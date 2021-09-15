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Міноборони (5326) зброя (5771) ППО (1861) ЗСУ (5784) Таран Андрій (249)

"Очі для "Бук-М1": на озброєння ЗСУ прийнято радіолокаційну станцію виявлення "Фенікс-1". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

На замовлення Міністерства оборони України Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" розробило трикоординатну радіолокаційну станцію виявлення 80К6КС1 "Фенікс-1", яка була прийнята на озброєння Збройних сил України після низку успішних випробувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Фенікс-1" буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси "Бук-М1" та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод", - зазначив глава Міноборони Андрій Таран.

Очі для Бук-М1: на озброєння ЗСУ прийнято радіолокаційну станцію виявлення Фенікс-1 01

За його словами, завдяки з'єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі.

Також дивіться: Екіпажі ЗРК "Бук", "Оса" і С-300 провели навчання на одному з полігонів у південній частині України. ВIДЕО

Міністр оборони додав, що отримана інформація з трикоординатної радіолокаційної станції виявлення 80К6КС1 передається на пункт бойового управління та автоматизовані пункти управління радіотехнічних підрозділів. Це дозволить застосовувати підрозділи ЗРК "Бук-М1" ефективніше.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
игорёк, а есть в мире такая жопа, в которой ты не затычка?
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15.09.2021 14:09
+8
Розроблено і прийнято на озброєння багато чого, а в військах його ніц нема.
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15.09.2021 13:55
+8
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15.09.2021 13:57
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Розроблено і прийнято на озброєння багато чого, а в військах його ніц нема.
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15.09.2021 13:55 Відповісти
Будь яка РЛС через 40 км. вже не бачить низьколетящі цілі. Тому потрібно працювати над тим щоб припідняти РЛС над землею на кілька сотень метрів, щоб значно збільшити зону огляду однієї РЛС і забезпечити відсутність мертвих зон. Це можна зробити розмістивши РЛС на літаку Ан-178, або на прив'язному безпілотнику, який буде отримувати живлення по кабелю з землі.
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15.09.2021 14:00 Відповісти
Я не спец в этом, но помню было шума о "Кольчуге". Она успешно работала даже против стелс.
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15.09.2021 14:04 Відповісти
а где она себя успешно показала против "стелс"? и как я понял Вы слабо понимаете что такое "стелс"
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15.09.2021 14:08 Відповісти
В Сербии, F-117 был сбит благодаря Кольчуге, она зесекла его по переговорам пилота и вычислила траекторию, сбивали F-117 без засветки на радарах
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15.09.2021 14:58 Відповісти
там не Кольчуга была, а П-18 вообще-то...
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15.09.2021 15:23 Відповісти
П18 + С125
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14.03.2022 18:22 Відповісти
На сколько помню, была международная военная выставка. Американцы устроили показательные полеты своего самолета невидимки. В это время включили кольчугу (она тоже была представлена на выставке) и она спокойно отследила этот самолет. Потом американцы подняли шум о продажах Украины кольчуги в другие страны. К сожалению сейчас не осталось в Украине спецов разрабатывающие эту систему.
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15.09.2021 15:44 Відповісти
Специ не только остались, они выехали с Донецкого завода Топаз вместе с чертежами весной 2014 и сейчас частично трудятся на заводе Искра, а частично в Киеве в новосозданной компании создали Кольчугу на новой элементной базе- теперь весь комплекс занимает всего 1 грузовик а не несколько (как было раньше).

https://defence-ua.com/people_and_company/zoopark_mandat_ta_kolchuga_pro_dolju_proektiv_iskri_v_intervju_z_direktorom_jurijem_paschenko-557.html
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15.09.2021 23:44 Відповісти
Ну насколько знаю - это исключение в конструкции углов, способствующих отражению электромагнитных волн, специальные покрытия и т.д. и т.п.

