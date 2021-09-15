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Двоє людей загинули внаслідок вибуху автомобіля в Дніпрі, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті чого загинули дві людини.

Про це у Facebook повідомляє поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, близько 9 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на пр. Богдана Хмельницького стався вибух в автомобілі Nissan Primera.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Встановлюються всі обставини події.

З’ясовано, що в результаті вибуху загинули дві людини, які перебували всередині автомобіля.

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Двоє людей загинули внаслідок вибуху автомобіля в Дніпрі, - поліція 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Два кресла были менее поврежденные
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15.09.2021 10:22
+2
Погибший был членом общественной организации "Украинский легион".

https://gorod.dp.ua/news/194077
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15.09.2021 10:36
+2
Думаю що, буде гірше. Знову ветеранів звинуватять.
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15.09.2021 10:43
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нифига се! а как установили что было "два человека"?
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15.09.2021 10:17 Відповісти
Два кресла были менее поврежденные
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15.09.2021 10:22 Відповісти
видать 4 пятки нашли....
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15.09.2021 10:25 Відповісти
Чий автомобіль?
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15.09.2021 10:28 Відповісти
водія встановили, пассажира - ні (призвища не називають)
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15.09.2021 10:30 Відповісти
Хоч би суддя чи прокурор
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15.09.2021 10:33 Відповісти
"Правоохранители установили, что одной из погибших оказалась пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак. "
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15.09.2021 11:40 Відповісти
Він не був сапером і учасником АТО. Він волонтер і інструктор з тактичної медицини. Проводив тренінг по наданню першої медичної допомоги в Дніпрі
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15.09.2021 14:20 Відповісти
Так.

Я був у нього на заняттях. Крутий дядько. Вічна пам'ять.
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15.09.2021 19:46 Відповісти
Погибший был членом общественной организации "Украинский легион".

https://gorod.dp.ua/news/194077
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15.09.2021 10:36 Відповісти
Цього я і боявся.
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15.09.2021 10:42 Відповісти
Зробив це РАЗОМ!
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15.09.2021 12:01 Відповісти
Кацапня вже вільно діє як навесні 14-го...
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15.09.2021 11:57 Відповісти
Полиция уже списала на самоубийство?
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15.09.2021 10:39 Відповісти
Думаю що, буде гірше. Знову ветеранів звинуватять.
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15.09.2021 10:43 Відповісти
https://dp.informator.ua/2021/09/15/v-dnepre-pri-vzryve-nissan-na-prospekte-hmelnitskogo-pogibli-press-sekretar-gschs-darya-grechishheva-i-veteran-ato-aleksej-kavlak/
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15.09.2021 11:10 Відповісти
ну понятно - привет от *****! от Харькова до Одесы...
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15.09.2021 11:17 Відповісти
Саме погане, що майже нічого з терактів не розкрито. Ні вибухи військових складів, ні замахи - нічого.
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15.09.2021 19:35 Відповісти
а от дуже цікаво знати - чи скоро розгонять професійно непридатніх для оперативной роботи цемендуру, СлаБоУмних та іншу наволоч, яка сіл на горб граїни, жере як не в себе поборами, брехнею, воровством, приниженням людей... вони не країну захищають, вони гроші для себе заробляють...
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16.09.2021 04:48 Відповісти
 
 