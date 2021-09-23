УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4744 відвідувача онлайн
Новини Фото Політика УкраїниЕкономіка
4 935 28
ВР (11782) спрощенка (43) позачергове засідання (214) євробляхи (193) Гетманцев (435)

ФОПи і "євробляхери" пікетують Раду. У "Слузі народу" вважають мітинги проплаченими: "Хочуть заробити трохи грошенят на протестах". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає сьогоднішнє позачергове засідання парламенту, заплановане на 16:00, політиканством. Водночас під стінами Верховної Ради відбувається кілька акцій протесту.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Справа навіть не в темі, а в тому, які законопроєкти колеги погодилися винести на позачергову сесію. Вони вносять зміни в ті норми, яких вже немає, які ми виключили ще рік тому ... Наприклад, норма про кешбек, яку вони намагаються змінити, вже не діє. І таких норм доволі багато", - наголосив політик.

Також читайте: Законопроєкт про олігархів сьогодні обов'язково буде проголосовано в Раді, попри будь-що, - "слуга народу" Гетманцев

За словами Гетманцева, ці законопроєкти застаріли, і морально, і юридично.

"Це така гола, нічим не прикрита, політика тих шахраїв, які збурюють народ, виводять його на вулицю, щоб просто зайнятися своїм політичним майбутнім замість того, щоб зайнятися інтересами країни. І паралельно, звичайно, заробити трохи грошенят на протестах, тому що організатори цих протестів, які ми сьогодні бачимо на вулиці, це великі бізнесмени", - додав "слуга народу".

Зауважимо, що з ранку під будівлею Ради відбуваються акції протесту.

Зокрема, "SaveФОП" проводить акцію "Збережіть спрощену систему оподаткування!". Вимога акції: ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Також під Радою мітингують власники автомобілів з європейською реєстрацією, так званих євроблях. Вони вимагають доступного розмитнення для громадян.

Крім того, свою акцію "проти свавілля влади" проводить ОПЗЖ.

ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 01
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 02
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 03
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 04
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 05
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 06
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 07
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 08
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 09
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 10
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 11
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 12
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 13
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 14
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 15
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 16
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 17
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 18
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 19
ФОПи і євробляхери пікетують Раду. У Слузі народу вважають мітинги проплаченими: Хочуть заробити трохи грошенят на протестах 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Перевожу Гетманцева:

"Мы уже год назад ограбили народ. И нечего его теперь будоражить."

Зебилы, вам повезло. Гетманцев беспокоится, чтобы вас не будоражили по мелочам.
показати весь коментар
23.09.2021 10:20
+14
Люди как-раз и пытаются исправить тот треш, который вы, мошенники, натворили в экономике и финансах.
показати весь коментар
23.09.2021 10:20
+13
мерзкий ватник открыл свой рот
показати весь коментар
23.09.2021 10:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мерзкий ватник открыл свой рот
показати весь коментар
23.09.2021 10:19 Відповісти
Перевожу Гетманцева:

"Мы уже год назад ограбили народ. И нечего его теперь будоражить."

Зебилы, вам повезло. Гетманцев беспокоится, чтобы вас не будоражили по мелочам.
показати весь коментар
23.09.2021 10:20 Відповісти
Люди как-раз и пытаются исправить тот треш, который вы, мошенники, натворили в экономике и финансах.
показати весь коментар
23.09.2021 10:20 Відповісти
В Полтаве был открыт центр для работы с инклюзивн.детками. Сделан ремонт, спец.оборудование, туалеты, игров.комнаты. Приехал беленюк и распорядился все отдать спортсменам. А самому дать деньги и что то построить слабо?А руководство города - под козырек и выполнять. © сеть
показати весь коментар
23.09.2021 10:31 Відповісти
А чего ты от него хотел? он нигер.
показати весь коментар
23.09.2021 10:33 Відповісти
н=п

г=д
показати весь коментар
23.09.2021 10:38 Відповісти
Это точнее отражает суть.
показати весь коментар
23.09.2021 10:40 Відповісти
Не знаком с этой системой уравнений без переменных, точнее это система констант.
показати весь коментар
23.09.2021 10:47 Відповісти
А какое дело зеленой плесени до особых детей? На них денег не попилишь. Тем более, что инклюзивно-ресурсные центры по всей стране открывались благодаря поддержке фонда Марины Порошенко. А это для зелени враги номер один.
показати весь коментар
23.09.2021 10:38 Відповісти
Смотрю я на этих "кошерных", думаю что с ними делать и у меня депрессия:

- расстрелять? так нет своего патронного завода, ресурс сложно восполнять;

- сжечь в печи на газе? пе-ц как дорого по 20 грн за кубометр;

- сжечь на дровах? пилить лес жалко;

- циклон Б? так его купить на планете сложнее чем героин....

похоже придется по старинке - осиновый кол забивать.
показати весь коментар
23.09.2021 10:31 Відповісти
Мрачновато, но в тему.
показати весь коментар
23.09.2021 10:35 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 10:39 Відповісти
Нужно отменять все законы в которым приложил руку этот фанат идиота лукашенки и убийцы путина,пусть едет в Минск и там лижет зад своему кумиру.
показати весь коментар
23.09.2021 10:33 Відповісти
Не для того його у владу пропихнули. Він фуйлу потрібен тут, в Україні, для написання і впровадження законів, які знищать ненависних хАхлов.
показати весь коментар
23.09.2021 10:52 Відповісти
А вот что бубочка кукарекает в Нью-Йорке :

"Ехал по Нью-Йорку. Хочу сказать, что у нас дороги лучше.

Дерьмак, следи за этим дрыщем, он опять обкурился !
показати весь коментар
23.09.2021 12:12 Відповісти
нє. ну можe bути що кращe. bо новопостроєнi.
показати весь коментар
23.09.2021 12:20 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 10:42 Відповісти
Геть різних манцев!
показати весь коментар
23.09.2021 10:44 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев о сегодняшнем внеочередном заседании Рады: Будоражат народ, чтобы заработать деньги на протестах .
показати весь коментар
23.09.2021 10:48 Відповісти
Те ж самісіньке, що несли риги і кацапи в 2013. під час Майдану.
показати весь коментар
23.09.2021 10:49 Відповісти
.І знову виповзла ця ватна гнида.

Метушаться, паскуді обрізні. Істерять. Знають, що Венеційська комісія визнає це сміття порушенням Конституції України і "законом про узурпацію влади".
показати весь коментар
23.09.2021 10:48 Відповісти
Нахабна узурпація влади слугами кремля.
показати весь коментар
23.09.2021 10:49 Відповісти
Вот таких с#к породила философия "какая разница"...
показати весь коментар
23.09.2021 11:21 Відповісти
їх породив ще совок; а философия "какая разница" дозволила їм виринути на поверхню з дна, на якому перебували попередні 5 років...
показати весь коментар
23.09.2021 12:06 Відповісти
цe постсовкова школа iх породила. а потiм щe до влади оbрала
показати весь коментар
23.09.2021 12:21 Відповісти
Уроды народа теряют берега
показати весь коментар
23.09.2021 12:55 Відповісти
Что за бред он несёт? Какие проплаченные олигархами митинги? Какое олигархам дело до фопов и еаробляхеров?)
показати весь коментар
23.09.2021 14:17 Відповісти
 
 