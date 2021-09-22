На адмінмежі з окупованим Кримом затримали чоловіка з медалями від окупантів. ФОТО

Прикордонники виявили, що громадянин України брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

64-річний чоловік прямував з окупованого півострова на материкову Україну.

"Під час огляду його речей прикордонники спільно з митниками виявили медалі "За заслуги перед отечеством", "За защиту Крыма", "5 лет крымской весне", "Крымская весна", які він отримав у 2014 - 2018 роки, та "завізовані" підписами президента РФ і представниками так званої влади Криму. Крім того, чоловік мав посвідчення учасника так званої кримської регіональної громадської організації "союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым"", - сказано в повідомленні.

При перевірці з'ясувалося, що громадянин брав активну участь у діяльності незаконних збройних формувань.

Прикордонники передали чоловіка поліцейським і повідомили їм, що виявили ознаки правопорушення по ст. 260 ("Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань").

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