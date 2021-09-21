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лист (138) політв'язні (1333) Коломієць Андрій (19)

Український політв'язень у РФ Коломієць написав листа: Надії вже немає ні на обмін, ні на звільнення. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Засуджений у Криму учасник Євромайдану Андрій Коломієць передав з ув'язнення в Росії лист.

Документ опублікувала в Facebook дружина політв'язня Галина Коломієць, інформує Цензор.НЕТ.

"Здрастуйте, мої Дорогі. Хотів подякувати всім, кому небайдужа наша доля, хто допомагає і переживає. Надії, звичайно, вже немає ні на обмін, ні на звільнення. Наша історія застаріла, доведеться досиджувати 4 роки. Спасибі величезне "Меморіалу", батькам , Акіменкову, Elena Efros. Ви одиниці, які підтримують і турбуються про нас, не кидайте Масю (Галю), тому що якщо вона засмутиться, то не буде кому мене підбадьорювати. Завжди Ваш Андрій", - написав Коломієць.

Читайте також: Українського політв'язня у РФ Коломійця відвідав консул: стан його здоров'я погіршується, - дружина

Український політвязень у РФ Коломієць написав листа: Надії вже немає ні на обмін, ні на звільнення 01

Нагадаємо, українець Андрій Коломієць з 15 травня 2015 року перебуває під вартою. 10 червня 2016 року "суддя Київського районного суду" Сімферополя Михайло Білоусов засудив учасника Євромайдану до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в замаху на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу МВС України "Беркут" під час подій на Майдані в Києві, за кількома статтями КК РФ: ст. 105 КК РФ - вбивство двох і більше осіб (незавершене), ст. 228 - зберігання наркотичних засобів, ст. 30 - замах на злочин.

Внаслідок перенесених тортур і частого перебування в ШІЗО, стан здоров'я українця погіршився: його часто мучать сильні головні болі, високий тиск, болі в шлунку, псоріаз, кришаться і випадають зуби.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Почему зеленая гнида за 1.5 года не вернула из плена ниодного нашего военного? Да потому что этой скотине наплевать на патриотов Украины. Ему нужны либо холуи типа лещенки, либо откровенные кацапские мрази типа дерьмаков, татаровых с бужанскими
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21.09.2021 18:07
+11
Моторошно таке читать. Боже, поможи
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21.09.2021 18:27
+9
Це політика ататоля чи ваша особиста, залишати наших хлопців в кацапських катівнях?
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21.09.2021 18:46
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Почему зеленая гнида за 1.5 года не вернула из плена ниодного нашего военного? Да потому что этой скотине наплевать на патриотов Украины. Ему нужны либо холуи типа лещенки, либо откровенные кацапские мрази типа дерьмаков, татаровых с бужанскими
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21.09.2021 18:07 Відповісти
Ну или просто не собирают Обменный фонд...может ребята на фронте кончают ублюдков в тёмную без разбирательства...может отдан приказ не обострять....может ему просто не интересно...а Рашка может на обменный фонд насобирать в любой момент потому что тысячи конченных(ватных) украинцев прутся на рашку\ордло\крым - они же вне войны...
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21.09.2021 18:15 Відповісти
Буба- винищувач мокшан. Ви самі в це вірите?
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21.09.2021 18:25 Відповісти
Обміни полоненими були протизаконними і слава Богу що вони припинились. Тепер всі полонені терористи будуть сидіти в тюрмі в Україні!
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21.09.2021 18:43 Відповісти
Це політика ататоля чи ваша особиста, залишати наших хлопців в кацапських катівнях?
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21.09.2021 18:46 Відповісти
Потому что тысячи украинцев прутся на рашку. А почему они прутся туда? Не из-за цього https://tsn.ua/ru/********/na-y-ukrainu-sestra-sencova-zayavila-chto-prozhila-5-let-ada-i-vozvraschaetsya-domoy-1871617.html
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21.09.2021 18:25 Відповісти
Моторошно таке читать. Боже, поможи
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21.09.2021 18:27 Відповісти
Чому він поперся в Крим?
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21.09.2021 18:40 Відповісти
Почему не снять с любого авиарейса условного Ивана с москальским паспортом, обвинить в изнасиловании памятника ленина с последующим убийством, закрыть на 15 лет в колонии строгого режима, и потом менять его на нашего патриота ?
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21.09.2021 18:42 Відповісти
Тому, що ніззяяаа! У глазку пуцина наш харант шукає мірррр!
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21.09.2021 18:48 Відповісти
Да в Параше пофиг тот Иван.

Сдох Никодим, - да и хер с ним.

А вот вони из Параши будет много.
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21.09.2021 19:13 Відповісти
потому что тебе здесь не рашкования
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21.09.2021 19:21 Відповісти
Так, можна було на тих три десятки вагнерівців багато кого обміняти. І пуйло б і не вякнув, погодивсья б. Зєлю треба на довічне з конфіскацією по 111-й(зрада)
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21.09.2021 18:59 Відповісти
У нашего руководства другие приоритеты, перейти на латиницу, страну переименовать. Да и некем менять наших, всех кто был интересен кремлю отдали, взамен получили таксистов, и усе...
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21.09.2021 19:00 Відповісти
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21.09.2021 19:02 Відповісти
А ким були ті чотири жінки ,полонянки,яких просто з огляду на їх жіночисть віддавали.,ми що,своїх кидаємо....
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21.09.2021 19:04 Відповісти
10 лет не хухры мухры
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21.09.2021 19:20 Відповісти
вот точно так же и нет надежды на спасение проклятому беспутину антихристу люциферовичу и поганой раССее
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21.09.2021 19:23 Відповісти
а Зєля-зрадник просто так віддав жирнючий обмінний фонд "вагнерівців" хйлу у надії заглянути в тому очко і побачити там слово з трьох літер..(
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21.09.2021 19:39 Відповісти
Єрмак без зеленого не має права нічого робити, а той на виїзді саме…, в Америці, он воно, як вийшло… неловко…
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21.09.2021 19:52 Відповісти
было два хороших обмена при Зе, и ещё будут.
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21.09.2021 20:33 Відповісти
таксистов на террористов?
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21.09.2021 22:31 Відповісти
папередник менял таксистов на террористов?
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22.09.2021 07:15 Відповісти
не, папередник тебе в штаны наклал
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22.09.2021 07:53 Відповісти
чувак, у тебя синдром ГлавЗебила
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22.09.2021 12:45 Відповісти
Зеленые диверсанты кремля могут только пыль в глаза пускать.

Стыдно что 73% которые сами не могут ничего сделать, всегда выезжают на 20% пассионарных патриотах которые за всех отдуваются.

Как по мне, то кто барышню кормит тот ее и танцует- нужно как в Израиле чтоб те кто не служил родине не могли голосовать, так же как и люди не сдавшие экзамен на знание истории и гос.устройства страны. Устроить поголовные экзамены для всех- идиоты не должны влиять на экономику и политику страны и делать других заложниками своей ограниченности
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22.09.2021 11:18 Відповісти
 
 