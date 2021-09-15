"Очі для "Бук-М1": на озброєння ЗСУ прийнято радіолокаційну станцію виявлення "Фенікс-1". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
На замовлення Міністерства оборони України Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" розробило трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення 80К6КС1 "Фенікс-1", яка була прийнята на озброєння Збройних сил України після низку успішних випробувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Фенікс-1" буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси "Бук-М1" та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод", - зазначив глава Міноборони Андрій Таран.
За його словами, завдяки з'єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі.
Міністр оборони додав, що отримана інформація з трикоординатної радіолокаційної станції виявлення 80К6КС1 передається на пункт бойового управління та автоматизовані пункти управління радіотехнічних підрозділів. Це дозволить застосовувати підрозділи ЗРК "Бук-М1" ефективніше.
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https://defence-ua.com/people_and_company/zoopark_mandat_ta_kolchuga_pro_dolju_proektiv_iskri_v_intervju_z_direktorom_jurijem_paschenko-557.html
Я случайно видел кольчугу в Киеве, когда ее вывозили с территории завода, а сведущие знакомые сказали мне, что это она.
И да, загоризонтная использует отражение луча и от ионосферы и от земли.
Но это только обнаружение одиночных крылатых ракет, а ведь их еще надо чем-то сбивать.
Так что ваш план потянет лишь бюджет США.
И есть один, важный момент - КР идет ОГИБАЯ рельеф местности, а местность дает сильную засветку для любых РЛС. Потому АВАКСы летают достаточно высоко и на такую высоту украинские БПЛА, способные поднять РЛС достаточной мощности + систему передачи данных пока поднять невозможно - нет такого планера.
то есть, чиновники сами кормятся за счёт войны в Украине и кормят других ???
спасиба Зиленскаму за эта!
Хрен на масло не намажите .В карман из ничего ничего не положите. Хоть танками закупитесь, хоть железным куполом укройтесь.
Работать надо, а не учения проводить , под обдолбанными кайфами марсоходов дегенератов умственной фантастики.