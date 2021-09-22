Ремонт 53-річного моста завершено на Харківщині, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
На дорозі М-20 Харків - Щербаківка завершено ремонт моста, який був побудований у 1968 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.
Під час проведення ремонтних робіт у межах програми "Велике будівництво" робітники виконали послідовний демонтаж мостового полотна спочатку однієї половини споруди, а потім іншої.
На мосту було встановлено монолітну накладну плиту і проведено гідроізоляцію. Також укладено два шари асфальтобетонного покриття та відремонтовано опори.
У ході ремонту підрядник встановив нове поручневе і бар'єрне огородження, водовідведення, наніс розмітку і замінив підферменники.
Нагадаємо, національна програма відновлення мостів є важливою складовою програми Володимира Зеленського "Велике будівництво". У межах цієї програми минулого року вже було відновлено 216 мостів і штучних споруд.
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