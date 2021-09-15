УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11631 відвідувач онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
8 795 17
авто (2018) пожежа (3752) Харків (3920) ДСНС (4464)

Вночі у Харкові горіли 6 автомобілів. Місцеві ЗМІ пишуть, що один з них належить начальнику відділу поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На автостоянці в одному з районів Харкова вночі горіли шість автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"15 вересня о 03:28 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 170 на автостоянці горять автомобілі", - йдеться в повідомленні.

На момент прибуття рятувальників вогнем повністю був охоплений автомобіль Toyota Rav 4 на площі 5 кв.м. Відкрите полум‘я також завдало шкоди ще 5-ти авто, що стояти впритул: двом Toyota Camry, ще одному Toyota Rav 4, а також Daewoo Lanos та Hyundai IX. У всіх них різні ступені пошкодження.

Вночі у Харкові горіли 6 автомобілів. Місцеві ЗМІ пишуть, що один з них належить начальнику відділу поліції 01

Вогонь було локалізовано о 3:36, а о 4:35 ліквідовано.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сідав у машину": в центрі Дніпра вибухнув автомобіль Subaru, водій дивом уцілів. ФОТОрепортаж

"Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Вночі у Харкові горіли 6 автомобілів. Місцеві ЗМІ пишуть, що один з них належить начальнику відділу поліції 02
Фото: ДСНС

Тим часом у місцевому пабліку пишуть, що Toyota Rav 4 належить начальнику відділу поліції міста.

Вночі у Харкові горіли 6 автомобілів. Місцеві ЗМІ пишуть, що один з них належить начальнику відділу поліції 03
Вночі у Харкові горіли 6 автомобілів. Місцеві ЗМІ пишуть, що один з них належить начальнику відділу поліції 04
Фото: паблік Труха

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
ланос жальче всех! он один пострадал не заслужено )))
показати весь коментар
15.09.2021 10:15
+9
мона-стырский в курсе - требует повышение зарплат копам )))
показати весь коментар
15.09.2021 10:16
+8
В Днепре подорвали в авто, в Харькове горят авто... Как там ситуэйшн с криминогенной обстановкой в стране, товарищи Монастырский, Венедиктова, Баканов?...
показати весь коментар
15.09.2021 10:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Днепре подорвали в авто, в Харькове горят авто... Как там ситуэйшн с криминогенной обстановкой в стране, товарищи Монастырский, Венедиктова, Баканов?...
показати весь коментар
15.09.2021 10:13 Відповісти
мона-стырский в курсе - требует повышение зарплат копам )))
показати весь коментар
15.09.2021 10:16 Відповісти
им пох.....это мусорские разборки!
показати весь коментар
15.09.2021 10:17 Відповісти
сегодня, в 9.00... Ниссан... + погибший

показати весь коментар
15.09.2021 10:20 Відповісти
уточнение - двое погибших
показати весь коментар
15.09.2021 10:22 Відповісти
В Харкові горить авто мусора, а це не кримінал а боротьба з ним. Шкода машини, що стояли рядом, надіюсь вони були застраховані.
показати весь коментар
15.09.2021 14:53 Відповісти
ланос жальче всех! он один пострадал не заслужено )))
показати весь коментар
15.09.2021 10:15 Відповісти
А остальные за шо?
показати весь коментар
15.09.2021 10:21 Відповісти
ни за шо.... но Ланос всегда тяжелее всего достается... ( по копеечке собирал)))

вообще-то это сарказм...
показати весь коментар
15.09.2021 10:24 Відповісти
На 15-летней камрюхе наверное тоже не от хорошей жизни ездят.
показати весь коментар
15.09.2021 10:29 Відповісти
бо ланос то майно трудяги...
показати весь коментар
16.09.2021 08:50 Відповісти
Жаль что без начальника сгорел(
показати весь коментар
15.09.2021 10:19 Відповісти
А відео ще немає, на якому цей начальник домовляється щоб підпалили його автомобіль?
показати весь коментар
15.09.2021 10:25 Відповісти
В полиции дело хоть зарегистрировали? Или как обычно отказной материал.
показати весь коментар
15.09.2021 10:37 Відповісти
звичайно, там же авто ъх начальника згорыло а не якогось звичайного громадянина Украъни
показати весь коментар
15.09.2021 10:42 Відповісти
Помните как в Харькове "активисты" одного ОПГ сломали челюсть начальнику уголовного розыска.
показати весь коментар
15.09.2021 11:29 Відповісти
 
 