Я случайно видел кольчугу в Киеве, когда ее вывозили с территории завода, а сведущие знакомые сказали мне, что это она.
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15.09.2021 15:49 Відповісти
Тут проявляється знаменита кривизна Землі. До обрію видно на 25 км, а далі вже низьколетящі цілі не видно. Чим і небезпечні крилаті ракети.
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15.09.2021 14:11 Відповісти
Дополню вас. Станции метрового диапазона видят нц километров за 40. Это конечно тоже очень мало. Покрыть страну таким количеством РЛС нереально. На период войны хорошо бы иметь звено аваксов но это из области фантастики как и производство собственного ЯО
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15.09.2021 14:31 Відповісти
Ми можемо створити прив'язні БПЛА які будуть піднімати РЛС на висоту 200-300 метрів і звідти бачити всі низьколетящі цілі і такими РЛС ми можемо закрити весь фронт, кордон та узбережжя і взагалі зробити ешелоновану ППО з кількох рубежів РЛС.
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15.09.2021 16:23 Відповісти
В том то и дело, что кольчуга способна отслеживать цель за горизонтом, в том числе и низколетящую.
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15.09.2021 15:50 Відповісти
Прошло много лет, но припоминается, что связано отслеживание с отражением от ионосферы. Может я и ошибаюсь в принципе работы кольчуги. Но способность отслеживать цель за горизонтом, это я точно знаю!
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15.09.2021 15:53 Відповісти
Ти помиляєшся. Кольчуга - то пасивна система, вона бачить тільки власні випромінювання цілей. Якщо випромінювань немає, то вона нічого і не побачить. Що означає "за горизонтом"? У кожної цілі свій горизонт відповідно від її висоти. У супутника горизонт може бути тисячи км, а у хелікоптера - декілька десятків. Не пиши про те, чого немає в ваших методичках. )))
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15.09.2021 21:12 Відповісти
Загоризонтная радиолокация, это совсем иное. Там просто огромные энергии используют. Собственно 4-й блок ЧАЭС как раз полностью работал на ту станцию, приемник которой был рядом с АЭС, а передатчик на Западе Черниговской области.

И да, загоризонтная использует отражение луча и от ионосферы и от земли.
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16.09.2021 12:46 Відповісти
То зовсім інша система - пасивна станція РТР. Стелс проти неї безсилий, лише повне вимикання радіо-, навігаційних та інших електроприводів допоможе.
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15.09.2021 14:35 Відповісти
Наверное вы имели ввиду " радилэллектронных' прыладив. Тут тоже есть свои нюансы и свои минусы и уязвимые места
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15.09.2021 14:41 Відповісти
Все що дає радіосигнал, так точніше.
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15.09.2021 14:49 Відповісти
Ещё лет,50 назад были радиопеленгаторы. В принципе та же кольчуга. Классная вещь размером с почтовый ящик. Пользы от него было немеряно
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15.09.2021 15:05 Відповісти
Тільки дуже потужний, до 800 км вгиб і 150 по фронту+тривімірна локалізації цілі (треба 3 станції).
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15.09.2021 15:11 Відповісти
Лично меня она не очень пугает, точнее пугала бы. Я знаю это соВСЕХ точек зрения. В свое время мы просили не это, совсем не это
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15.09.2021 15:25 Відповісти
Лично я себе на рабочее место поставил бы пеленгатор. Когда то я имел удовольствие сказать главным конструкторам заводов сказать что я думаю об их продукции и об их работе
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15.09.2021 15:32 Відповісти
І літак буде цілодобово кружляти.
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15.09.2021 14:06 Відповісти
а игорёк будет пилотировать!
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15.09.2021 14:11 Відповісти
Літаки ДРЛОіУ будуть змінювати один одного в небі.
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15.09.2021 14:15 Відповісти
Мысль правильная, но только Авакс есть только у США а все остальное Г на палочке
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15.09.2021 14:33 Відповісти
Технології прив'язних БПЛА дозволяють замінити дорогі літакі ДРЛОіУ дешевими БПЛА ДРЛОіУ.
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15.09.2021 16:24 Відповісти
игорёк, а есть в мире такая жопа, в которой ты не затычка?
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15.09.2021 14:09 Відповісти
Вот только таких самолетов только в воздухе должно ОДНОВРЕМЕННО находится не менее десятка, плюс к ним самолеты-заправщики, плюс не менее десятка готовых к взлету для замены, плюс штук пять на ремонте и обслуживании, и понятно, что к ним не менее 4-х специально оборудованных авиабаз.

