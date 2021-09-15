"Очі для "Бук-М1": на озброєння ЗСУ прийнято радіолокаційну станцію виявлення "Фенікс-1". ФОТО

На замовлення Міністерства оборони України Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" розробило трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення 80К6КС1 "Фенікс-1", яка була прийнята на озброєння Збройних сил України після низку успішних випробувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Фенікс-1" буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси "Бук-М1" та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод", - зазначив глава Міноборони Андрій Таран.

За його словами, завдяки з'єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі.

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Міністр оборони додав, що отримана інформація з трикоординатної радіолокаційної станції виявлення 80К6КС1 передається на пункт бойового управління та автоматизовані пункти управління радіотехнічних підрозділів. Це дозволить застосовувати підрозділи ЗРК "Бук-М1" ефективніше.