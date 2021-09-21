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Дніпропетровщина (2405) наркотики (1350)

1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Дніпропетровській області правоохоронці виявили нелегальну плантацію конопель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура 01

За даними слідства, в с. Маломихайлівка Покровського району група осіб вирощувала в теплиці коноплю і виготовляла наркотичний засіб - канабіс.

1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура 02
1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура 03

Під час проведення обшуку на території домоволодіння правоохоронними органами виявлено та вилучено понад 1400 кущів конопель (вартість яких на "чорному ринку" становить близько 7 млн ​​грн), систему крапельного поливу, ємності для води, глибинний водяний насос, а також ящики для фасування , висушування і зберігання канабісу.

Також дивіться: Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель. ВІДЕО

1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура 04
1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура 05

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 КК України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Сделали из конопли страшилку. Сколько людей убили под марихуаной., правильно нисколько. А сколько убивают от бухла, регулярно . Но от бухла прилавки ломятся.
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21.09.2021 22:22
+4
Конопля-канабіс в десятки раз безпечніший ніж алкоголь.
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21.09.2021 22:06
+3
Эхехе... А ведь ЗЕ только-только собрался миллиард таких деревьев посадить.
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21.09.2021 22:26
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Мда.... Вирощування помідорів в теплиці не таке прибуткове діло Сьогодні чийсь день не задався
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21.09.2021 21:54 Відповісти
Можно сразу на Трускавец отправлять.
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21.09.2021 21:56 Відповісти
Почему решили что на курево идет вероятно рядно ткать собирались историческая традиция ...
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21.09.2021 21:57 Відповісти
В Днепропетровской области правоохранители выявили нелегальную плантацию конопли.

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на фото бачу дурбеликів які дбайливо та з обережністю виносять корчі коноплі з парника..
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21.09.2021 21:58 Відповісти
Конопля-канабіс в десятки раз безпечніший ніж алкоголь.
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21.09.2021 22:06 Відповісти
Один мой знакомый работает на легальной,лицензированной плантации конопли в Коммифорнии. Работа с марта по ноябрь, очень неплохо зарабатывает....ну, и плюс сопутствующие бенефиты.
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21.09.2021 22:11 Відповісти
Легалтні коноплі ростуть лише у кончє заспі...
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21.09.2021 22:20 Відповісти
Сделали из конопли страшилку. Сколько людей убили под марихуаной., правильно нисколько. А сколько убивают от бухла, регулярно . Но от бухла прилавки ломятся.
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21.09.2021 22:22 Відповісти
Эхехе... А ведь ЗЕ только-только собрался миллиард таких деревьев посадить.
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21.09.2021 22:26 Відповісти
Мабуть, хтось комусь вчасно не заніс...
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21.09.2021 22:32 Відповісти
вот взяли и обидели чиха и пыха низачто...як тэпэр з нымы дэржаву будуваты?
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21.09.2021 22:37 Відповісти
какая сюка сдала локацию?
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21.09.2021 22:39 Відповісти
Интересно а откуда они знают сколько ето стоит?Я например не знаю
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21.09.2021 22:59 Відповісти
мусора только прибыль считают , а сколько бедные люди души и средств вложили не в счет?
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21.09.2021 23:19 Відповісти
Конопля в 100 раз безпечніша,ніж алкоголь.
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22.09.2021 00:24 Відповісти
Не так вредна конопля, как ее криминальный статус.
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22.09.2021 03:30 Відповісти
1,4 тыс. кустов нелегальной конопли

А сколько легальной?
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22.09.2021 11:24 Відповісти
 
 