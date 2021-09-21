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"Схеми" на Київській митниці: Підакцизні товари під виглядом несупроводжуваного багажу оформляли в "Борисполі". Затримано двох осіб, сума хабаря - $5 тис. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

ГУ БКОЗ СБУ під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури викрила посадовців Київської митниці у отриманні "хабарів" за оформлення несупроводжуваного багажу в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, СБУ провела глибокий аналіз матеріалів, опублікованих в інтернет ресурсах відомим журналістом викривачем корупціонерів Євгенієм Плінським, в ході якого встановила факти систематичного вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Київської митниці.

Зокрема, посадові особи митного поста "Бориспіль" організували "схему", згідно якої товари широкого вжитку, а також підакцизні групи товарів оформлялись під видом несупроводжуваного багажу (особистих речей громадян) із ухиленням від сплати обов’язкових митних платежів.

З метою конспірації злочинної діяльності, а також ухилення від кримінально відповідальності посадовими особами Київської митниці до "схеми" залучались громадяни України – митні брокери.

Загальна сума отриманого "хабара" становить близько 5 тис. дол. США.

Схеми на Київській митниці: Підакцизні товари під виглядом несупроводжуваного багажу оформляли в Борисполі. Затримано двох осіб, сума хабаря - $5 тис. 01
Схеми на Київській митниці: Підакцизні товари під виглядом несупроводжуваного багажу оформляли в Борисполі. Затримано двох осіб, сума хабаря - $5 тис. 02
Схеми на Київській митниці: Підакцизні товари під виглядом несупроводжуваного багажу оформляли в Борисполі. Затримано двох осіб, сума хабаря - $5 тис. 03

21 вересняцього року  затримано "на гарячому" двох осіб. На даний час вирішується питання щодо оголошення підозр іншим учасникам "схеми" та проводиться низка обшуків.
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значит скоро в бюджете наконец то появится 300 млрд, как обещал шашлычник. если конечно не уйдут в ОПу.
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21.09.2021 17:42 Відповісти
В июне задержали , прошло 3 месяца - опять ... До звезды вся эта показуха , пока должность служащего позволяет манипуляции .Никто не устоит перед соблазном.
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22.09.2021 07:19 Відповісти
 
 