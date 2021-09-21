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вибухівка (403) СБУ (10070) військові навчання (2589) Донецька область (5733) найманці рф (1969)

Сховок з вибухівкою виявлено поблизу залізничної станції "Дружківка" на Донеччині. Найманці РФ готували диверсію, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області виявила реальний схрон з бойовими засобами ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Підкреслюється, що зі схованки правоохоронці вилучили протитанкові міни та вибухівку з електродетонатором. Сховок було обладнано в лісопосадці поблизу магістральних шляхів залізничної станції "Дружківка".

За оперативними даними, схрон обладнали учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР" для здійснення диверсій на території регіону.

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"Під час огляду схованки, правоохоронці, серед іншого, виявили: 8 протитанкових реактивних гранат, 0,5 кг тротилу і пластиду, 3 протитанкові міни з тимчасовими детонаторами, 9 гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3, запальну міну-гранату , 2 стартові заряди до протитанкової гранати, кумулятивний заряд, понад 1,5 тис. набоїв різного калібру, димову шашку", - зазначають в СБУ.

Сховок з вибухівкою виявлено поблизу залізничної станції Дружківка на Донеччині. Найманці РФ готували диверсію, - СБУ 01

Сховок з вибухівкою виявлено поблизу залізничної станції Дружківка на Донеччині. Найманці РФ готували диверсію, - СБУ 02
Сховок з вибухівкою виявлено поблизу залізничної станції Дружківка на Донеччині. Найманці РФ готували диверсію, - СБУ 03

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

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Та это какой-то прапорщик со склада запрятал
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21.09.2021 10:24 Відповісти
Как то мало взрывателей для гранат
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21.09.2021 10:41 Відповісти
Стопудов шахтеры из шахты достали.
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21.09.2021 10:42 Відповісти
Открученные от мин какие-то штуки(взрыватели?) выглядят ржавыми. расиянское "качество"?
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21.09.2021 10:44 Відповісти
То ли СБУ граждан Украины за лохов держит, то ли сами идиоты. Террористы с дымовыми шашками? Или с гранатой РКГ-3е подкрадываются к танку чтобы бросить? Писали уже бы правду - СБУ Украины нашла тайник с боеприпасами, спижжеными солдатами армии Украины.
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21.09.2021 10:53 Відповісти
СБУ во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области выявила РЕАЛЬНЫЙ схрон с боевыми средствами поражения. Источник: https://censor.net/ru/p3289425

Подчёркиваю: реальный.

Наталкивает на мысль что до этого была только показуха
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21.09.2021 11:42 Відповісти
эту новость уже писали или опять тот же схрон нашли да и леса в Дружкове никогда небыло)))
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21.09.2021 13:34 Відповісти
 
 