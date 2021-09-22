УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4913 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж Замах на Шефіра
18 331 135
замах (470) Нацполіція (13911) розслідування (1954) Національна гвардія (1201) Шефір_Сергій (115)

Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Правоохоронці евакуювали зі стоянки автомобіль першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Автомобіль, в якому був під час замаху помічник Зеленського Сергій Шефір, евакуювали зі стоянки.

Тим часом, в лісі і лісосмузі уздовж дороги, де ймовірно міг розміщуватися стрілок, працює велика кількість представників силових структур: нацгвардійці зі зброєю прочісують місцевість, а криміналісти і поліцейські з обстежують місцевість з металошукачами.

Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загрози життю водія Шефіра немає, його прооперували, стан стабільний, - головлікар "Феофанії" Семенів


Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 02
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 03
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 04
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 05
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 06
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 07
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 08
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 09
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 10
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 11
Замах на Шефіра: правоохоронці з автоматами і металошукачами прочісують ліс 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
Партизан ищут?
показати весь коментар
22.09.2021 16:26
+30
єто хорошо что с автоматами.. картинка для зебилов красивая)) а ведь мог ли бы на танках и с вертолетов бомбить!
показати весь коментар
22.09.2021 16:29
+29
Шоу уродов. Тьфу.
показати весь коментар
22.09.2021 16:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
у моєї дитини вєлік вкрали, то так не шукали мєнти, вже рік шукають
показати весь коментар
22.09.2021 17:05 Відповісти
Скажи мєнтам що подарував зЄлєпукін,або єрема, одразу знайдуть!!!!!!
показати весь коментар
22.09.2021 17:08 Відповісти
Монет много металлоискателем нашли?
показати весь коментар
22.09.2021 17:14 Відповісти
и гаек )))
показати весь коментар
22.09.2021 22:20 Відповісти
За грибамии в кончу народ повалил.
показати весь коментар
22.09.2021 17:24 Відповісти
По сравнению со сценарием Луцкого террориста, масштабы хоть и выросли, но вместе с этим бестолковость явно переходит во вредительство
показати весь коментар
22.09.2021 17:28 Відповісти
Та ваші гільзи то до сраки лише юридична необхідність.. можна і накидати чиїхось гільз... Опитування місцевого населення провели.... Піші або на авто були з прилеглих доріг особливо з грутових польових??? Грибників ...трактористів...опитайте... Як що авто було то скоро знайдеться брошене....Аяк що нападник був піший є ймовирність що хтось його опише в лице. **** на гільзи кинули роту а на опитування людей двой салаг так мабудь???
показати весь коментар
22.09.2021 17:29 Відповісти
Цілий день весь інфорпростір замах на Шефіра ,а те що майже кожен день на фронті є вбиті і поранені наші хлопці іх це не цікавить.
показати весь коментар
22.09.2021 17:30 Відповісти
Порошенко зеленкой облили неделю обсасывали и вопили)))))
показати весь коментар
22.09.2021 19:49 Відповісти
Автомобіль треба терміново виставляти на аукціон! Або продати у "Мосфільм"...для продовження серіалу "Ліквідація ...Шефіру придбати танк за кошти волонтерів,пенсіонерів та олігархів!
показати весь коментар
22.09.2021 17:35 Відповісти
Ну так на первой фотке в правом верхнем углу,Мурло красноречиво говорит,чья там земля.Шефир мабуть не спросил у Мурло разрешения

показати весь коментар
22.09.2021 17:48 Відповісти
Тупа постанова пагарєлава тєатра! Як би хотіли ліквідувати то пєрдольнули б з гранатомета , як садового перед кожними виборами!
показати весь коментар
22.09.2021 17:51 Відповісти
Правду в народе говорят - не умеет квартал боевики снимать, только "сватов" хреновая постановка
показати весь коментар
22.09.2021 18:01 Відповісти
мож хоч грибов насобирают
показати весь коментар
22.09.2021 18:02 Відповісти
Шось дужє все так оперативно... на шоу схоже... Замах від якого Шефір аж ні разу не поранений.
показати весь коментар
22.09.2021 18:02 Відповісти
шоу маст гоу он.. и шоу будет дорогим и за ваш счёт, одноклеточные дебилы-экспериментаторы.. понавыбирали зелёного дерьма - нюхайте и жрите, не морщитесь..
показати весь коментар
22.09.2021 18:13 Відповісти
Ну дуже вже дешева постановка... І масовку халявну використовують. Жлоби, одне слово.
показати весь коментар
22.09.2021 18:18 Відповісти
Цікаво як же перед виборами президента буде діяти ця ЗЕшваль...Методи стають схожими на методи Путіна...Нічого,тобто, нікого не жаліти, тільки б знайти невидимого ворога, а країна.....плювати, основне втриматись на посаді...

P.S 100% постановка кварталу. Аж смішно.......Зєля-ХУЙЛО
показати весь коментар
22.09.2021 18:22 Відповісти
Я думал он на Lanos ехал.
показати весь коментар
22.09.2021 18:27 Відповісти
Замах на шофера Шефіра - це розбірки банди зеленського. І не треба шукати винних на стороні і призначати винними непричетних, як це ******** крихітка Цахес.
показати весь коментар
22.09.2021 18:28 Відповісти
до вчера ни кто об нем не слышал а теперь анус сотри какая новость..хуже тоолкьо покушение на рейгана....
показати весь коментар
22.09.2021 18:36 Відповісти
вся гостомельская дивизия вышла и собаки.._)
показати весь коментар
22.09.2021 18:38 Відповісти
Якась дивна автоматна черга , прямо художня вишивка )) це ж треба так філігранно всадити кулі у крісло водія і заднє крило (( і все це на швидкості 80 км/год )) Виконавця у школу снайперів для передачі досвіду ! Утер носа ізраїльтянам з їхнім роботом у Ірані ((
показати весь коментар
22.09.2021 18:38 Відповісти
а бил борд террористов в углцу гвардию не калышет..
показати весь коментар
22.09.2021 18:39 Відповісти
А Шефір на момент обстріли точно знаходився в салоні автомобіля чи тільки один водій?
показати весь коментар
22.09.2021 18:43 Відповісти
а зачем банки с герычем на фото
показати весь коментар
22.09.2021 19:33 Відповісти
а чЁ так скромно? проведите - общевойсковую операцию.....
показати весь коментар
22.09.2021 19:47 Відповісти
Специально, чтобы замести следы такую толпу собрали. После нее уже ничего не найти
показати весь коментар
22.09.2021 19:50 Відповісти
чекаємо на пісеньку 95го кварталу з хором вєрьовки
показати весь коментар
22.09.2021 20:04 Відповісти
Ой!Массовка пошла,шоб не заржавели.В лесу они колютищенко,ищут?Сценарий написан главным членом.За это оскар не дадут.Снимали трагедию,получили комедию.
показати весь коментар
22.09.2021 20:19 Відповісти
"з автоматами"......ну да, киллер там же до сих пор сидит....ждет величайшего...
показати весь коментар
22.09.2021 20:20 Відповісти
95-й квартал всю країну в квартал перетворив.
показати весь коментар
22.09.2021 20:30 Відповісти
Квартал продолжается
показати весь коментар
22.09.2021 21:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 