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вино (48) Крим (12749) окупація (5863) прокуратура (3171)

Відкоркувала вино врожаю 1775 року вартістю понад $100 тис.: "Ексгендиректорці" "Масандри" Павленко повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Колишню "гендиректорку" винзаводу "Массандра" в окупованому Криму підозрюють в пограбуванні національних цінностей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК Крим.

"За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри колишній "генеральній директорці" захопленого окупантами винзавода "Масандра" за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років", - говорится в сообщении.

Національне виробничо-аграрне об’єднання "Масандра" - одне з найбільших підприємств України та Європи з вирощування винограду та виробництва високоякісних марочних вин. Після окупації півострова Російською Федерацією, у 2014 році, майно винзаводу було незаконно захоплено окупантами та передано у федеральну власність - управлінню справами президента РФ.

Наприкінці лютого 2015 року підозрювана незаконно була призначена на посаду генеральної директорки винзаводу. У вересні того ж року, під час відвідування "Масандри" президентом Російської Федерації та колишнім прем’єр-міністром Італії, підозрювана самовільно вилучила з колекції та відкоркувала одну з найцінніших пляшок енотеки - "Херес-де-ла-Фронтера" врожаю 1775 року. Вартість однієї такої пляшки вина перевищує 100 тисяч доларів США, та відповідно до законодавства України вона є національним надбанням й має значну історичну, наукову та національну цінність для держави.

Таким чином, "генеральна директорка" Масандри підозрюється у вчиненні воєнного злочину, що полягає у розграбуванні національних цінностей на окупованій території АР Крим та міста Севастополя.

Читайте також: Росія вчинила військовий злочин, націоналізувавши "Масандру", - прокурор АРК Поночовний

У прокуратурі нагадали, що у січні 2016 року вказаній громадянці України було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Зазначимо, що так званим "гендиректором" "Масандри" в окупованому Криму була Яніна Павленко.

Відкоркувала вино врожаю 1775 року вартістю понад $100 тис.: Ексгендиректорці Масандри Павленко повідомлено про підозру 01
Відкоркувала вино врожаю 1775 року вартістю понад $100 тис.: Ексгендиректорці Масандри Павленко повідомлено про підозру 02
Відкоркувала вино врожаю 1775 року вартістю понад $100 тис.: Ексгендиректорці Масандри Павленко повідомлено про підозру 03
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Топ коментарі
+26
Бидло мокшанське.
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15.09.2021 13:47
+20
крысам нравяцца падвалы ...

и халявное вино,

щоб ви там в них- поздихали

прокацаплене гівно !
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15.09.2021 13:55
+6
Оно всегда так при оккупации. Всегда едет разграбление захваченного. И все ништяки оккупации....
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15.09.2021 13:57
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Бидло мокшанське.
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15.09.2021 13:47 Відповісти
1775 год - основан город Кривой Рог..............
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15.09.2021 14:22 Відповісти
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15.09.2021 16:01 Відповісти
- Хорошо! - сказал Остап. - Ваша поза меня удовлетворяет.(c)
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15.09.2021 14:32 Відповісти
Как будто перведено с фр. на русский.
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15.09.2021 16:44 Відповісти
Хай плешивого напоють, щоб срачка напала
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15.09.2021 13:53 Відповісти
крысам нравяцца падвалы ...

и халявное вино,

щоб ви там в них- поздихали

прокацаплене гівно !
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15.09.2021 13:55 Відповісти
Оно всегда так при оккупации. Всегда едет разграбление захваченного. И все ништяки оккупации....
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15.09.2021 13:57 Відповісти
немчура грабила украинские села будь здоров, но и вася советский тоже немало вывез трофейного добра из Европы....
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15.09.2021 15:39 Відповісти
одно слово - люмпены
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15.09.2021 14:02 Відповісти
как "свиноматка" по итальянски ?
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15.09.2021 14:09 Відповісти
Troia . Проститутки в Италии и свиноматки какоето отношение имеют к этому ископаемому городу.
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15.09.2021 16:51 Відповісти
как видишь - одна даже шмурдяка по 100т наливает..
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15.09.2021 16:55 Відповісти
А Бойко судить не хотят? Он в Киеве.
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15.09.2021 14:14 Відповісти
Листи з окупованого Криму - 1854-1856 роки

Кримська й cирійська авантюри Путіна до болю нагадують війну середини ХІХ століття, коли Росія також намагалася встановити свій контроль у Чорномор'ї та Середземномор'ї


Кримську (Східну) війну 1853-1856 років розв'язав російський імператор Ніколай І під приводом захисту православ'я на Балканах. За мету вона мала територіальні анексії, розгром Османської імперії, включення Балкан до російської сфери впливу та привласнення в такий спосіб «Візантійської спадщини». Це мало остаточного закріпити за Російською імперією роль «жандарма Європи», засвоєну в 1830-1848 роках. Проте війна закінчилася нищівною поразкою Росії.

