На Хортиці встановлять артоб'єкт "Коло": "Кожен зможе знайти свій сенс". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Артоб'єкт розмістять на Пагорбі з флагштоком, який відновили цьогоріч.
Як передає Цензор.НЕТ, відкриття інсталяції відбудеться напередодні 14 жовтня, в День захисників і захисниць України, свята Покрова Пресвятої Богородиці і Дня Українського козацтва.
Велике металеве кільце з постаментом заввишки сім метрів встановлять під таким кутом до сонця, що можна буде ловити особливі природні моменти.
"Залежно від сходу або заходу, можна ловити сонце в собі, затримувати його промені, не тільки спостерігати за красою навколо, але і бути співучасником дійства. Будь-яка така інсталяція повинна бути доступною і зрозумілою, з якою можна взаємодіяти", - розповів творчий керівник колективу авторів артоб'єкту Богдан Кривошея.
Зазначається, що "Коло" на Пагорбі з флагштоком стане "магнітом" для туристів і саме з цієї точки буде починатися знайомство з островом.
"Це одна з найдосконаліших фігур, нескінченна енергія, це коло єднання. Кожен зможе знайти свій сенс артоб'єкту. Зазвичай люди самі починають винаходити асоціації. Хотілося б, щоб цей артоб'єкт викликав почуття спокою, єдності, цілісності", - додав Кривошея.
Відродження острова Хортиця проходить в рамках проєкту "Велика реставрація" - частини програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", а також за підтримки Групи Метінвест. Метінвест також ініціює унікальне світлове лазерне шоу на жовтневі свята.
Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська під час свого візиту в Запоріжжя розповіла, що Хортиця стане першим в Україні повністю безбар'єрним туристичним об'єктом.
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Второе, Если вы делает врата без стационара(т.е гравитационного излучателя) то вам сто проц нужны....НИШИ.......минимум ДВЕ!!!! ...по краям монолита. Их можно сделать с одной стороны, но надо знать правила(а их вам никто не расскажет, слишком вы рискованные!). В идеале это две ниши по разным краям монолита. Чтобы было понятно по размерам, там должен помещаться небольшой глиняный сосуд.
Нууу ...вот такие......ОБЩИЕ ...требования ...во Вселенной.
Как только легализуют марихуану ...