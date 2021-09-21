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Реконструкція стадіону "Шахтар" стартувала на Черкащині, - ОДА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У місті Ватутіне (Черкащина) стартувала реконструкція старого стадіону "Шахтар".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook глава Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"За 60 років тут виросло не одне покоління спортсменів. Тренувалися футбольні команди, які були призерами регіональних чемпіонатів, першостей і турнірів. На жаль, попри славну історію, спортивний комплекс переживав не найкращі часи: зруйновані бігові доріжки, на волейбольних і баскетбольних майданчиках замість покриття - звичайний пісок, а футбольне поле із суцільними перешкодами", - йдеться в повідомленні.

Так, у межах президентської програми "Велике будівництво" на футбольному мініполі буде влаштовано синтетичне покриття.

Баскетбольно-волейбольний майданчик, тенісні корти, легкоатлетичні доріжки та доріжки для стрибків у довжину вистелять поліуретаном. Навколо стадіону встановлять огородження.

Нагадаємо, в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" заплановано розвиток сотень об'єктів соціальної інфраструктури в Україні - садочків, шкіл, стадіонів, лікарень і приймальних відділень.

Також читайте: Відновлено дороги до сорока природних об'єктів, - "Укравтодор"

Реконструкція стадіону Шахтар стартувала на Черкащині, - ОДА 01
Реконструкція стадіону Шахтар стартувала на Черкащині, - ОДА 02

Автор: Наталя Джума
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А в чем хорошая новость?
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21.09.2021 16:06 Відповісти
Я и расслабляюсь. Просто хочется услышать в чем же хорошая новость?
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21.09.2021 16:26 Відповісти
Місто Ватутіно, а Жуково немає?
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21.09.2021 16:07 Відповісти




Баба і кіт@babaiki





У футбольному клубі "Кривбас", який відродили за прямою вказівкою Зеленського, працює чемпіон ДНР з футболу.

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21.09.2021 16:08 Відповісти
Ну так яка ж різниця
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21.09.2021 16:56 Відповісти
А чому стадіон не перейменують?

Шахта з видобування бурого вугілля закрита ще наприкінці 1980-х років
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21.09.2021 17:28 Відповісти
 
 