Реконструкція стадіону "Шахтар" стартувала на Черкащині, - ОДА. ФОТО

У місті Ватутіне (Черкащина) стартувала реконструкція старого стадіону "Шахтар".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook глава Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"За 60 років тут виросло не одне покоління спортсменів. Тренувалися футбольні команди, які були призерами регіональних чемпіонатів, першостей і турнірів. На жаль, попри славну історію, спортивний комплекс переживав не найкращі часи: зруйновані бігові доріжки, на волейбольних і баскетбольних майданчиках замість покриття - звичайний пісок, а футбольне поле із суцільними перешкодами", - йдеться в повідомленні.

Так, у межах президентської програми "Велике будівництво" на футбольному мініполі буде влаштовано синтетичне покриття.

Баскетбольно-волейбольний майданчик, тенісні корти, легкоатлетичні доріжки та доріжки для стрибків у довжину вистелять поліуретаном. Навколо стадіону встановлять огородження.

Нагадаємо, в межах програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" заплановано розвиток сотень об'єктів соціальної інфраструктури в Україні - садочків, шкіл, стадіонів, лікарень і приймальних відділень.

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