"Схеми" на Київській митниці: Підакцизні товари під виглядом несупроводжуваного багажу оформляли в "Борисполі". Затримано двох осіб, сума хабаря - $5 тис. ФОТО

ГУ БКОЗ СБУ під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури викрила посадовців Київської митниці у отриманні "хабарів" за оформлення несупроводжуваного багажу в аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, СБУ провела глибокий аналіз матеріалів, опублікованих в інтернет ресурсах відомим журналістом викривачем корупціонерів Євгенієм Плінським, в ході якого встановила факти систематичного вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Київської митниці.

Зокрема, посадові особи митного поста "Бориспіль" організували "схему", згідно якої товари широкого вжитку, а також підакцизні групи товарів оформлялись під видом несупроводжуваного багажу (особистих речей громадян) із ухиленням від сплати обов’язкових митних платежів.

З метою конспірації злочинної діяльності, а також ухилення від кримінально відповідальності посадовими особами Київської митниці до "схеми" залучались громадяни України – митні брокери.

Загальна сума отриманого "хабара" становить близько 5 тис. дол. США.







21 вересняцього року затримано "на гарячому" двох осіб. На даний час вирішується питання щодо оголошення підозр іншим учасникам "схеми" та проводиться низка обшуків.