Президента Бразилії Болсонару, який відмовився вакцинуватися, не пускають до ресторанів у Нью-Йорку. ФОТО

Піцу політику, який прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, довелося їсти на вулиці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.

Жаір Болсонару відомий скептичним ставленням до вакцинації. Раніше він заявляв, що його імунна система доволі сильна, щоб протистояти коронавірусу.

На сесію ООН його пустили. А от у ресторан - ні. У Нью-Йорку діють карантинні обмеження, тож у свій перший вечір у цьому місті президенту Бразилії та його оточенню довелося їсти піцу просто на вулиці поруч із готелем "Манхеттен".

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Раніше мер Нью-Йорка Білл де Блазіо звернувся до світових лідерів із проханням зробити щеплення перед відвідуванням сесії. Однак жодних доказів імунізації від них не вимагали.

Спочатку глава ООН Антоніо Гутерріш підтримав прохання влади Нью-Йорка, але сказав, що не може змусити дипломатів показати докази вакцинації або не пустити їх на сесію. Зокрема, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявляв, що це буде дискримінацією.

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Болсонару раніше не раз ставив під сумнів рекомендації медиків щодо протидії коронавірусу. Влітку 2020 року він і сам захворів на COVID-19, а повідомив про це на пресбрифінгу, порушивши самоізоляцію. Для того, щоб зобов'язати президента Бразилії носити маску, знадобилося рішення суду.



