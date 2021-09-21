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Буковина (708) підробка (341) СБУ (10074)

Громадян України незаконно працевлаштовували за кордоном в обхід COVID-обмежень, схему блокували на Буковині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Чернівецькій області співробітники СБУ викрили протиправний механізм виготовлення і збуту підроблених документів, необхідних для безперешкодного перетину кордону в умовах COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Організували схему троє чернівчан навесні цього року. Для потреб свого "бізнесу" навіть орендували офіс. "Клієнтів" шукали через перевізників.

Ділки підробляли довідки щодо відсутності коронавірусної інфекції SARS-CoV-2; свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка і навіть договори з іноземними роботодавцями (за умов жорсткого локдауну деякі країни "закрилися" для туристів, але залишалися доступними для іноземців, які в них працюють).

Для не громадян України зловмисники також мали набір "послуг": виготовляли результати ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном, страхові поліси. Усе робилося у стислі терміни і без відвідин медичних закладів.

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За даними слідства, вартість "послуг" становила від 200 грн за підроблену довідку про результати ПЛР-тесту до 3 тис. грн за повний пакет документів, необхідних для виїзду українського громадянина за кордон. "Пакет" для іноземця зловмисники оцінили у тисячу гривень.

Така протиправна діяльність приносила до пів мільйона гривень чистого доходу на місяць.

У ході обшуків, проведених в офісному приміщенні та за адресами реєстрації, постійного місця мешкання і тимчасового перебування учасників схеми, правоохоронці вилучили:

  • спеціальне обладнання для виготовлення й підробки документів та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;
  • підроблені штампи і печатки українських та іноземних компаній та комунальних закладів охорони здоров’я Чернівецької та інших областей;
  • готові бланки та обладнання для нанесення голограм.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Громадян України незаконно працевлаштовували за кордоном в обхід COVID-обмежень, схему блокували на Буковині, - СБУ 01
Громадян України незаконно працевлаштовували за кордоном в обхід COVID-обмежень, схему блокували на Буковині, - СБУ 02
Громадян України незаконно працевлаштовували за кордоном в обхід COVID-обмежень, схему блокували на Буковині, - СБУ 03
Громадян України незаконно працевлаштовували за кордоном в обхід COVID-обмежень, схему блокували на Буковині, - СБУ 04
Громадян України незаконно працевлаштовували за кордоном в обхід COVID-обмежень, схему блокували на Буковині, - СБУ 05
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Потому-то непонятно чем занимается министерство Цифры

в ЕС вся база давно в электронной версии привязана к фио , к паспортам , к результатам тестов, к прививкам

а в Украине каждый себе лепит базу - МВД -себе, МОЗ- себе и т д
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21.09.2021 13:00 Відповісти
Поражает Цирк в хвалений Дії

чтобы получить электронный ковид сертификат ( не выходя из дома) , надо часами вертеть лицом перед айфоном , чтобы он вас узнал

Это какой идиот такое придумал ? Если человек зарегистрирован в Дії, то зачем вертеть перед экраном лицом ? Деньги в банке можно с телефона отправлять паролем , а справу о ковид собственным ПАРОЛЕМ на свою фамилию ПОЛУЧИТЬ НЕЛЬЗЯ?
Да в цивилизованном мире просто засмеют этих разработчиков 😀😀
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21.09.2021 13:06 Відповісти
ди-джи-ТА-Лиза-ция однако...
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21.09.2021 14:08 Відповісти
Если бы ковид не появился, его бы придумали.
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21.09.2021 13:02 Відповісти
Какое дело СБУ, где кто работает, это дело налоговой, у СБУ совершенно другое предназначение.
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21.09.2021 13:11 Відповісти
Главнокомандующий говорил это в 2019-м, потом передумал)
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21.09.2021 13:15 Відповісти
хахаха

Есть спрос - будет и предложение!

Кстате недорого, одобряю
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21.09.2021 14:02 Відповісти
так і треба. Наш народ звик виживати, ну от і чергова загроза, і чергові схемі. Молодці! Не дайтеся масонській мафії!
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21.09.2021 14:51 Відповісти
 
 