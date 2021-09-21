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Буковина (708) дороги (1504) Велике будівництво (718)

На кордоні з Румунією повністю відновили 5-км ділянку дороги. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Капітальний ремонт 5-кілометрової ділянки дороги Т-26-04, що веде до контрольно-пропускного пункту "Дяківці", завершено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області у Facebook.

Так, під час капітального ремонту в межах президентської програми "Велике будівництво" дорога до кордону з Румунією була практично побудована заново.

Роботи велися цілодобово, а на об'єкті були задіяні десятки одиниць техніки.

Контрольно-пропускний пункт "Дяківці", до якого веде відремонтована ділянка, є одним із чотирьох додаткових КПП, які найближчим часом планується ввести в експлуатацію на українсько-румунському кордоні.

Загалом протягом 2021-2022 років у ході "Великого будівництва" Володимира Зеленського має бути побудовано і відновлено 600 км доріг у прикордонних районах.

Також дивіться: Біля Миколаєва стартував капремонт мосту на трасі М-14, - "Укравтодор". ФОТО

На кордоні з Румунією повністю відновили 5-км ділянку дороги 01
На кордоні з Румунією повністю відновили 5-км ділянку дороги 02

Автор: Наталя Джума
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Молодцы. Дороги начали строить.
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21.09.2021 09:14 Відповісти
Дорогу на хліб не намажеш.
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21.09.2021 09:20 Відповісти
Из кацапского битума, по космическим ценам, с откатами размером с бюджет небольшой европейской страны всего 5 км дороги.
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21.09.2021 09:20 Відповісти
Ты уже Шрёдер или еще нет ?
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21.09.2021 10:27 Відповісти
Можешь обращаться ко мне просто "хозяин".

А кто тебя с конюшни выпустил?
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21.09.2021 10:31 Відповісти
КБ Луч попросило 400 млн грн для создания украинского ПВО.

Американский "Петриот" стоит $5 млрд.

Денех нет.

Вопрос: Для кого строит Вяликое Крадівництво?

Для паРашинских танков или для удобства беженцев?

И какой зебильный гешефт с 1 км?
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21.09.2021 09:20 Відповісти
Причем из битума, который везут из РФ.

Пиар ЗЕ на крови в полный рост.
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21.09.2021 09:22 Відповісти
 
 