу поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На автостоянці в одному з районів Харкова вночі горіли шість автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"15 вересня о 03:28 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 170 на автостоянці горять автомобілі", - йдеться в повідомленні.

На момент прибуття рятувальників вогнем повністю був охоплений автомобіль Toyota Rav 4 на площі 5 кв.м. Відкрите полум‘я також завдало шкоди ще 5-ти авто, що стояти впритул: двом Toyota Camry, ще одному Toyota Rav 4, а також Daewoo Lanos та Hyundai IX. У всіх них різні ступені пошкодження.

Вогонь було локалізовано о 3:36, а о 4:35 ліквідовано.

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"Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.



Фото: ДСНС

Тим часом у місцевому пабліку пишуть, що Toyota Rav 4 належить начальнику відділу поліції міста.





Фото: паблік Труха