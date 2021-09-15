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Чиновники Міноборони й однієї з ОТГ на Київщині вимагали $45 тис. у забудовника, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

45 тис. доларів вимагали в одного із забудовників за сприяння в будівництві житлових будинків на землях однієї з ОТГ Київської області, які перебувають в оренді у Міноборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що організатори налагодили механізм отримання коштів за незаконну передачу земель Міністерства оборони під забудову житлових будинків. Наразі задокументовано, що учасники злочинної групи вимагали від одного із забудовників 45 тисяч доларів США за сприяння у будівництві житлових будинків на землях однієї з ОТГ Київської області, що перебувають в оренді у Міноборони.

Для забезпечення необхідної кількості землі до оборудки був залучений один з керівників місцевої влади. За пролонгацію одного з договорів оренди та передачу до МОУ ще двох ділянок він "запросив" 15 тис. доларів США.

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Слідчі ДБР задокументували отримання керівником громади та посередником з кожної інвестиційної угоди по 10 тисяч доларів США за ухвалення необхідного рішення сесії цієї ОТГ про продовження договору оренди з МОУ на одну земельну ділянку та дозвіл на виготовлення проєктної документації для іншої.

14 вересня 2021 року правоохоронці затримали "на гарячому" одного з керівників Центрального територіального управління капітального будівництва МОУ та посередника під час отримання 20 тисяч доларів США при укладанні угоди у службовому приміщенні Міноборони. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, у тому числі обшуки за місцями роботи та проживання учасників групи.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру. Попередня кваліфікація злочину – одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

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Чиновники Міноборони й однієї з ОТГ на Київщині вимагали $45 тис. у забудовника, - ДБР 01
Чиновники Міноборони й однієї з ОТГ на Київщині вимагали $45 тис. у забудовника, - ДБР 02
Чиновники Міноборони й однієї з ОТГ на Київщині вимагали $45 тис. у забудовника, - ДБР 03
Чиновники Міноборони й однієї з ОТГ на Київщині вимагали $45 тис. у забудовника, - ДБР 04
Чиновники Міноборони й однієї з ОТГ на Київщині вимагали $45 тис. у забудовника, - ДБР 05
Чиновники Міноборони й однієї з ОТГ на Київщині вимагали $45 тис. у забудовника, - ДБР 06
Чиновники Міноборони й однієї з ОТГ на Київщині вимагали $45 тис. у забудовника, - ДБР 07

Автор: Наталя Джума
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Ну так такое постоянно, просто эти не поделились вот их и хлопнули.
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15.09.2021 10:32 Відповісти
Невідома чиновниця одного з ОТГ намагалась здерти з невідомого забудовника відому суму у відомій валюті.

А взагалі на фото якісь мутні типи.
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15.09.2021 10:36 Відповісти
Боротьба корупціонерів з корупцією триває !!! Чергова підозра ,без жодних наслідків !!!)))
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15.09.2021 10:39 Відповісти
Та такої корумпованої гидоти в Україні сотні тисяч !!!))))
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15.09.2021 10:40 Відповісти
Деградація оборони з клоунами йде повним ходом!
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15.09.2021 10:40 Відповісти
Реанімація корумпованих кремлівських гнид триває !!!))))
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15.09.2021 10:42 Відповісти
Демпінгували розмір заносу? Та за таке любой судєйський реально наваляє, ач ,ніщєброди, планку занижають. Хай покарає їх нещадна рука Феміди-Вовк!
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15.09.2021 10:49 Відповісти
В этой новости все прекрасно: и мусора, которые крышуют незаконное строительство подавляя конкурентов, и застройщик, который дает взятку за строительный беспредел. Главное - не спалить контору, которая строит это дерьмо, ведь тогда подымется шум и мусора не получат откат.
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15.09.2021 11:27 Відповісти
судя по блатным позам, ждет залога и бархатного сезона в Турции....
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15.09.2021 13:12 Відповісти
снова спрасю у Байдена-а шо мы не в НАТе?...
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15.09.2021 14:12 Відповісти
ОТ так(((((а військовослужбовці ЗСУ в цей час без житла і по винайомних квартирах((((((
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15.09.2021 14:38 Відповісти
 
 