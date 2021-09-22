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Президента Бразилії Болсонару, який відмовився вакцинуватися, не пускають до ресторанів у Нью-Йорку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Піцу політику, який прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, довелося їсти на вулиці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Reuters.

Жаір Болсонару відомий скептичним ставленням до вакцинації. Раніше він заявляв, що його імунна система доволі сильна, щоб протистояти коронавірусу.

На сесію ООН його пустили. А от у ресторан - ні. У Нью-Йорку діють карантинні обмеження, тож у свій перший вечір у цьому місті президенту Бразилії та його оточенню довелося їсти піцу просто на вулиці поруч із готелем "Манхеттен".

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Президента Бразилії Болсонару, який відмовився вакцинуватися, не пускають до ресторанів у Нью-Йорку 01

Раніше мер Нью-Йорка Білл де Блазіо звернувся до світових лідерів із проханням зробити щеплення перед відвідуванням сесії. Однак жодних доказів імунізації від них не вимагали.

Спочатку глава ООН Антоніо Гутерріш підтримав прохання влади Нью-Йорка, але сказав, що не може змусити дипломатів показати докази вакцинації або не пустити їх на сесію. Зокрема, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявляв, що це буде дискримінацією.

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Болсонару раніше не раз ставив під сумнів рекомендації медиків щодо протидії коронавірусу. Влітку 2020 року він і сам захворів на COVID-19, а повідомив про це на пресбрифінгу, порушивши самоізоляцію. Для того, щоб зобов'язати президента Бразилії носити маску, знадобилося рішення суду.

Президента Бразилії Болсонару, який відмовився вакцинуватися, не пускають до ресторанів у Нью-Йорку 02
Президента Бразилії Болсонару, який відмовився вакцинуватися, не пускають до ресторанів у Нью-Йорку 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
OЙ! Я Вас умоляю! Если Пан хочет вкусно покушать, в приятной компании и запить вот это все вином с земли под ногами - ласкаво просимо до нас, в Рennsyltucky. Сицилийская, Польская, Украинская,Крымская кухня. Местные вина- традиционное местное виноградное сицилийское, Украинские и Польские смородинные,малиновые, ежевичные. Если в ноябре, Thanksgiving - то свежая оленина жареная, тушеная, печеная и шашлык.Кукуруза от вареной до маринованой.Бараболя - своя, индюшки - добыты нами(не рекомендую, жесткие) Ласкаво Просимо Пана.
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22.09.2021 01:28
+9
Будешь в Bethlehem - посети старое Католическое кладбище - там могилы 18-19 веков все с Украинскими, Литвинскими именами.На самую вершину холма залезь перед самым рассветом - такая картинка, шо не пожалеешь. А в Католической церкви при кладбище алтарь, скамейки и резьба по дереву - моей работы. Делал этот контракт еще до войны.
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22.09.2021 02:42
+8
Просто идиотизм. Это как в Германии- стоишь в очереди за каким-нибудь фастфудом, друг другу в затылок дышишь, ничего. А вот сесть за столик, только с предъявлением разрешающих докууументов, иначе заразишься .

