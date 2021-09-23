Зеленський - Джонсону: "Північний потік - 2" - геополітична зброя Росії

В ході візиту в США президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Підкреслюється, що сторони позитивно оцінили перші результати впровадження Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією.

"За неповний рік дії Угоди вже є конкретні результати українсько-британської взаємодії в багатьох сферах", - підкреслив глава держави.

Зокрема, було відзначено зростання двостороннього товарообігу в першому півріччі поточного року більш ніж на 70%.

Володимир Зеленський і Борис Джонсон обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході та навколо України, зокрема в Чорноморсько-Азовському регіоні. Глава держави подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні. Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій взаємодії з Великою Британією щодо розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту.

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Зеленський подякував за підтримку британської сторони у створенні Кримської платформи, а також незмінну увагу до ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Глава держави передав Прем’єр-міністру Великої Британії список з майже 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Російській Федерації.

Сторони обговорили взаємодію у сфері енергетики, зокрема атомної, та виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проекту "Північний потік – 2".

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Президент України наголосив, що цей проект є геополітичною зброєю Росії. Співрозмовники також обговорили подальші заходи політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема проведення інавгураційного засідання Діалогу стратегічного партнерства.

Володимир Зеленський запросив Бориса Джонсона відвідати Україну з візитом.