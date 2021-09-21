У Харкові відкрили меморіальну дошку Героям Небесної Сотні і загиблим у теракті біля Палацу спорту. ФОТОрепортаж

У Харкові на фасаді храму Іоанна Богослова встановили меморіальну дошку на честь трьох Героїв Небесної Сотні і загиблих унаслідок теракту біля Палацу спорту в 2015 році.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

На дошці викарбовано імена трьох харків'ян - Героїв Небесної Сотні - Владислава Зубенка, Євгенія Котляра та Юрія Паращука, а також імена загиблих в результаті теракту біля Палацу спорту під час маршу Єдності 22 лютого 2015 року Данила Дідіка, Миколи Мельничука, Вадима Рибальченка і Ігоря Толмачова.

"Пам'ять про наших героїв є надзвичайно важливою. Потрібно, щоб ми та наступні покоління знали, якою ціною здобувалися Незалежність та свобода. Також сьогодні важливо, щоб українці єдналися, гуртувалися навколо єдиної церкви, навколо єдиної держави",- сказав заступник голови ОДА Михайло Черняк.

Присутній на відкритті предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, який перебуває на Харківщині з дводенною поїздкою, освятив меморіальну дошку.

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В ОДА зазначили, що одним з ініціаторів розміщення пам'ятної дошки на фасаді храму став Український інститут національної пам'яті.

"Це дуже знаково, адже саме сюди ми приходимо раз на місяць, щочетверга, помолитися за загиблих героїв, які полягли на фронті російсько-української війни. Тепер ми можемо згадати загиблих Героїв Небесної Сотні - такий меморіал є надзвичайно важливим для того, щоб ми пам’ятали тих, хто віддав своє життя за незалежність України", - сказала начальник північно-східного відділу Інституту Марія Тахтаулова.

Меморіальна дошка складається з трьох частин. Центральна - терновий вінець, навколо якого вибита цитата з Євангелія від Іоанна "Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх". Зліва від неї вибиті імена харків'ян-Героїв Небесної Сотні (Владислава Зубенка, Юрія Паращука і Євгена Котляра). Праворуч - імена загиблих в результаті теракту біля Палацу спорту в лютому 2015 року (Данила Дідіка, Миколи Мельничука, Вадима Рибальченка і Ігоря Толмачова).















Як повідомлялося, під час мирного маршу "Єдності і гідності" 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові стався вибух. Співробітники СБУ за підозрою в скоєнні теракту затримали трьох жителів Харківщини - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова. За даними слідства, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт повинні були отримати 10 тис. дол. 28 грудня 2019 року Фрунзенський райсуд Харкова визнав обвинувачених винними у теракті і призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення, змінивши запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання. 29 грудня 2019 року їх передали на окуповані території під час взаємного звільнення утримуваних осіб.