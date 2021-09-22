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Школяр підпалив церкву в Одеській області, тому що його ображав син священника. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Церкву загасили місцеві жителі. 12-річний хлопчик зізнався в підпалі, на його батьків складуть протокол.

Про це повідомили в Болградському райвідділі поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа сталася напередодні ввечері. Постраждалих немає, але храм тепер потребує ремонту.

"Поліцейські з'ясували, що до підпалу причетний 12-річний місцевий житель. Підліток зізнався в скоєному і пояснив, що так він хотів помститися своєму однокласнику, який нібито постійно його цькував", - розповіли в поліції.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що хлопчик вибрав об'єктом для помсти церкву, тому що його кривдник - син місцевого священника.

Справу розслідують за ч. 2 ст. 194 (умисне нанесення шкоди майну). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 10 років. Але садити підлітка не збираються - йому лише 12. Замість цього на його батьків складуть протокол про невиконання обов'язків.

"Поліцейські встановлюють обставини події, зокрема - перевіряють інформацію про можливий булінг серед підлітків. У разі підтвердження цього факту буде дано правову оцінку діям кожного його учасника", - додали в поліції.

Школяр підпалив церкву в Одеській області, тому що його ображав син священника 01

Школяр підпалив церкву в Одеській області, тому що його ображав син священника 02
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Топ коментарі
+21
Надо уточнить кацапского патриархата церковь - наградили бы пацана лучше.
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22.09.2021 18:59
+16
А церква хоч гундяєвська? Якщо так, то воля Божа.
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22.09.2021 19:03
+16
Даже если КГБ-ФСБ?
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22.09.2021 19:05
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22.09.2021 19:00 Відповісти
И правильно сделал! Каков поп таков и приход!
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22.09.2021 19:04 Відповісти
Ага очень правильно, весь ущерб заплатят его родители.))
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22.09.2021 19:01 Відповісти
Как бы поп не заплатил за издевательства своего отрока!
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22.09.2021 19:08 Відповісти
Интересно было бы побщаться с папой этого мальчика. В смысле, уяснить его принципы воспитания.
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22.09.2021 18:59 Відповісти
Папа был атеистом...
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22.09.2021 19:04 Відповісти
священник был атеистом ? Значит московский патриархат ...
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22.09.2021 19:11 Відповісти
с папой-священником
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22.09.2021 19:05 Відповісти
Надо уточнить кацапского патриархата церковь - наградили бы пацана лучше.
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22.09.2021 18:59 Відповісти
Церковь храм божий вне зависимости от патриархата.
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22.09.2021 19:02 Відповісти
Даже если КГБ-ФСБ?
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22.09.2021 19:05 Відповісти
Ты хоть раз там видел бога или только попов и ящик для пожертвований?
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22.09.2021 19:06 Відповісти
Видел - не видел то такое....японского императора тоже мало кто видел не по ящику. Другое дело - для чего нужны все эти киоски по продаже магических услуг(церкви, мечети, синагоги), если любой верующий может вполне свободно общаться с Высшими Силами где и как ему угодно?
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22.09.2021 19:10 Відповісти
И даже на дурке.
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22.09.2021 19:53 Відповісти
Пан - убежденный атеист?
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22.09.2021 19:57 Відповісти
Нет, пан верит, что какой-то бородатый чел катаясь на облачке придумал гравитацию и подарил ее людям.
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22.09.2021 20:49 Відповісти
Чи Пан колись був в лиси? Чи слухав Пан лис в ночи?
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22.09.2021 20:51 Відповісти
Це просто ФОП - крамниця з магічним приладдям і відповідними послугами, тільки НДВ не платять чомусь.
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22.09.2021 19:08 Відповісти
Підтримую на всі 100%!
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22.09.2021 19:28 Відповісти
Конечно, Бог частый гость в заведениях где сначала всех настоящих священников в лагерях сгноили или расстреляли,большую часть храмов разграбили или разрушили, вместо них поставили кгб-шных агентов которые ежегодно попадаются на насильничестве, воровстве, педофилии, поддержки террористов и освящении оружия, прям так и вижу. Пиши еще.
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22.09.2021 19:13 Відповісти
Це приміщення, де люди витрачають час на дурню і тільки... Незалежно від патріархату.
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22.09.2021 19:23 Відповісти
Точка зору -духовного раба ,некрофіла і некромана))
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22.09.2021 20:21 Відповісти
нагадати вам що зробив син божий з такими "храмами" чи самі нагуглите.
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22.09.2021 20:35 Відповісти
Неправильно. То был Иерусалимский Храм (бейт а микдаш - дом святости). А тут просто богомерзкая церквушка, да еще походу гундяевская. Это совсем не одно и то же.
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23.09.2021 07:20 Відповісти
храм УПЦ Московского патриархата в селе Иванчанка Болградского района Одесской области.
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22.09.2021 20:01 Відповісти
Церкву палити не можна.
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22.09.2021 19:00 Відповісти
Б-г как бы не завещал своё тело какой-то конкретной церкви.
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22.09.2021 19:03 Відповісти
А тільки тим,хто має Томом.Сталінська церква в цей список не попала.
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22.09.2021 19:12 Відповісти
Нічого палити не можна. Якщо це не якесь кацапське кубло, звичайно.
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22.09.2021 19:06 Відповісти
Ну не знаю. Взагалі несе світло тільки та церква, що горить. Це якщо філософствувати. А з точки зору права, будь яку нерухомість (та інше майно) не можна палити, бо це підпал - кримінальне правопорушення.
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22.09.2021 19:27 Відповісти
А хату можна??? По принципу ізіді сатана))) некрофіла ви невиліковні))
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22.09.2021 20:22 Відповісти
А церква хоч гундяєвська? Якщо так, то воля Божа.
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22.09.2021 19:03 Відповісти
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22.09.2021 19:16 Відповісти
Ура!!!
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22.09.2021 20:04 Відповісти
Там того пожара... Три квадратньіх метра.

