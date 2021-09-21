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вибух (3766) газ (2588) Запорізька область (2582)

Через вибух газу зруйновано двоповерховий будинок у Запорізькій області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Приморську Запорізької області в результаті вибуху зруйновано двоповерховий приватний будинок. За попередніми даними, вибухнув газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Запорізької області.

Повідомляється, що сьогодні вдень у поліцію Бердянська надійшло повідомлення про вибух у будинку в Приморську.

"На місці події з-під уламків зруйнованого будинку рятувальники витягли його власника. Чоловікові 1961 року надана медична допомога. Попередньо встановлено, що стався вибух газо-повітряної суміші при спробі власника будинку вчинити самогубство", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) і ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. В даний час триває огляд місця інциденту.

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Через вибух газу зруйновано двоповерховий будинок у Запорізькій області, - Нацполіція 01
Через вибух газу зруйновано двоповерховий будинок у Запорізькій області, - Нацполіція 02
Через вибух газу зруйновано двоповерховий будинок у Запорізькій області, - Нацполіція 03
Через вибух газу зруйновано двоповерховий будинок у Запорізькій області, - Нацполіція 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Ага, теперь сам живой, дома нет и еще соседям торчишь на ремонт.))
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21.09.2021 17:06
+2
Ого долбануло, там еще и соседние дома пострадали. Вот зачем такое делать если есть веревка и мыло.
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21.09.2021 16:35
+2
Конечно дело, простить чтоли? Он мог кого то убить. Хотя даже не дело, а в дурку для начала.
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21.09.2021 17:11
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Ого долбануло, там еще и соседние дома пострадали. Вот зачем такое делать если есть веревка и мыло.
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21.09.2021 16:35 Відповісти
А мыло то зачем всегда интересовало? С одной веревкой не камильфо, ощущаешь дискомфорт?)
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21.09.2021 16:58 Відповісти
Для снижения трения веревки, чтоб узел потуже затянулся.
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21.09.2021 17:05 Відповісти
Непонятно как он выжил если так рвануло, в подвале сидел что-ли.
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21.09.2021 16:38 Відповісти
на розчині зекономив, дав мало цементу і багато піску. Ось критичного тиску і не створилося.

Короче, у мужика все по життю через задницю- тяп-ляп.
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21.09.2021 18:05 Відповісти
Может он 95 квартала пересмотрелся, или Сватов
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21.09.2021 16:53 Відповісти
хреновое самоубийство ! дом в клочья - самоубийцу лишь пылью присыпало... шо-то пошло не так???
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21.09.2021 17:02 Відповісти
Ага, теперь сам живой, дома нет и еще соседям торчишь на ремонт.))
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21.09.2021 17:06 Відповісти
думаю еще и дело какое-то пришьют...ну и газовая компания счет выставит)))
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21.09.2021 17:07 Відповісти
Конечно дело, простить чтоли? Он мог кого то убить. Хотя даже не дело, а в дурку для начала.
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21.09.2021 17:11 Відповісти
Он самоубивался с лесопосадки, та которая за 200 метров.
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21.09.2021 17:08 Відповісти
а потом прибег под завалы?

***

ДТП... несколько посрадавших сидят-лежат вокруг двух разбитых машин... подбегает Изя

- менты и страховщики уже были?

- нет

- можно я с вами полежу?
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21.09.2021 17:13 Відповісти
Не повезло мужику. И не убило , и дом зря развалил да еще и сядет по ходу
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21.09.2021 17:43 Відповісти
Надумав мужик отруїтися газом, відкрив усі камфорки. Довго чекав, втомився. А тоді перед смертю вирішив закурити останню цигарку.
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21.09.2021 17:53 Відповісти
Отак колись мій знайомий вирішив повіситися. Пішов на берег, знайшов гарну вербу, заліз на гілляку, а мотузку прив'язав до верхньої гілляки і скочив у низ. Зараза. Верхня гілляка зламалася, він впав у воду, його у воді догнала зламана гілляка і навернула зверху по голові, а потім потягнула за течією. Так вона ж ще й до шиї була прив'язана!

Матюкаючи все, мокрий з поцарапаною шиєю та розбитою головою вибрався він з річки і сказав що, ну його на уйх. Краще піти чарку випити.
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21.09.2021 18:00 Відповісти
Ваш знайомий - естет. Уявляю собі водяне плесо з вербами, що похилися над водою. Пташки співають, рибка у воді круги пускає. Тихо, затишно ніби в раю. І уявив він себе одиноким, що висить на гілці наче докір всій несправедливості світу. Але навколишній світ не погодився на таке спотворення чарівної картини і верба, хоч із жалем, віддала свою гилку аби нещасний забрався геть.
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21.09.2021 18:49 Відповісти
 
 