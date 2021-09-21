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Брєдоносєц, велика розмова про майбутнє, кремлівський подарунок Європі. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Велика розмова про майбутнє ...
Поважна причина
Ось хто винен!
Хто наступний?
Брєдоносєц
Кремлівський подарунок Європі
Робота кипить...
Перевірений спосіб
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Топ коментарі
+18 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.09.2021 23:32
+16 Welt Schmerz
показати весь коментар21.09.2021 23:30
+16 Myko
показати весь коментар22.09.2021 01:03
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Будь ласка, зачекайте...
владу захопилиперемогли на чесних виборах які-небудь "народні візири" .
В наших западенських пампасах трапляється така волинська торгова марка - "Забіяка". Їхні м'ясні вироби навіть дуже добрі. І асортимент немалий.
Ось до чого призводить пристрасть до Brutal Death Metal та хоррор мистецтва
Властиво. А коли таким громадянам, як от ми з Вами, уважно подивитися на назви різноманітних виробників м'ясної продукції (чого, приміром, варте наше "М'ясо Буковини"), то в наші голови просто не прийде якого-небудь іншого сенсу для тих назв .
А він був!
...і ось теж у нас - брутальна назва:
То тепер, коли повертаюсь із закупівлі, повідомляю домашнім: "Сьогодні купив сардельок-забіяк!".
А от у "веселі 90-ті" тренди були іншими - приміром, кіоск, де торгували всіляким мотлохом, міг гордо називатися "Віолєтою" або "Маріаною". Певно, це якось мало привабити покупців .
Але це неточно.
Уявив собі то. Перше стало невдобно. Потім - лячно. Потім - заледве чай не розляпав на клавіатуру від реготу.
Як тепер це розбачити?
...А от уявіть собі роту бойових жабокреків з фістолетами (тоже бойовими!), які штурмують останній рубіж оборони ************* бункера.
...І що трапиться потім...
От де направду жеееесть!
Прошло 2 года. Журнал "Time" публикует список 100 самых влиятельных людей . Зеленского нет нигде. Даже в категории => Artists."
- Де, де! Президентом вибрані!
Розкішно!