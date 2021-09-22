На адмінмежі з окупованим Кримом затримали чоловіка з медалями від окупантів. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Прикордонники виявили, що громадянин України брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
64-річний чоловік прямував з окупованого півострова на материкову Україну.
"Під час огляду його речей прикордонники спільно з митниками виявили медалі "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", які він отримав у 2014 - 2018 роки, та "завізовані" підписами президента РФ і представниками так званої влади Криму. Крім того, чоловік мав посвідчення учасника так званої кримської регіональної громадської організації "союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым"", - сказано в повідомленні.
При перевірці з'ясувалося, що громадянин брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань.
Прикордонники передали чоловіка поліцейським і повідомили їм, що виявили ознаки правопорушення по ст. 260 ("Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань").
Будь ласка, зачекайте...
Люди научились ловить бабуинов, прикормив их вначале лакомством. У дерева рассыпались слегка поджаренные зёрна, и бабуины их поедали. А затем люди, выдолбив в дереве дупло с узкой щелью, насыпали туда приманку, издающую аппетитный запах. Обезьяна спускалась с дерева и просовывала лапу в щель, загребала полную горсть зёрен, а вытащить лапку уже не могла. Так она и прыгала у дерева, вопя в ужасе от приближающейся опасности, но не соображая разжать кулак и убежать. Это яркий пример, как можно самого себя поймать.
Вот такие крымские бабуины и держатся за медальки...
вот и взяли.. его
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!