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Мобільний стоматологічний кабінет, що перебуває на Донбасі з 2016 року, навряд чи переживе цю зиму, потрібна допомога, - волонтер Ященко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Волонтер Ігор Ященко просить допомогу у відновленні автомобіля, який виконує функції мобільного стоматологічного кабінету на Донбасі.

Про це волонтер повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мобільний стоматологічний кабінет перебуває у строю з 2016 року, що не могло не позначитися на його стані.

Волонтеру після чергової поломки заявили: "Машина вже вичерпала свій ресурс і навряд чи переживе цю зиму".

Реквізити для допомоги:

4149 6293 8116 4193.

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Мобільний стоматологічний кабінет, що перебуває на Донбасі з 2016 року, навряд чи переживе цю зиму, потрібна допомога, - волонтер Ященко 01
Мобільний стоматологічний кабінет, що перебуває на Донбасі з 2016 року, навряд чи переживе цю зиму, потрібна допомога, - волонтер Ященко 02
Мобільний стоматологічний кабінет, що перебуває на Донбасі з 2016 року, навряд чи переживе цю зиму, потрібна допомога, - волонтер Ященко 03
Мобільний стоматологічний кабінет, що перебуває на Донбасі з 2016 року, навряд чи переживе цю зиму, потрібна допомога, - волонтер Ященко 04

Автор: Наталя Джума
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показати весь коментар
22.09.2021 14:05 Відповісти
так я не понял, уже больше двух лет как безбарыг, и Свинарчуков, в чем проблема ? я до прошліх віборов волонтерил , пока больще половины подопечных не выбрали АБЫНЕБАРЫГУ, ну так хай теперь посмеются ...
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22.09.2021 14:40 Відповісти
 
 