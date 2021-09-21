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1,4 тис. кущів нелегальних конопель, вартістю 7 млн грн, виявлено на Дніпропетровщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Дніпропетровській області правоохоронці виявили нелегальну плантацію конопель.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
За даними слідства, в с. Маломихайлівка Покровського району група осіб вирощувала в теплиці коноплю і виготовляла наркотичний засіб - канабіс.
Під час проведення обшуку на території домоволодіння правоохоронними органами виявлено та вилучено понад 1400 кущів конопель (вартість яких на "чорному ринку" становить близько 7 млн грн), систему крапельного поливу, ємності для води, глибинний водяний насос, а також ящики для фасування , висушування і зберігання канабісу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 КК України.
Топ коментарі
+5 Alex Alex 25c39bcb
показати весь коментар21.09.2021 22:22
+4 Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
показати весь коментар21.09.2021 22:06
+3 Герхард
показати весь коментар21.09.2021 22:26
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на фото бачу дурбеликів які дбайливо та з обережністю виносять корчі коноплі з парника..
А сколько легальной?