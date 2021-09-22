Генерал-лейтенанту ЗС РФ повідомлено про підозру за фактом блокування військової частини в Криму в 2014 році, - Офіс генпрокурора. ФОТО
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Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру командиру десантно-штурмової бригади Збройних сил РФ в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, в березні у березні 2014 року командир 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ ЗС РФ та близько 50 військовослужбовців під його керівництвом здійснили оточення периметру та заблокували військову частину А2320 (36-ту окрему бригаду берегової оборони ВМС ЗС України), дислоковану в с. Перевальне АР Крим. На виконання його вказівок по периметру цієї військової частини було розміщено військову техніку, що перешкоджали вільному виходу та виїзду з території військової частини.
У подальшому, командир десантно-штурмової бригади ЗС РФ надав наказ підлеглим озброєним військовослужбовцям оточити парк бойових машин військової частини А 2320, що унеможливило доступ українських військовослужбовців до нього.
Також наголошується, що нині підозрюваний у званні генерал-лейтенанта проходить службу в Південному військовому окрузі ЗС РФ. Його дії кваліфіковані за ч.3 ст.110, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.
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