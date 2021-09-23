Реконструкція злітно-посадкової смуги стартувала в аеропорту "Херсон", - ОДА. ФОТО

У Міжнародному аеропорту "Херсон" стартувала реконструкція злітно-посадкової смуги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОДА.

"Херсонський аеропорт увійшов до Державної цільової програми розвитку аеропортів, у якій передбачається 320 млн грн на реконструкцію його злітно-посадкової смуги (ЗПС). Співфінансування з обласного бюджету складає 4,6 млн грн, які вже пішли на розробку проєктно-кошторисної документації", - йдеться в повідомленні.

У ході президентської програми "Велике будівництво" проєктом передбачено прокладення нового шару асфальтобетону від 9 до 12 см по всій площі (2000 м) і на ділянці з бетонних плит (500 м).

Довжина смуги буде збільшена до 2600 м, ширина - із 42 м до 60 м. Це дозволить приймати літаки Boeing 737 - 800, 900 та Airbus a321 до 10-12 разів на день і збільшити пасажиропотік до 500 тис. пасажирів на рік.

Зазначається, що зараз стан і несуча здатність злітно-посадкової смуги не відповідають сучасним вимогам авіакомпаній.

Польоти з аеропорту вже припинено. Завершити роботи і відновити обслуговування рейсів планується до кінця 2021 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив про плани реконструювати за програмою "Велике будівництво" 16 регіональних аеропортів.

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