Громадян України незаконно працевлаштовували за кордоном в обхід COVID-обмежень, схему блокували на Буковині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області співробітники СБУ викрили протиправний механізм виготовлення і збуту підроблених документів, необхідних для безперешкодного перетину кордону в умовах COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Організували схему троє чернівчан навесні цього року. Для потреб свого "бізнесу" навіть орендували офіс. "Клієнтів" шукали через перевізників.

Ділки підробляли довідки щодо відсутності коронавірусної інфекції SARS-CoV-2; свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка і навіть договори з іноземними роботодавцями (за умов жорсткого локдауну деякі країни "закрилися" для туристів, але залишалися доступними для іноземців, які в них працюють).

Для не громадян України зловмисники також мали набір "послуг": виготовляли результати ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном, страхові поліси. Усе робилося у стислі терміни і без відвідин медичних закладів.

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За даними слідства, вартість "послуг" становила від 200 грн за підроблену довідку про результати ПЛР-тесту до 3 тис. грн за повний пакет документів, необхідних для виїзду українського громадянина за кордон. "Пакет" для іноземця зловмисники оцінили у тисячу гривень.

Така протиправна діяльність приносила до пів мільйона гривень чистого доходу на місяць.

У ході обшуків, проведених в офісному приміщенні та за адресами реєстрації, постійного місця мешкання і тимчасового перебування учасників схеми, правоохоронці вилучили:

спеціальне обладнання для виготовлення й підробки документів та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;

підроблені штампи і печатки українських та іноземних компаній та комунальних закладів охорони здоров’я Чернівецької та інших областей;

готові бланки та обладнання для нанесення голограм.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.









