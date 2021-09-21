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Брєдоносєц, велика розмова про майбутнє, кремлівський подарунок Європі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Брєдоносєц, велика розмова про майбутнє, кремлівський подарунок Європі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Велика розмова про майбутнє ...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський знову збирає "слуг народу" на навчання в Трускавці. Буде велика розмова про майбутнє, - ЗМІ

Брєдоносєц, велика розмова про майбутнє, кремлівський подарунок Європі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Поважна причина

Брєдоносєц, велика розмова про майбутнє, кремлівський подарунок Європі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Ось хто винен!

Також читайте: Бутусов: Зеленський і Єрмак б'ють по Разумкову, намагаючись замінити главу Апарату ВР. ДОКУМЕНТ

Брєдоносєц, велика розмова про майбутнє, кремлівський подарунок Європі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Хто наступний?

Брєдоносєц, велика розмова про майбутнє, кремлівський подарунок Європі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Брєдоносєц

Брєдоносєц, велика розмова про майбутнє, кремлівський подарунок Європі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Кремлівський подарунок Європі

Брєдоносєц, велика розмова про майбутнє, кремлівський подарунок Європі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Робота кипить...

Брєдоносєц, велика розмова про майбутнє, кремлівський подарунок Європі. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Перевірений спосіб

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
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21.09.2021 23:32
+16
Бренд "Глобіно" додаємо у зашквар-лист. На щастя, м'ясоковбасних фірм у нас вистачає - причому із більш інтригуючими назвами, що нагадують фільми жахів... а-ля "М'ясна долина", "М'ясна весна", і моя улюблена особливо зловісна назва "Безлюдівський м'ясокомбінат"
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21.09.2021 23:30
+16
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22.09.2021 01:03
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21.09.2021 23:08 Відповісти
Бренд "Глобіно" додаємо у зашквар-лист. На щастя, м'ясоковбасних фірм у нас вистачає - причому із більш інтригуючими назвами, що нагадують фільми жахів... а-ля "М'ясна долина", "М'ясна весна", і моя улюблена особливо зловісна назва "Безлюдівський м'ясокомбінат"
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21.09.2021 23:30 Відповісти
ну, можна й вибачити, якщо переправлять на "московку" чи "москальку"
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21.09.2021 23:32 Відповісти
Певно, у давні часи Содом і Гоморра були знищені не тому, що там творилося всіляке непотрібство (яке згодом назвали содомією), а тому, що в тих містах владу захопили перемогли на чесних виборах які-небудь "народні візири" .
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22.09.2021 03:58 Відповісти
Тоді нехай роблять для ковбаси "Москвичка" приблизно такий дизайн - і тоді бренд буде реабілітовано...

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22.09.2021 12:05 Відповісти
Москаля в консерви котам та собакам. А ми їсти не будемо.
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22.09.2021 20:11 Відповісти
Пошкодуйте звіряток, пані Ксеніє. Вони ж бо - наші улюбленці. Навіщо їх труїти ацетальдегідом та іншою гидотою, що утворюється в зайвохромосомних організмах?
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22.09.2021 20:39 Відповісти
Я теж про це думала. Москалі годяться лише на добрива. ,,☺️
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22.09.2021 20:51 Відповісти


В наших западенських пампасах трапляється така волинська торгова марка - "Забіяка". Їхні м'ясні вироби навіть дуже добрі. І асортимент немалий.
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21.09.2021 23:47 Відповісти
Прикольна назва, теж із тонким чорним гумором Ще у нас у Дніпрі є мережа магазинів "Дом мяса" - у мене викликає horror асоціації з якимось лігвом маніяків... коли заходжу щось купувати, завжди виникає інтригуюче відчуття, що у службових приміщеннях кояться жахи канібалізму, на м'ясних ґаках висять людські тіла, а психопати в шкіряних фартуках розрубують їх сокиряками...

Ось до чого призводить пристрасть до Brutal Death Metal та хоррор мистецтва
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22.09.2021 01:14 Відповісти


Властиво. А коли таким громадянам, як от ми з Вами, уважно подивитися на назви різноманітних виробників м'ясної продукції (чого, приміром, варте наше "М'ясо Буковини"), то в наші голови просто не прийде якого-небудь іншого сенсу для тих назв .
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22.09.2021 03:30 Відповісти
Вам більш до вподоби "дом политпросвещения"?!!

А він був!
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22.09.2021 08:57 Відповісти
М'ясний магазин "Дом политпросвещения" - теж креативно, між іншим 😁

...і ось теж у нас - брутальна назва:

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22.09.2021 12:11 Відповісти


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22.09.2021 22:19 Відповісти
Е-е-е... Ми вже у пеклі, чи це всього лише настали останні часи?..
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23.09.2021 01:41 Відповісти
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22.09.2021 01:15 Відповісти
це призвіще хазяїна, спочатку всі сміялись а потім звикли
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22.09.2021 03:21 Відповісти
Наскільки я пригадую, там двоє братів на прізвище "Забіяка" створили приватне підприємство.