Или на работе- через главный вход обязательно в маске)) а в курилке, или в столовке- хоть чихай в тарелку коллеге, всем плевать.
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22.09.2021 01:56
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Well, that's New-York for you, baby. Love it or hate it....it's New-York.
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22.09.2021 00:51 Відповісти
Для меня Нью-Йорк как Донбасс - земля наша а люди не наши...
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22.09.2021 00:54 Відповісти
А-а, уж конечно, как же, какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы понимаем-с! Мы в университетах не обучались.
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22.09.2021 00:58 Відповісти
NYC разный. Даже Бруклин разный. Не, я,как убежденный hillbilly, терпеть ненавижу NYC, как и все остальные мегаполисы-муравейники. Но таки да, NYC бывает разный.
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22.09.2021 01:03 Відповісти
В Бруклине люблю трудовые итальянские районы типа Бенсонхерст - спокойно и кормят вкусно
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22.09.2021 01:08 Відповісти
OЙ! Я Вас умоляю! Если Пан хочет вкусно покушать, в приятной компании и запить вот это все вином с земли под ногами - ласкаво просимо до нас, в Рennsyltucky. Сицилийская, Польская, Украинская,Крымская кухня. Местные вина- традиционное местное виноградное сицилийское, Украинские и Польские смородинные,малиновые, ежевичные. Если в ноябре, Thanksgiving - то свежая оленина жареная, тушеная, печеная и шашлык.Кукуруза от вареной до маринованой.Бараболя - своя, индюшки - добыты нами(не рекомендую, жесткие) Ласкаво Просимо Пана.
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22.09.2021 01:28 Відповісти
Спасибо за приглашение, можно и приехать - я через месяц в Пенсилтаках стреляю в районе Аллентауна
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22.09.2021 02:31 Відповісти
Будешь в Bethlehem - посети старое Католическое кладбище - там могилы 18-19 веков все с Украинскими, Литвинскими именами.На самую вершину холма залезь перед самым рассветом - такая картинка, шо не пожалеешь. А в Католической церкви при кладбище алтарь, скамейки и резьба по дереву - моей работы. Делал этот контракт еще до войны.
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22.09.2021 02:42 Відповісти
До войны с кем ?
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22.09.2021 07:56 Відповісти
До Украинско - московитской.
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22.09.2021 16:29 Відповісти
Макс привіт! Щодо індички - ти неправий На три кілограми індичатини - півлітрова банка кип"яченої охолодженої води і вісім таблеток аскорбінової кислоти ("п"ятисотки" - вона найсильніша) Індичку нарізаєш шматками , "аскорбінку товчеш у порошок і розчиняєш у воді М"ясо вкладаєш шарами у скляний чи емальований посуд , переливаючи розчином аскорбінки і ставиш у прохолодне місце годин на шість (НЕ СОЛИТЬ!!!) А потім обсмажуєш до зарум"янювання на жиру, солиш і готуй з неї що хочеш! "За вуха не відтягнеш"!!! (Ще краще - замінить воду молочною кислою сироваткою (домашньою) Якщо вона кисла, то аскорбінки можна покласти на 2 таблетки менше)
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22.09.2021 05:43 Відповісти
Та на индюка мы перед Thanksgiving ходим только шоб традицию соблюсти. Ну, шоб на столе было все то, шо и у первых поселенцев. А для реально покушать индюшку в магазине полупаем. Ну, и дикого индюка по кусочку.
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22.09.2021 16:32 Відповісти
Как по мне очень на любителя город, а местами гадюшник редкий, Лондон и Сингапур намного больше понравились
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22.09.2021 06:27 Відповісти
После 9/11 очарование пропало.
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22.09.2021 07:55 Відповісти
Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста ...
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22.09.2021 00:52 Відповісти
нифигассэ гундяйкин волны излучает...дальнобойщик однако...
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22.09.2021 00:54 Відповісти
Як казала одна тітонька з Бразилії: «Мало ли в Бразилии педров».
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22.09.2021 00:55 Відповісти
Доктор Бормекнталь...вы почему обосрали РАБссию товарисча Сралина?профессор Преображенский вы дофига поете песни и балладі о Вяличии РАБссии Путлера?)))
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22.09.2021 00:56 Відповісти
Сожалею очень...доктор Борменталь...он же актер Борис Плотников умер недавно умер...
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22.09.2021 01:03 Відповісти
Я не думаю, що йому від того стало погано. Поїв - та й все. Сподіваюся, що чайових не дав.

А ресторанчики нехай запускають заразних вколотих - і тоді вже ні на кого не нарікатимуть.
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22.09.2021 01:04 Відповісти
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22.09.2021 01:10 Відповісти
До існування ютубу, фейсбуку і інстаграму всі вакцинувались і не вийо.сь, а зараз пошесть експертів різного гатунку вб'є людство швидше ніж будь-який вірус.
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22.09.2021 01:16 Відповісти
Чому ж. І зараз вакцінуються. Це дивлячись яка вакцина та від чого.
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22.09.2021 01:37 Відповісти
"Рівень канцерогенного формальдегіду в повітрі Києва перевищує норму в 3 рази" але ж це не вакцина щоб хвилюватись Цікаво кого більше помре, від раку чи від вакцини.
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22.09.2021 04:48 Відповісти
Формальдегід вітер роздмухає, а укол - то вже з гарантією.

9/11 людству таки згодували, хоч багато хто у їхні версії мовчки не вірить.

Тепер обнагліли і пхають людям у мізки "ковід", а воно ***********.
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22.09.2021 08:10 Відповісти
Так і за рак можна не хвилюватись, бо це ж не ковід. Хоча людей ним кожного року хворіє не набагато менше ніж ці півтори роки на ковід. А смертність від раку 44,2% порівняно 2,3% від ковіду. Але нас дуже хвилює саме ковід. А рак то таке - само пройде без вакцин. Тут треш звести по ковіду треба. А як на мене ковід це звичайна ГРВІ. Нічим не відрізняється від інших вірусів цієї групи. То чому саме мені треба вакцінуватися від ковід, якщо я не вакцінувався ніколи від грипу? Він теж небезпечний та призводить до запалення легенів, якщо вчасно не лікувати. Так само може і до летального випадку призвести. Так, на всяк випадок залишу статистику по раку, якщо Ви так ним зацікавилися. Зможете порівняти з ковідом.

