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Ремонт 53-річного моста завершено на Харківщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На дорозі М-20 Харків - Щербаківка завершено ремонт моста, який був побудований у 1968 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

Під час проведення ремонтних робіт у межах програми "Велике будівництво" робітники виконали послідовний демонтаж мостового полотна спочатку однієї половини споруди, а потім іншої.

На мосту було встановлено ​​монолітну накладну плиту і проведено гідроізоляцію. Також укладено два шари асфальтобетонного покриття та відремонтовано опори.

У ході ремонту підрядник встановив нове поручневе і бар'єрне огородження, водовідведення, наніс розмітку і замінив підферменники.

Нагадаємо, національна програма відновлення мостів є важливою складовою програми Володимира Зеленського "Велике будівництво". У межах цієї програми минулого року вже було відновлено 216 мостів і штучних споруд.

Також дивіться: Реконструкція стадіону "Шахтар" стартувала на Черкащині, - ОДА. ФОТО

Ремонт 53-річного моста завершено на Харківщині, - ОДА 01
Ремонт 53-річного моста завершено на Харківщині, - ОДА 02
Ремонт 53-річного моста завершено на Харківщині, - ОДА 03

Автор: Наталя Джума
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Мостят дорогу на Белгород для российских танков
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22.09.2021 10:45 Відповісти
Мостят дорогу для твоей ********, ****** американский.
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22.09.2021 10:48 Відповісти
Узнаю словарный запас рашкована
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22.09.2021 11:10 Відповісти
Самое страшное для мостов -вода.Если попадет на несущие конструкции и под них-бетону и арматуре -гаплык.Трубы и ливнеприемники должны быть долговечными,без протечек.Мост должен иметь выпуклость небольшую,чтобы осадки уходили не под мост,а в сторону дорожного полотна ,а потом в кюветы.
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22.09.2021 10:58 Відповісти
трубы видишь с двух сторон возле опор? это водоотвод.

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22.09.2021 11:10 Відповісти
Эти трубы -самое слабое звено.Увы..Они не дуракоустойчивы.Внутренняя ливневка имеет свойство засоряться ,а ливнеприемники -давать течь.Проектанты- олухи.
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22.09.2021 12:21 Відповісти
Є така забавка "знайди відмінності на картинці" Ось фото 10тирічної давнини http://wikimapia.org/#lang=uk&lat=50.101960&lon=36.268444&z=16&m=bs&show=/21044328/uk/%D0%91%D1%94%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2-%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0/photo/4700009&search=%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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22.09.2021 13:02 Відповісти
Сколько бабла отмыли?...артисты разговорного жанра
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23.09.2021 15:44 Відповісти
 
 