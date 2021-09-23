Реконструкція злітно-посадкової смуги стартувала в аеропорту "Херсон", - ОДА. ФОТО
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У Міжнародному аеропорту "Херсон" стартувала реконструкція злітно-посадкової смуги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОДА.
"Херсонський аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів, у якій передбачається 320 млн грн на реконструкцію його злітно-посадкової смуги (ЗПС). Співфінансування з обласного бюджету складає 4,6 млн грн, які вже пішли на розробку проєктно-кошторисної документації", - йдеться в повідомленні.
У ході президентської програми "Велике будівництво" проєктом передбачено прокладення нового шару асфальтобетону від 9 до 12 см по всій площі (2000 м) і на ділянці з бетонних плит (500 м).
Довжина смуги буде збільшена до 2600 м, ширина - із 42 м до 60 м. Це дозволить приймати літаки Boeing 737 - 800, 900 та Airbus a321 до 10-12 разів на день і збільшити пасажиропотік до 500 тис. пасажирів на рік.
Зазначається, що зараз стан і несуча здатність злітно-посадкової смуги не відповідають сучасним вимогам авіакомпаній.
Польоти з аеропорту вже припинено. Завершити роботи і відновити обслуговування рейсів планується до кінця 2021 року.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про плани реконструювати за програмою "Велике будівництво" 16 регіональних аеропортів.
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"...З 13 вересня зупинило свою роботу інфекційне відділення Великолепетиської лікарні, що в Каховському районі. Про це під час селекторної наради в Херсонській облдержадміністрації 20 вересня повідомив голова громади Максим Колокот.
- Утримання інфекційного відділення є збитковим для нашої лікарні, бо воно не фінансується Національною службою здоров'я України. Лікуватися наші жителі зможуть у медичних закладах сусідніх громад. Приміром, якщо потрапить людина з підозрою на ковід-19, вона спочатку перебуватиме у нашій лікарні. Якщо ковід-19 у неї підтвердиться, її відправлять до лікарні в Новій Каховці або резервній в Каховці, - пояснив він "Новому дню".
За словами селищного голови, також минулого тижня з лікарні звільнився хірург - переїхав працювати до Херсона....
.... Нагадаємо, що 29 липня директорка Великолепетиської лікарні Ольга Чістікова повідомила про те, що її заклад опинився на межі повного закриття і звинуватила в цьому керівництво громади. Станом на 1 серпня в закладі виникла заборгованість по зарплаті в 926 тис. грн. Причиною цього вона назвала постійне недофінансування лікарні з боку НСЗУ....
Нагадаємо, як свого часу голосували мешканці Великолепетиської громади:
Вибори Президента 2019 рік - 83,35% за В. Зеленського;
Позачергові парламентські вибори- 56,71% за партію Слуга Народу;
Місцеві вибори:
Слуга народу-30,78%
ОПЗЖ-19,23%
За майбутнє-15,38%