То тепер, коли повертаюсь із закупівлі, повідомляю домашнім: "Сьогодні купив сардельок-забіяк!".
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22.09.2021 03:34 Відповісти
Добре,що призвище хазяїна не Костогриз!
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22.09.2021 08:58 Відповісти
безлюдівський мясокомбінат - це круто.
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22.09.2021 03:20 Відповісти
А "М'ясо Буковини"?
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22.09.2021 03:35 Відповісти
такі "торгові марки" захищені автоським правом, мізки поміняти неможливо.
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22.09.2021 03:47 Відповісти
Такий нині тренд, згенерований "мутрим нарідом".

А от у "веселі 90-ті" тренди були іншими - приміром, кіоск, де торгували всіляким мотлохом, міг гордо називатися "Віолєтою" або "Маріаною". Певно, це якось мало привабити покупців .
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22.09.2021 04:05 Відповісти
Ага, "Безлюдівський м'ясокомбінат" викликає асоціації з фільмами "Поворот не туди"... і неприємні здогадки про походження назви селища Безлюдівка (пов'язане з діяльністю м'ясокомбінату)...

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22.09.2021 11:58 Відповісти
Хоррор
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22.09.2021 20:12 Відповісти
что вы начинаете?...написано что Колбаса Мясная... из Москвички...младенцев вы рускоговорящих не едите...так и от колбасы из москалей крутите носом)))
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22.09.2021 01:28 Відповісти
А чого крутять носом? Бо від тої ковбаси має тхнути боярою чи брагою. А от якби пахло чимось... не таким зкріпним, то, може, й не крутили б .

Але це неточно.
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22.09.2021 03:52 Відповісти
Младенцы рускоговорящих еще не так пропитаны запахами говЕни!
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22.09.2021 09:01 Відповісти
Артьомій Астровськай повернувся. Довго ж його не було на Цензорі.
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21.09.2021 23:51 Відповісти
Жабы на тэбэ вси бэздарни, бо ти нэ в курсе справы, шо до подий в Украине. Жабы чоткие, атвичаю. А художника образыты кожный может.
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21.09.2021 23:29 Відповісти
дурепо,я сам роблю часом жаби.
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21.09.2021 23:33 Відповісти
Дурбелик! А коли набухаєшся, то жаби роблять тебе.
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21.09.2021 23:45 Відповісти
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21.09.2021 23:52 Відповісти
Йой...

Уявив собі то. Перше стало невдобно. Потім - лячно. Потім - заледве чай не розляпав на клавіатуру від реготу.

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21.09.2021 23:52 Відповісти
Мляяяяя... Уявив хентай на тему старої культової іграшки Battletoads (Бойові жаби).

Як тепер це розбачити?
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22.09.2021 01:18 Відповісти
Це ще дрібниці.

...А от уявіть собі роту бойових жабокреків з фістолетами (тоже бойовими!), які штурмують останній рубіж оборони ************* бункера.

...І що трапиться потім...

От де направду жеееесть!
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22.09.2021 03:42 Відповісти
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21.09.2021 23:49 Відповісти
Усі ропухи залікові, але оця в голосяндру:

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21.09.2021 23:12 Відповісти
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21.09.2021 23:33 Відповісти
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21.09.2021 23:16 Відповісти
Таке враження що псевдогетьман настільки унилий, що на нього і жабу не зробиш ))
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21.09.2021 23:18 Відповісти
Щось нове - не просто! З тією кількістю що на нього нарабили!
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22.09.2021 09:04 Відповісти
Шедевр!!!

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21.09.2021 23:26 Відповісти
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21.09.2021 23:32 Відповісти
"20-го сентября 2019 года Андрей Ермак объявил Зеленского одним из величайших лидеров мира.

Прошло 2 года. Журнал "Time" публикует список 100 самых влиятельных людей . Зеленского нет нигде. Даже в категории => Artists."

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21.09.2021 23:47 Відповісти
Видать там "не курят".
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22.09.2021 06:51 Відповісти
Им нет необходимосту заниматься ежедневно ануслизингом главзебилу.
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22.09.2021 09:09 Відповісти
Ну... спеціально для Бубочки можна було створити категорію "100 найбільших зашкварів". Але ж, холєра, не створили засранці!
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22.09.2021 21:18 Відповісти
- А де делся Бонапарт с шестой палати?!
- Де, де! Президентом вибрані!
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24.09.2021 21:06 Відповісти
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22.09.2021 01:03 Відповісти
сім нгаречених уклоніста зеленського
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22.09.2021 03:26 Відповісти
Дєрмак: -Хто образив убогого?!
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24.09.2021 21:03 Відповісти
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22.09.2021 07:08 Відповісти
Напевно "сімейне" - брехати
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22.09.2021 11:04 Відповісти


Розкішно!
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22.09.2021 20:47 Відповісти
А це хто?
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23.09.2021 14:40 Відповісти
Люда Янукович у порівнянні з безуглою інтелектуала.
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24.09.2021 21:02 Відповісти
 
 