Відкоркувала вино врожаю 1775 року вартістю понад $100 тис.: "Ексгендиректорці" "Масандри" Павленко повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

Колишню "гендиректорку" винзаводу "Массандра" в окупованому Криму підозрюють в пограбуванні національних цінностей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК Крим.

"За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри колишній "генеральній директорці" захопленого окупантами винзавода "Масандра" за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років", - говорится в сообщении.

Національне виробничо-аграрне об’єднання "Масандра" - одне з найбільших підприємств України та Європи з вирощування винограду та виробництва високоякісних марочних вин. Після окупації півострова Російською Федерацією, у 2014 році, майно винзаводу було незаконно захоплено окупантами та передано у федеральну власність - управлінню справами президента РФ.

Наприкінці лютого 2015 року підозрювана незаконно була призначена на посаду генеральної директорки винзаводу. У вересні того ж року, під час відвідування "Масандри" президентом Російської Федерації та колишнім прем’єр-міністром Італії, підозрювана самовільно вилучила з колекції та відкоркувала одну з найцінніших пляшок енотеки - "Херес-де-ла-Фронтера" врожаю 1775 року. Вартість однієї такої пляшки вина перевищує 100 тисяч доларів США, та відповідно до законодавства України вона є національним надбанням й має значну історичну, наукову та національну цінність для держави.

Таким чином, "генеральна директорка" Масандри підозрюється у вчиненні воєнного злочину, що полягає у розграбуванні національних цінностей на окупованій території АР Крим та міста Севастополя.

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У прокуратурі нагадали, що у січні 2016 року вказаній громадянці України було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Зазначимо, що так званим "гендиректором" "Масандри" в окупованому Криму була Яніна Павленко.