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22.09.2021 10:46 Відповісти
Батьки українського гумору та сатири Остап Вишня та Павло Глазовий колись казали...Ми такі козаки,що нас не здолають москаклькі дебіли КПРС....
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22.09.2021 01:18 Відповісти
Бразилія - страна , где в лесах живет много- много диких обезьян 😀

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22.09.2021 01:20 Відповісти
Так те обиззяны умнее многих т.н. людей.
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22.09.2021 08:00 Відповісти
Подпішиться в Ютьюбі...Микола Рушниця...дуже дякую..Надобраніч Панове...
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22.09.2021 01:33 Відповісти
Ха! Не президент, а терпила! Во как надо-

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22.09.2021 01:50 Відповісти
Просто идиотизм. Это как в Германии- стоишь в очереди за каким-нибудь фастфудом, друг другу в затылок дышишь, ничего. А вот сесть за столик, только с предъявлением разрешающих докууументов, иначе заразишься .

Или на работе- через главный вход обязательно в маске)) а в курилке, или в столовке- хоть чихай в тарелку коллеге, всем плевать.
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22.09.2021 01:56 Відповісти
Да все эти ограничения сплошные маразматики придумали, в Одессе все лето небыло короны хотя все хер ложили на карантин, а как только бубочка денег получил сразу корона появилась
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22.09.2021 06:31 Відповісти
Скажу Вам по большому секрету. В Ваших словах ключевым является слово "летом". Эпидемии гриппа летом тоже быть не может. Это я не о том, что грипп равно ковид, а о существовании сезонных заболеваний.
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22.09.2021 07:20 Відповісти
Ковид не является сезонным заболеванием, иначе его бы небыло в Бразилии, Тайланде Индии, и других странах находящихся в экваториальной зоне
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22.09.2021 20:02 Відповісти
При этом и в Тайланде, и в Индии, и в Бразилии почему-то вполне себе бывают вспышки гриппа. Или Вы и об этом не слышали? Эпидемиологи еще в прошлом году говорили, что вспышки коронавируса будут весной и осенью. Ну не "любят" респираторные вирусы сухой воздух и ультрафиолет, понимаете?
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22.09.2021 21:28 Відповісти
Там летом сухой и очень жаркий воздух и ультрофталета значительно больше чем в Одессе, да и народ в целом соблюдает карантиные ограничения, и при этом намного больше заболевших чем в Украине, значит ковид не является сезонным заболеванием и сухой воздух на него никак не влияет
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22.09.2021 22:14 Відповісти
Каким "летом"? Вас не смущает, что указанные Вами страны находятся в южном полушарии? Смотрим пики по заболеваемости в Бразилии по месяцам. Последний был в июле. Смотрим погоду: https://www.poehalisnami.ua/countries/braziliya/climate

+19 днем, +12 ночью и дожди через день. А в бассейне Амазонки скорее всего вообще постоянная влажность чуть ли не 100% круглый год. Откуда Вы взяли про сухой воздух?
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23.09.2021 00:20 Відповісти
У вас какая-то своя статистика? Откуда вы взяли, что в Одессе не было летом ковида? Данные за август ( это лето?): За последний месяц уровень заболеваемости COVID-19 в Одессе увеличился на 44,4%, по сравнению с предыдущей неделей, уровень госпитализации составил 5,4% от общего числа зарегистрированных случаев. На маршрутку глянуть страшно, а не то, что в нее залезть и куда-то ехать. Все без масок весело дышат друг-другу рот-в рот.
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22.09.2021 08:46 Відповісти
Я эту статистику уже год каждое утро в 7.30 наблюдаю, та что у меня есть что сказать
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22.09.2021 20:04 Відповісти
Прием ковидных больных наблюдаете или что?
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22.09.2021 21:04 Відповісти
Нью-Йорк - город контрастов...
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22.09.2021 06:24 Відповісти
Вот это я понимаю, почему Америка великая страна. Потому что закон один для всех, что для президента, что для бомжа. В особенности , если они оба не привиты, у них большой шанс отобедать пиццу рядом друг с другом прямо на улице.
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22.09.2021 08:24 Відповісти
Маразм по американски..и а вот нарушение прав людей уже по-советски прививка добровольно-принудительно..
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22.09.2021 08:27 Відповісти
Кстати о птичках..на каком основании и медицинских выводах принуждают вакцинироваться переболевших?
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22.09.2021 08:28 Відповісти
Все правильно. Если простым людям нельзя, почему это чучело должно быть исключением.
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22.09.2021 09:57 Відповісти
Факт - імунітет у вакцинованих - може і не зовсім той ...

А у тих , які правдиво перехворіли , але вижили - правдивий імунітет !

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22.09.2021 10:01 Відповісти
 
 