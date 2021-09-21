Через вибух газу зруйновано двоповерховий будинок у Запорізькій області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Приморську Запорізької області в результаті вибуху зруйновано двоповерховий приватний будинок. За попередніми даними, вибухнув газ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Запорізької області.

Повідомляється, що сьогодні вдень у поліцію Бердянська надійшло повідомлення про вибух у будинку в Приморську.

"На місці події з-під уламків зруйнованого будинку рятувальники витягли його власника. Чоловікові 1961 року надана медична допомога. Попередньо встановлено, що стався вибух газо-повітряної суміші при спробі власника будинку вчинити самогубство", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) і ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. В даний час триває огляд місця інциденту.

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