Но это только обнаружение одиночных крылатых ракет, а ведь их еще надо чем-то сбивать.

Так что ваш план потянет лишь бюджет США.
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15.09.2021 16:14 Відповісти
Поставте РЛС на прив'язний БПЛА і розставте такі БПЛА по всій лінії фронту, кордону та узбережжя і буде Вам заміна Аваксів і в рази дешевше!
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15.09.2021 16:25 Відповісти
БПЛА дешевле. Но мы пока не имеем систем передачи данных такого уровня и мощных вычислительных комплексов.

И есть один, важный момент - КР идет ОГИБАЯ рельеф местности, а местность дает сильную засветку для любых РЛС. Потому АВАКСы летают достаточно высоко и на такую высоту украинские БПЛА, способные поднять РЛС достаточной мощности + систему передачи данных пока поднять невозможно - нет такого планера.
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15.09.2021 18:00 Відповісти
Прив'язним БПЛА не потрібні системи передачі інформації, вони будуть оптичним кабелем підключені до наземної оптичної мережі передачі даних! А точність у БПЛА буде більшою бо десятки БПЛА зможуть моніторити простір з різних кутів і відслідковувати крилаті ракети ГАРАНТОВАНО!
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15.09.2021 18:03 Відповісти
Технически неисполнимо. На малой высоте линия горизонта ограничит дальность. Кабель, на высоте 20 км, это хорошо, вот только БПЛА рухнет вниз от его тяжести или он сам оборвется. Ну и ураганы у нас случаются.
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15.09.2021 18:29 Відповісти
как так, а люди говорят, шо Украина - 4-ая страна в МИРЕ (!) по объёмам поставок вооружения

то есть, чиновники сами кормятся за счёт войны в Украине и кормят других ???
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15.09.2021 14:08 Відповісти
12-е место у Украины
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15.09.2021 14:13 Відповісти
а какаразнитса
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15.09.2021 14:17 Відповісти
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15.09.2021 13:57 Відповісти
Маладец Зєлєнскій!))
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15.09.2021 14:01 Відповісти
прошла зима, настало лето,

спасиба Зиленскаму за эта!
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15.09.2021 14:21 Відповісти
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15.09.2021 14:27 Відповісти
Мы живы вопреки писькограю а не благодаря его существованию
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15.09.2021 14:36 Відповісти
Старая советская станция разработки 80 -х годов прошлого века .

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15.09.2021 14:42 Відповісти
Старая советская???? Старая это 50 годов и были классные, например П-14
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15.09.2021 15:10 Відповісти
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15.09.2021 14:51 Відповісти
Много их было, то что показано это все новодел и не самый лучший. А была ещё П-40. Забавная штука.
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15.09.2021 15:08 Відповісти
лайк "Искре", но не Тарану
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15.09.2021 16:02 Відповісти
Хрен редьки не слаще. Как бы красиво это не пытались бойцы невидимого фронта ,сидяще- жирующие на бюджетных дотациях ., представить.

Хрен на масло не намажите .В карман из ничего ничего не положите. Хоть танками закупитесь, хоть железным куполом укройтесь.

Работать надо, а не учения проводить , под обдолбанными кайфами марсоходов дегенератов умственной фантастики.
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15.09.2021 16:13 Відповісти
 
 