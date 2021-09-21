Український політв'язень у РФ Коломієць написав листа: Надії вже немає ні на обмін, ні на звільнення. ДОКУМЕНТ

Засуджений у Криму учасник Євромайдану Андрій Коломієць передав з ув'язнення в Росії лист.

Документ опублікувала в Facebook дружина політв'язня Галина Коломієць, інформує Цензор.НЕТ.

"Здрастуйте, мої Дорогі. Хотів подякувати всім, кому небайдужа наша доля, хто допомагає і переживає. Надії, звичайно, вже немає ні на обмін, ні на звільнення. Наша історія застаріла, доведеться досиджувати 4 роки. Спасибі величезне "Меморіалу", батькам , Акіменкову, Elena Efros. Ви одиниці, які підтримують і турбуються про нас, не кидайте Масю (Галю), тому що якщо вона засмутиться, то не буде кому мене підбадьорювати. Завжди Ваш Андрій", - написав Коломієць.

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Нагадаємо, українець Андрій Коломієць з 15 травня 2015 року перебуває під вартою. 10 червня 2016 року "суддя Київського районного суду" Сімферополя Михайло Білоусов засудив учасника Євромайдану до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в замаху на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу МВС України "Беркут" під час подій на Майдані в Києві, за кількома статтями КК РФ: ст. 105 КК РФ - вбивство двох і більше осіб (незавершене), ст. 228 - зберігання наркотичних засобів, ст. 30 - замах на злочин.

Внаслідок перенесених тортур і частого перебування в ШІЗО, стан здоров'я українця погіршився: його часто мучать сильні головні болі, високий тиск, болі в шлунку, псоріаз, кришаться і випадають зуби.