"Пожежа сталася напередодні, 21 вересня, ввечері.

Вогонь загасили місцеві жителі відрами з водою, у пожежі ніхто не постраждав.

За даними ДСНС, внаслідок загорання знищено стіл з церковною атрибутикою (свічки, образки, поліграфічна продукція) на площі три квадратні метри."
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22.09.2021 20:13 Відповісти
не трогайте пацана Бог накажет...если конечно он есть
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22.09.2021 19:04 Відповісти
Поповщина - зло! Торговці магічними послугами. Палити, звичайно, це занадто, можуть люди постраждати. Але налоги нехай ці ФОПи платять, як і всі комерційні підприємства.
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22.09.2021 19:05 Відповісти
Погорели грязные делишки))Да и никто там не будет никому нечего возмещать. Государство в дела церковные "не лезет как бы" ибо "обе руки свербят". Все это можно обойти красиво и оставить с пальцем. Церковь и суд, а звучит то как!
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22.09.2021 19:08 Відповісти
Только та церковь несет свет, которая горит!
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22.09.2021 19:09 Відповісти
Тоді тільки РПЦУ,НЕХАЙ СВІТИТЬ.
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22.09.2021 19:15 Відповісти
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22.09.2021 20:44 Відповісти
так то не церква, а сектантский притон фсб-шного паханата!
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22.09.2021 19:21 Відповісти
Такой маленький мальчик, а уже борется с тоталитарной сектой. Заметил одну особенность - что ни верующий, то упоротый бракодел с Божьей помощью.
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22.09.2021 19:24 Відповісти
Сьогодні свято величезне, «робити нічого не можна», гасити пожежу теж. Бог сам велів згоріти
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22.09.2021 19:25 Відповісти
Брехня, нема сьогодні ніякого свята.
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22.09.2021 19:28 Відповісти
А какого бога спросить об этом и по какому календарю, ведь, и богов в человеческой истории и календарей уйма? А еще больше дураков, которые развесив уши слушают и верят проходимцам на слово (не думая, не анализирую, критически не проверяя)!
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22.09.2021 20:07 Відповісти
Точно.Стадо тупих зомбобараніа. Зборище некрофілів і некроманів.
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22.09.2021 20:26 Відповісти
не родственник ли этому, пермскому?
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22.09.2021 19:26 Відповісти
Логика в его поступке есть - лишить источника доходов обидчика (хотя бы временно), а вот последовательности нет: решил палить, не спались сам!
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22.09.2021 19:58 Відповісти
12 лет а уже такой смышленный ребенок
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22.09.2021 20:25 Відповісти
Тут один ... всю країну образив так, що словами не описати. І що, нам зараз сінагоги почати палити?

Непорядок, треба дати ремінця засранцю.
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22.09.2021 20:43 Відповісти
Может сын шефира тоже кого-то обижал...
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22.09.2021 23:24 Відповісти
Юний месник.

Далеко піде.

Хіба що батьки тепер розкажуть, що суперечки так не вирішуються.
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23.09.2021 01:06 Відповісти
І сміх і гріх! Пацан спалив попу "кормушку"! А він з тої кормушки годував свого сина Ох і "вчистив" мабуть він синочку! І не "по-божому" наклав "єпітим"ю" та змусив гріх відмолювать а "по-народному" - "ременяки всипав"!
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11.06.2023 14:33 Відповісти
 
 