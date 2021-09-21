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Переміщення сигарет і переправлення нелегалів - офіцер-прикордонник затриманий на одержанні $ 18 тис. хабаря, - Офіс ГПУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону затримано інспектора одного з відділів Чопського прикордонного загону під час одержання неправомірної вигоди та незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу ГПУ.

За даними слідства, прикордонник вимагав та одержав хабар за сприяння в незаконному переміщенні тютюнових виробів та переправленні нелегальних мігрантів через державний кордон України до Угорщини.

Окрім того, під час особистого обшуку у прикордонника виявлено та вилучено згорток з невідомою речовиною, ззовні схожою на наркотичний засіб амфетамін.

Слідчі дії тривають, вирішуються питання щодо повідомлення військовослужбовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Викриття злочину проводилося прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами та спільно зі співробітниками територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, і відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону.

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Переміщення сигарет і переправлення нелегалів - офіцер-прикордонник затриманий на одержанні $ 18 тис. хабаря, - Офіс ГПУ 01

Переміщення сигарет і переправлення нелегалів - офіцер-прикордонник затриманий на одержанні $ 18 тис. хабаря, - Офіс ГПУ 02

Автор: Анастасія Потіха
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ПГТ Львів - розсмішили.
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21.09.2021 17:29 Відповісти
АЖ ДИВНО ЩО В ЗАКОНОПОСЛУШНУ ЄВРОПУ ПОТОКОМ ЙДЕ КОНТРАБАНДА, ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ БАРИГ, ЯКІ ПОВЧАЮТЬ УКРАЇНУ, ЯК БУТИ ПОРЯДНИМИ.
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21.09.2021 18:00 Відповісти
Просто один раз поймали, (его отпустят), а сколько раз не поймали 1:100, в совке везде так, и не говорите что Вы не совок.
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21.09.2021 18:01 Відповісти
На теренах бувшого срср совок, це виключно білорасєя, тому зачини своє свиняче білорасєйське рило...
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21.09.2021 18:48 Відповісти
Это трагическая ошибка ГБР!!! Прокуратура и суд разберутся!
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21.09.2021 18:15 Відповісти
Запустил свои грязные ручища в богоизбранный гешефт, позарился на трудовые шекели и не воздал десятину.
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21.09.2021 19:23 Відповісти
 
 