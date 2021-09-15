Двоє людей загинули внаслідок вибуху автомобіля в Дніпрі, - поліція. ФОТО

На проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті чого загинули дві людини.

Про це у Facebook повідомляє поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 9 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на пр. Богдана Хмельницького стався вибух в автомобілі Nissan Primera.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Встановлюються всі обставини події.

З’ясовано, що в результаті вибуху загинули дві людини, які перебували всередині автомобіля.

Також читайте: Селітра, яка вибухнула в порту Бейрута, могла належати українському бізнесменові Вербонолю, - OCCRP