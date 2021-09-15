Відкоркувала вино врожаю 1775 року вартістю понад $100 тис.: "Ексгендиректорці" "Масандри" Павленко повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Колишню "гендиректорку" винзаводу "Массандра" в окупованому Криму підозрюють в пограбуванні національних цінностей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК Крим.
"За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри колишній "генеральній директорці" захопленого окупантами винзавода "Масандра" за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років", - говорится в сообщении.
Національне виробничо-аграрне об’єднання "Масандра" - одне з найбільших підприємств України та Європи з вирощування винограду та виробництва високоякісних марочних вин. Після окупації півострова Російською Федерацією, у 2014 році, майно винзаводу було незаконно захоплено окупантами та передано у федеральну власність - управлінню справами президента РФ.
Наприкінці лютого 2015 року підозрювана незаконно була призначена на посаду генеральної директорки винзаводу. У вересні того ж року, під час відвідування "Масандри" президентом Російської Федерації та колишнім прем’єр-міністром Італії, підозрювана самовільно вилучила з колекції та відкоркувала одну з найцінніших пляшок енотеки - "Херес-де-ла-Фронтера" врожаю 1775 року. Вартість однієї такої пляшки вина перевищує 100 тисяч доларів США, та відповідно до законодавства України вона є національним надбанням й має значну історичну, наукову та національну цінність для держави.
Таким чином, "генеральна директорка" Масандри підозрюється у вчиненні воєнного злочину, що полягає у розграбуванні національних цінностей на окупованій території АР Крим та міста Севастополя.
У прокуратурі нагадали, що у січні 2016 року вказаній громадянці України було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Зазначимо, що так званим "гендиректором" "Масандри" в окупованому Криму була Яніна Павленко.
Будь ласка, зачекайте...
и халявное вино,
щоб ви там в них- поздихали
прокацаплене гівно !
Кримська й cирійська авантюри Путіна до болю нагадують війну середини ХІХ століття, коли Росія також намагалася встановити свій контроль у Чорномор'ї та Середземномор'ї
Кримську (Східну) війну 1853-1856 років розв'язав російський імператор Ніколай І під приводом захисту православ'я на Балканах. За мету вона мала територіальні анексії, розгром Османської імперії, включення Балкан до російської сфери впливу та привласнення в такий спосіб «Візантійської спадщини». Це мало остаточного закріпити за Російською імперією роль «жандарма Європи», засвоєну в 1830-1848 роках. Проте війна закінчилася нищівною поразкою Росії.
Роздмухування імперських амбіцій, помножене на недолугу російську дипломатію та хибне уявлення про власну потугу, зумовило формування антиросійської коаліції у складі Османської імперії, Французької імперії, Королівства Великої Британії, Королівства Сардинії. Коаліція мала дипломатичну підтримку Австрійської імперії та Королівства Пруссії, які теж не були зацікавлені в надмірному зміцненні Росії на Півдні Європи. Як наслідок - Росія отримала не коротку переможну війну з Туреччиною на Балканах, а бойові дії на суходолі від Молдови до Криму, загрозу портам на Білому, Балтійському, Чорному морях і навіть у Владивостоку. Замість російського десанту на Босфорі - висадку англо-франко-сардинсько-турецьких військ у Криму, а замість російського прапора над Стамбулом - здачу Севастополя. Застарілі вітрильний флот, артилерія, гладкоствольні рушниці, брак комунікацій призвели до закономірного результату. У 1854-му Росію примусили звільнити окуповані території Молдови та Валахії. 18 лютого 1855-го за загадкових обставин пішов із життя імператор Ніколай І (ходили чутки про його самогубство). 27 серпня того самого року після тривалої облоги зданий був Севастополь, затоплений увесь Чорноморський російський флот.
Новий імператор Алєксандр ІІ ужив заходів для припинення воєнних дій. 30 березня 1856 року під час Берлінського конгресу керівник російської делегації граф Орлов підписав воєнну капітуляцію, а згодом Паризьку мирну угоду, що зафіксувала відмову Російської імперії від активної політики на Балканах, Чорноморського флоту та приморських фортець.
Далее -- https://zakusilov.livejournal.com/3203040.html?utm_source=embed_post
..а вот что там делал ********* и какие были приняты меры на уровне дипломатии?
и бывшим премьер-министром Италии Источник: https://censor.net