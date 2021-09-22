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Генерал-лейтенанту ЗС РФ повідомлено про підозру за фактом блокування військової частини в Криму в 2014 році, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру командиру десантно-штурмової бригади Збройних сил РФ в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, в березні у березні 2014 року командир 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ ЗС РФ та близько 50 військовослужбовців під його керівництвом здійснили оточення периметру та заблокували військову частину А2320 (36-ту окрему бригаду берегової оборони ВМС ЗС України), дислоковану в с. Перевальне АР Крим. На виконання його вказівок по периметру цієї військової частини було розміщено військову техніку, що перешкоджали вільному виходу та виїзду з території військової частини.

У подальшому, командир десантно-штурмової бригади ЗС РФ надав наказ підлеглим озброєним військовослужбовцям оточити парк бойових машин військової частини А 2320, що унеможливило доступ українських військовослужбовців до нього.

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Генерал-лейтенанту ЗС РФ повідомлено про підозру за фактом блокування військової частини в Криму в 2014 році, - Офіс генпрокурора 01
Генерал-лейтенанту ЗС РФ повідомлено про підозру за фактом блокування військової частини в Криму в 2014 році, - Офіс генпрокурора 02
Генерал-лейтенанту ЗС РФ повідомлено про підозру за фактом блокування військової частини в Криму в 2014 році, - Офіс генпрокурора 03

Також наголошується, що нині підозрюваний у званні генерал-лейтенанта проходить службу в Південному військовому окрузі ЗС РФ. Його дії кваліфіковані за ч.3 ст.110, ч.2 ст.28, ч.2 ст.437 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Тараканам в их головах повестки до сраци))) Вот ежели б в бошку прилетело шото не меньше калибра 9 мм., а ышшшшо получшее 12 мм., хотя не жалко более покрупнее шелезяку ))) Вот тадыть ватоголовой косопузой рязани чявойта и дайдеть
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22.09.2021 17:44
+1
Нужно не только генералам и а простым кацапам рассылать повестки за незаконное проникновение в крым. Чтобы у них в темечке понемногу шевелились тараканы.
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22.09.2021 17:40
+1
Главное довести начатое до конца. Суд, приговор и запрос в Интерпол. Причем не только генералам, а и младшим офицерам, прапорщикам и сержантам. Пущай сидят безвылозно в своей кацапландии. Рано или поздно хоть один таракан да решится выползти и .......
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22.09.2021 17:55
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22.09.2021 17:31 Відповісти
Так это здорово! Не нужно тратится на судебную процедуру и приговор к смертной казни, которая у нас отменена вынесут и исполнят сами кацапы.
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22.09.2021 17:51 Відповісти
Нужно не только генералам и а простым кацапам рассылать повестки за незаконное проникновение в крым. Чтобы у них в темечке понемногу шевелились тараканы.
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22.09.2021 17:40 Відповісти
Тараканам в их головах повестки до сраци))) Вот ежели б в бошку прилетело шото не меньше калибра 9 мм., а ышшшшо получшее 12 мм., хотя не жалко более покрупнее шелезяку ))) Вот тадыть ватоголовой косопузой рязани чявойта и дайдеть
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22.09.2021 17:44 Відповісти
как Буданову дошло
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22.09.2021 17:54 Відповісти
Ну в бошку наши и европейские импотенты и заднепроходцы им ничего не сделают. А вот когда *туристам* посещающим окупированный крым придет уведомление что на них заведено уголовное дело, в башке пускай и не в каждой что то засвербит и задумаются.
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22.09.2021 18:10 Відповісти
Главное довести начатое до конца. Суд, приговор и запрос в Интерпол. Причем не только генералам, а и младшим офицерам, прапорщикам и сержантам. Пущай сидят безвылозно в своей кацапландии. Рано или поздно хоть один таракан да решится выползти и .......
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22.09.2021 17:55 Відповісти
В стране столько нераскрытых дел, в т.ч. резонансных, а они тратят время, ресурсы и деньги налогоплательщиков на какие-то бесперспективные расследования
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22.09.2021 17:57 Відповісти
Всего семь лет прошло.работа была трудная но справились
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22.09.2021 18:04 Відповісти
В чём разница между "предъявить обвинение(я)" и "сообщить о подозрении"?
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22.09.2021 20:09 Відповісти
Ні морди, ні прізвища не показали. Значить це піз...ш.
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22.09.2021 20:34 Відповісти
Тепер генерал може сміливо купувати квиток і летіти в Прагу
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22.09.2021 21:20 Відповісти
 
 