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П'яний чоловік повідомив про бомбу в одному з багатоквартирних будинків у Львові, йому загрожує до 6 років позбавлення волі, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Львівські поліцейські затримали зловмисника, який "замінував" будинок. Під час обстеження будинку і прилеглої території вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

За даними поліції, анонімне повідомлення про те, що в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Зеленій у Львові "закладена бомба", надійшло у поліцію сьогодні, 21 вересня, близько 5:30.

На місці події працювали спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Львівського районного управління поліції №1, співробітники інших служб поліції Львівщини та патрульні поліцейські.

Пяний чоловік повідомив про бомбу в одному з багатоквартирних будинків у Львові, йому загрожує до 6 років позбавлення волі, - поліція 01
Фото: полія Львова

Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію - жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надав 35-річний мешканець будинку. Чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.

Автор: Наталя Джума
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21.09.2021 10:29 Відповісти
думаем.
пьяному мужщине во Львове грозит 6 лет за по пьяной дурке..
на Банковой в Киеве за предательство страны - никому ничего не грозит.
думаем.
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21.09.2021 10:36 Відповісти
Нравится на телефоне висеть? Скоро будет в колл-центре работать
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21.09.2021 10:37 Відповісти
6 лет за то что только сообщил о бомбе. А росийских террористок которые взрывали мосты и дома отпустили по амнистиии или дали сроки меньше чем за хулиганство. Мужику нужно показать *паспорт дыныры* и менты его поцелуют в сраку и отпустят. Вот такая в нашей стране справедливость и законы.
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21.09.2021 10:42 Відповісти
А зермак сообщили х**лу о вагнеровцах и им ничего не грозит...
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21.09.2021 10:54 Відповісти
Про депутата трухіна,який скоїв смертельне ДТП в стані алкогольного сп"яніння також говорили,що йому щось загрожує ла-ла-ла.
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21.09.2021 11:04 Відповісти
 
 