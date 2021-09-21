Через вибух газу зруйновано двоповерховий будинок у Запорізькій області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У Приморську Запорізької області в результаті вибуху зруйновано двоповерховий приватний будинок. За попередніми даними, вибухнув газ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Запорізької області.
Повідомляється, що сьогодні вдень у поліцію Бердянська надійшло повідомлення про вибух у будинку в Приморську.
"На місці події з-під уламків зруйнованого будинку рятувальники витягли його власника. Чоловікові 1961 року надана медична допомога. Попередньо встановлено, що стався вибух газо-повітряної суміші при спробі власника будинку вчинити самогубство", - йдеться в повідомленні.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) і ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. В даний час триває огляд місця інциденту.
Будь ласка, зачекайте...
Короче, у мужика все по життю через задницю- тяп-ляп.
***
ДТП... несколько посрадавших сидят-лежат вокруг двух разбитых машин... подбегает Изя
- менты и страховщики уже были?
- нет
- можно я с вами полежу?
Матюкаючи все, мокрий з поцарапаною шиєю та розбитою головою вибрався він з річки і сказав що, ну його на уйх. Краще піти чарку випити.