Роздмухування імперських амбіцій, помножене на недолугу російську дипломатію та хибне уявлення про власну потугу, зумовило формування антиросійської коаліції у складі Османської імперії, Французької імперії, Королівства Великої Британії, Королівства Сардинії. Коаліція мала дипломатичну підтримку Австрійської імперії та Королівства Пруссії, які теж не були зацікавлені в надмірному зміцненні Росії на Півдні Європи. Як наслідок - Росія отримала не коротку переможну війну з Туреччиною на Балканах, а бойові дії на суходолі від Молдови до Криму, загрозу портам на Білому, Балтійському, Чорному морях і навіть у Владивостоку. Замість російського десанту на Босфорі - висадку англо-франко-сардинсько-турецьких військ у Криму, а замість російського прапора над Стамбулом - здачу Севастополя. Застарілі вітрильний флот, артилерія, гладкоствольні рушниці, брак комунікацій призвели до закономірного результату. У 1854-му Росію примусили звільнити окуповані території Молдови та Валахії. 18 лютого 1855-го за загадкових обставин пішов із життя імператор Ніколай І (ходили чутки про його самогубство). 27 серпня того самого року після тривалої облоги зданий був Севастополь, затоплений увесь Чорноморський російський флот.



Новий імператор Алєксандр ІІ ужив заходів для припинення воєнних дій. 30 березня 1856 року під час Берлінського конгресу керівник російської делегації граф Орлов підписав воєнну капітуляцію, а згодом Паризьку мирну угоду, що зафіксувала відмову Російської імперії від активної політики на Балканах, Чорноморського флоту та приморських фортець.

Далее -- https://zakusilov.livejournal.com/3203040.html?utm_source=embed_post
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15.09.2021 14:16 Відповісти
кацапські свині
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15.09.2021 14:24 Відповісти
Ну вино для того что бы пить, а не хранить вечно
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15.09.2021 14:26 Відповісти
Не все вина, чтобы пить
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15.09.2021 14:32 Відповісти
но не хйлу и не ворованное
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15.09.2021 14:37 Відповісти
согласен, сам делаю вино - сухое 3-10лет, крепленое не делал но срок вероятно до 50 максимум...
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15.09.2021 16:02 Відповісти
Я на свое 16-летие выпил сладкое вино 16 лет выдержки. Бабушка в Таганроге делала Она только сладкие вина хранила с большим сроком.
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15.09.2021 16:54 Відповісти
сахар(винный) должен перебродить,ваша бабушка перемудрила с засыпкой бурячного белого...
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15.09.2021 17:07 Відповісти
Хозяин так себя не ведёт. Так ведёт себя временный оккупант -- пользуется благами временно занятой им территории, а "после нас -- хоть потоп".
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15.09.2021 14:32 Відповісти
Идиоты, мне теперь не пить это вино.
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15.09.2021 14:32 Відповісти
не для себя - для элитных воров в законе стараласЯ старая блдь.. а теперь - хоть камни с неба.. да?, продажные крысчане-референдуаналы?
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15.09.2021 16:08 Відповісти
Я помню этот сюжет показывали почти он-лайн.
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15.09.2021 16:42 Відповісти
Вино 300летней давности оно решило хлебнуть, от же морда вороватая а.
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15.09.2021 22:35 Відповісти
Вино это полбеды...

..а вот что там делал ********* и какие были приняты меры на уровне дипломатии?

и бывшим премьер-министром Италии Источник: https://censor.net
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15.09.2021 22:43 Відповісти
Ну і чого уся москальська шушера преться с Україну? Там жа воля-вольная, а тут мальчіков в трусіках вішаюють... А вони не втомлюються нас торкати, кляті москалі...
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16.09.2021 02:55 Відповісти
 
 