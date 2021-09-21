На кордоні з Румунією повністю відновили 5-км ділянку дороги. ФОТО

Капітальний ремонт 5-кілометрової ділянки дороги Т-26-04, що веде до контрольно-пропускного пункту "Дяківці", завершено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області у Facebook.

Так, під час капітального ремонту в межах президентської програми "Велике будівництво" дорога до кордону з Румунією була практично побудована заново.

Роботи велися цілодобово, а на об'єкті були задіяні десятки одиниць техніки.

Контрольно-пропускний пункт "Дяківці", до якого веде відремонтована ділянка, є одним із чотирьох додаткових КПП, які найближчим часом планується ввести в експлуатацію на українсько-румунському кордоні.

Загалом протягом 2021-2022 років у ході "Великого будівництва" Володимира Зеленського має бути побудовано і відновлено 600 км доріг у прикордонних районах.

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