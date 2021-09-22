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На адмінмежі з окупованим Кримом затримали чоловіка з медалями від окупантів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Прикордонники виявили, що громадянин України брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

64-річний чоловік прямував з окупованого півострова на материкову Україну.

"Під час огляду його речей прикордонники спільно з митниками виявили медалі "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", які він отримав у 2014 - 2018 роки, та "завізовані" підписами президента РФ і представниками так званої влади Криму. Крім того, чоловік мав посвідчення учасника так званої кримської регіональної громадської організації "союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым"", - сказано в повідомленні.

При перевірці з'ясувалося, що громадянин брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань.

Прикордонники передали чоловіка поліцейським і повідомили їм, що виявили ознаки правопорушення по ст. 260 ("Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань").

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На адмінмежі з окупованим Кримом затримали чоловіка з медалями від окупантів 01
На адмінмежі з окупованим Кримом затримали чоловіка з медалями від окупантів 02
На адмінмежі з окупованим Кримом затримали чоловіка з медалями від окупантів 03
На адмінмежі з окупованим Кримом затримали чоловіка з медалями від окупантів 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
баклан старый ехал за загранпаспортом и нацепил на пиджак награды ?
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22.09.2021 16:08
+13
любит вата побрякушки
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22.09.2021 16:09
+11
Меня самого сейчас смех душит - вот на хрена он взял с собой весь иконостас медалек оккупантских? Это же нормальному уму непостижимо!
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22.09.2021 16:14
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баклан старый ехал за загранпаспортом и нацепил на пиджак награды ?
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22.09.2021 16:08 Відповісти
Меня самого сейчас смех душит - вот на хрена он взял с собой весь иконостас медалек оккупантских? Это же нормальному уму непостижимо!
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22.09.2021 16:14 Відповісти
А вдруг их кто то украдет, покуда его не будет?))) Это же самое ценное что у него есть)))
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22.09.2021 16:18 Відповісти
Загнать коллекционерам.
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23.09.2021 18:04 Відповісти
любит вата побрякушки
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22.09.2021 16:09 Відповісти
Кізяк з Криму, тому й медальки для нього найбільша цінність його життя.
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22.09.2021 21:38 Відповісти
Объясните мне, что движет этими людьми которые на нашу территорию тащат и компромат на себя. На что рассчитывают? Или у идиотов просчётов нет?...
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22.09.2021 16:09 Відповісти
Пытаются из говени выбраться, этих же самообдроченцев кинули по полной. Паспорт гражданина Украины с собой вез. Ну а все остальные цацки считает единственным подвигом в своей никчемной жизни.

Люди научились ловить бабуинов, прикормив их вначале лакомством. У дерева рассыпались слегка поджаренные зёрна, и бабуины их поедали. А затем люди, выдолбив в дереве дупло с узкой щелью, насыпали туда приманку, издающую аппетитный запах. Обезьяна спускалась с дерева и просовывала лапу в щель, загребала полную горсть зёрен, а вытащить лапку уже не могла. Так она и прыгала у дерева, вопя в ужасе от приближающейся опасности, но не соображая разжать кулак и убежать. Это яркий пример, как можно самого себя поймать.

Вот такие крымские бабуины и держатся за медальки...
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22.09.2021 16:27 Відповісти
ехал за пенсией или пособием
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22.09.2021 16:10 Відповісти
"За взятие Крыма"

вот и взяли.. его
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22.09.2021 16:21 Відповісти
кацапы и подкацапчики(малоросы) это умственно отсталые люди, если их вообще можно назвать людьми
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22.09.2021 16:11 Відповісти
это же надо додуматься ехать в Украину с фейковыми медалями за помощь в оккупации Крыма)
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22.09.2021 16:13 Відповісти
"Помощь" была не фейковои и принесла другим людям много горя.
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23.09.2021 18:07 Відповісти
Побрякушки были важнее инстинкта самосохранения?))) Кацапская загадочная душа))))
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22.09.2021 16:12 Відповісти
может просто хотел продать награды
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22.09.2021 16:16 Відповісти
У нас?))) Я больше поверю, что боялся, что вернется назад, а их украдут)))
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22.09.2021 16:20 Відповісти
медальки продают без корочек, а этот ушлёпок планировал рвать когти на Европу, а медальки решил оставить для оформления кацапской пенсии в будущем, другого объяснения так думаю что нет.
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22.09.2021 16:21 Відповісти
Я даже боюсь представить, что бы с ним сделал, если бы он мне предложил купить эту мерзость. Ему надо их засунуть... Ну Вы поняли куда...
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22.09.2021 23:43 Відповісти
.Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся у бедра маузер.
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22.09.2021 16:14 Відповісти
💯
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22.09.2021 16:15 Відповісти
Да, прав был классик. Их не понять, и ничем не измерить )))
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22.09.2021 16:18 Відповісти
Виміряти не складно: 1х2 метра і 1 метр в глибину. А от зрозуміти їх - важко, бо дуже низько прийдеться опустити.
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22.09.2021 16:21 Відповісти
Мда. Кацап это клиника с отсутствием элементарного инстинкта самосохранения. На что этот тупой баклан рассчитывал, пересекая границу и везя с собой доказательства своей измены, даже тяжело представить. Да наверное и не стоит потому как трезвый рассудок и кацап понятия несовместимые.
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22.09.2021 16:20 Відповісти
Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
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22.09.2021 16:22 Відповісти
💯
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22.09.2021 16:25 Відповісти
Старое ватное пердло. Чего лез в ненавистную Украину?
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22.09.2021 16:25 Відповісти
Этот старый говнюк по всей видимости собирался остаться в Украине раз вез с собой все эти побрякушки. Наверное детки здесь живут или родственники.
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22.09.2021 16:39 Відповісти
По червонцу строгача за медаль
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22.09.2021 16:56 Відповісти
Фалерист?
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22.09.2021 18:12 Відповісти
Кацап С.
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22.09.2021 18:35 Відповісти
Медали взял, чтобы оформить статус УБД?
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22.09.2021 19:29 Відповісти
Не все так просто з цими дешевими цяцьками. Наявність медалі ордена "за заслуги перед Мордором" каже про те, що цьому ватану не вдасться сказати "таааа....я на блокпосту чергував". Однозначно +1 для обміну наших полонених воїнів і заарештованих кримських татар.
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22.09.2021 19:33 Відповісти
а я бы еще и семейку его пробил.....
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22.09.2021 19:43 Відповісти
64 +15=79. Мо,поживе ще трохи в українському Криму.
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22.09.2021 19:52 Відповісти
Самый справедливый украинский суд в мире.Принятие вердикта по уголовному делу в совещательной комнате:" Уважаемые судьи, какое решение примем по обвиняемому ? Решение одно - понять и простить".
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22.09.2021 21:45 Відповісти
НІЧОГО ЦІННОГО ДЛЯ РАШІ ВІН СОБОЮ НЕ ЯВЛЯЄТЬСЯ, А ТОМУ НА ОБМІН ВІН НЕ ДУЖЕ ПІДХОДИТЬ, АЛЕ ХАЙ З ДЕСЯТОК РОКІВ ПОСИДИТЬ В ТЮРЬМІ І ПОДУМАЄ ЗА СВОЇ ДІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ! А РФ СТАРАЄТЬСЯ ТАКИЙ МУСОР НЕ МІНЯТИ, А ЗАБИРАЮТЬ ТИХ ХТО ЇЇ БІЛЬШЕ ПОТРІБЕН.
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23.09.2021 09:16 Відповісти
Яке жахливе самогубство!
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23.09.2021 13:41 Відповісти
 
 