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Зеленський ушанував пам'ять загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "Дом".

"Ми всі бачимо українські імена тут, прапори. Це можуть побачити всі, хто відвідали Меморіал", - сказав Зеленський, поклавши квіти біля меморіалу.

Повідомляється, що одним із багатьох героїв-рятувальників під час атаки на вежі WTC був українець Іван Скала, який служив поліцейським у Департаменті адміністрації порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі, а 11 вересня 2001 року добровiльно зголосився надати допомогу постраждалим від теракту.

Крім того, на своїй сторінці у Facebook президент написав, що 20 років тому найбільший в історії світу теракт забрав життя 2996 осіб, 12 із них були українцями.

"Вічна пам'ять усім жертвам 9/11", - додав Зеленський.

Зеленський ушанував память загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку 01

Як повідомлялося, Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року у СЩА сталася серія із чотирьох координованих терористичних актів-самогубств членами терористичної організації "Аль-Каїда". Крім 19 терористів, у результаті атак загинуло 2977 осіб, ще 24 зникли безвісти. Більшість загиблих були цивільними особами. Теракт став найбільшим в історії США за кількістю жертв.

Також читайте: Зеленський прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, - ОП

Зеленський ушанував память загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку 02

Володимир Зеленський з українською делегацією перебуває з робочим візитом к Нью-Йорку. Основна мета візиту - виступ президента на 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Крім того, заплановано низку зустрічей з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній і української громади.

Зеленський ушанував память загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку 03
Зеленський ушанував память загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку 04
Зеленський ушанував память загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку 05
Фото: телеканал "Дом"

Зеленський ушанував память загиблих біля меморіалу 11 вересня в Нью-Йорку 06

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
НЕ хотел бы я видеть, шо бы Президет США пришел почтить память погибших майдановцев в кроссовках и майке - типо мимо пробегал, заглянул...
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21.09.2021 07:25
+14
Я просто не можу заспокоїтися од такого стидобища. Охоронці в костюмах, сорочках, краватках, черевиках і з поголеними пиками.

А цей =сморчок= (навіть еквівалент не хочу йти шукати) скаче серед них.

Тля. Тріснули б його межи очі, щоб аж іскри засвітилися !
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21.09.2021 07:35
+12
Що це за вигляд ? Як босяк якийсь занюханий ! Футболка !!! розхристана, кеди ...

І морда знову неголена.

Ну, придурок реальний. Отако, забігло.

Шоб ти сказився, пре-зе-дент. Тьху. Ганьбить безкінечно Україну.
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21.09.2021 07:30
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21.09.2021 07:28 Відповісти
Непогане погоняло - "падло в кедах" 😝
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21.09.2021 07:39 Відповісти
НЕ хотел бы я видеть, шо бы Президет США пришел почтить память погибших майдановцев в кроссовках и майке - типо мимо пробегал, заглянул...
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21.09.2021 07:25 Відповісти
Ага. Мимо пробегал с ротой охраны.

Королевских особ так не охраняют, как это чмо.
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21.09.2021 09:09 Відповісти
за охрану да - быки под два метра ростом, в глазах мысли ноль - (челюсти и мышцы), ну хоть мышь в кедах охраняема... )))
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21.09.2021 09:21 Відповісти
Що це за вигляд ? Як босяк якийсь занюханий ! Футболка !!! розхристана, кеди ...

І морда знову неголена.

Ну, придурок реальний. Отако, забігло.

Шоб ти сказився, пре-зе-дент. Тьху. Ганьбить безкінечно Україну.
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21.09.2021 07:30 Відповісти
Я просто не можу заспокоїтися од такого стидобища. Охоронці в костюмах, сорочках, краватках, черевиках і з поголеними пиками.

А цей =сморчок= (навіть еквівалент не хочу йти шукати) скаче серед них.

Тля. Тріснули б його межи очі, щоб аж іскри засвітилися !
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21.09.2021 07:35 Відповісти
А зачем искать эквивалент слову =сморчок=?
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21.09.2021 08:57 Відповісти
пани розумiе - ви нi.
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21.09.2021 08:05 Відповісти
Молодец Президент. Украина и США друзья
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21.09.2021 07:35 Відповісти
хреноватый стеб и не к месту
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21.09.2021 07:38 Відповісти
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21.09.2021 07:36 Відповісти
И это Президент Украины.......

В кроссовках, отдает дань памяти погибшим.......

Позорище! Клоун, просто клоун.......
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21.09.2021 07:43 Відповісти
Хіпує, клюшка..
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21.09.2021 07:52 Відповісти
Ще б в трєніках прийшов би, в абібасі якому... Ну і позорище...
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21.09.2021 08:19 Відповісти
Гундявая мразь лицемерно почтила память и в то же время к нашим солдатам в госпиталь ни разу своё рыло не показало.
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21.09.2021 08:22 Відповісти
Воно з дурдому в кедах вибігло ?
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21.09.2021 08:45 Відповісти
Ну. це добре, молодець...А до сержанта Журавля на могилу коли сходиш!?
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21.09.2021 08:47 Відповісти
"Помню ми тагда в Масквє юмарістічєскій номєр на єту тєму прідумалі:

- Лєтіт в самольотє нєгр, араб і хахол..."

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21.09.2021 09:04 Відповісти
не хватает спортивных штанов АДИДАС
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21.09.2021 09:09 Відповісти
Угу...И заправленного в них пиджака и носков.
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21.09.2021 09:49 Відповісти
Спортивные трусы уродцу зеленскому были бы куда более к лицу.
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21.09.2021 09:23 Відповісти
Зеленомордый утырок мог бы и не заморачиваться,а просто передать привет жертвам теракта как и погибшим в Бабьем Яру.
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21.09.2021 09:54 Відповісти
чому не в шортах i не в панамцi?

яке воно недолуге...воно хоч розумiє, як воно недоречно виглядає? воно ж представляє країну.

Зе-чмо.
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21.09.2021 14:49 Відповісти
привет 73 % !

как вам ваш лидер в кедах ?

это оригинал или подделка ?
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22.09.2021 11:39 Відповісти
 
 