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Хортиця (35) Запорізька область (2584) Велике будівництво (718)

На Хортиці встановлять артоб'єкт "Коло": "Кожен зможе знайти свій сенс". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Артоб'єкт розмістять на Пагорбі з флагштоком, який відновили цьогоріч.

Як передає Цензор.НЕТ, відкриття інсталяції відбудеться напередодні 14 жовтня, в День захисників і захисниць України, свята Покрова Пресвятої Богородиці і Дня Українського козацтва.

Велике металеве кільце з постаментом заввишки сім метрів встановлять під таким кутом до сонця, що можна буде ловити особливі природні моменти.

"Залежно від сходу або заходу, можна ловити сонце в собі, затримувати його промені, не тільки спостерігати за красою навколо, але і бути співучасником дійства. Будь-яка така інсталяція повинна бути доступною і зрозумілою, з якою можна взаємодіяти", - розповів творчий керівник колективу авторів артоб'єкту Богдан Кривошея.

Дивіться: Оновлення Хортиці завершать до Дня українського козацтва. ФОТОрепортаж

Зазначається, що "Коло" на Пагорбі з флагштоком стане "магнітом" для туристів і саме з цієї точки буде починатися знайомство з островом.

"Це одна з найдосконаліших фігур, нескінченна енергія, це коло єднання. Кожен зможе знайти свій сенс артоб'єкту. Зазвичай люди самі починають винаходити асоціації. Хотілося б, щоб цей артоб'єкт викликав почуття спокою, єдності, цілісності", - додав Кривошея.

Відродження острова Хортиця проходить в рамках проєкту "Велика реставрація" - частини програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", а також за підтримки Групи Метінвест. Метінвест також ініціює унікальне світлове лазерне шоу на жовтневі свята.

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська під час свого візиту в Запоріжжя розповіла, що Хортиця стане першим в Україні повністю безбар'єрним туристичним об'єктом.

На Хортиці встановлять артобєкт Коло: Кожен зможе знайти свій сенс 01
На Хортиці встановлять артобєкт Коло: Кожен зможе знайти свій сенс 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Екологи, до речі, дуже не в захваті від цієї реставрації, бо Хортиця - це ж і заповідник!
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22.09.2021 14:27
+2
Были бы деньги в бюджете, а как отмыть их, это не проблема
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22.09.2021 14:26
+2
Хих!!!! ..ну .....нуууу...если вы ....уже делаете ...ВРАТА БОГОВ....то уже доделайте до конца. Первое - сама инсталляция должна быть очень массивный монолит и единый материал, без каких либо сочленений и вставок Это кардинально важно. Для того, чтобы пройти сквозь кольцо, вам не нужны гигантские размеры - достаточно рост среднего человека. Сделав шаг, всего лишь шаг!!!...кольцо само вас затянет.

Второе, Если вы делает врата без стационара(т.е гравитационного излучателя) то вам сто проц нужны....НИШИ.......минимум ДВЕ!!!! ...по краям монолита. Их можно сделать с одной стороны, но надо знать правила(а их вам никто не расскажет, слишком вы рискованные!). В идеале это две ниши по разным краям монолита. Чтобы было понятно по размерам, там должен помещаться небольшой глиняный сосуд.

Нууу ...вот такие......ОБЩИЕ ...требования ...во Вселенной.
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22.09.2021 14:39
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Да это же как глаз у *****!!! - подумал зеленский и заглянул в него

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22.09.2021 14:24 Відповісти
У нас вже легалізували наркотики?
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22.09.2021 14:25 Відповісти
Были бы деньги в бюджете, а как отмыть их, это не проблема
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22.09.2021 14:26 Відповісти
Екологи, до речі, дуже не в захваті від цієї реставрації, бо Хортиця - це ж і заповідник!
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22.09.2021 14:27 Відповісти
Сколько с этого зеленые товаришЧи закинут в офшоры??
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22.09.2021 14:30 Відповісти
Хих!!!! ..ну .....нуууу...если вы ....уже делаете ...ВРАТА БОГОВ....то уже доделайте до конца. Первое - сама инсталляция должна быть очень массивный монолит и единый материал, без каких либо сочленений и вставок Это кардинально важно. Для того, чтобы пройти сквозь кольцо, вам не нужны гигантские размеры - достаточно рост среднего человека. Сделав шаг, всего лишь шаг!!!...кольцо само вас затянет.

Второе, Если вы делает врата без стационара(т.е гравитационного излучателя) то вам сто проц нужны....НИШИ.......минимум ДВЕ!!!! ...по краям монолита. Их можно сделать с одной стороны, но надо знать правила(а их вам никто не расскажет, слишком вы рискованные!). В идеале это две ниши по разным краям монолита. Чтобы было понятно по размерам, там должен помещаться небольшой глиняный сосуд.

Нууу ...вот такие......ОБЩИЕ ...требования ...во Вселенной.
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22.09.2021 14:39 Відповісти
"сьогодні весь вечір розглядав круг, багато думав..."
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22.09.2021 14:43 Відповісти
Я вижу символ отмывания денег и бредни дегенерата про современное искусство
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22.09.2021 15:01 Відповісти
Приляпали шо-попало, а вы ищите в этом смысл.
Как только легализуют марихуану ...
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22.09.2021 15:26 Відповісти
Был на Хортице сотни раз, если не тысячи. Там классно.
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22.09.2021 15:28 Відповісти
Знаковое место, там зеле "перерубили огурец"...
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22.09.2021 16:09 Відповісти
Звездные врата)
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22.09.2021 16:14 Відповісти
Во времена Руси- о. Св.Григория. там зимовал Святослав с остатками войска после похода. Там же на него напали печенеги и убили. Там же недавно нашли дорогой меч в реке у острова. Дуб Святослава до сих пор там растет. Под ним собирались беглые язычники после крещения Руси. Под ним же и было место сбора князей перед битвой на Калке.
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22.09.2021 17:53 Відповісти
Дорвались, решили из заповедника сделать ТРК. Что ещё? Пару ресторанов украинской кухни, этно гостиницу, прокат электросамокатов.... Откуда такие таланты, испоганить всё к чему дотянуться могут?
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23.09.2021 07:51 Відповісти
И будет на Хортице большой мусорник... И сейчас там пластика на десятки грузовиков.
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28.09.2021 12:36 Відповісти
 
 