ФОПи і "євробляхери" пікетують Раду. У "Слузі народу" вважають мітинги проплаченими: "Хочуть заробити трохи грошенят на протестах". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Народний депутат "Слуги народу", глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає сьогоднішнє позачергове засідання парламенту, заплановане на 16:00, політиканством. Водночас під стінами Верховної Ради відбувається кілька акцій протесту.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Справа навіть не в темі, а в тому, які законопроєкти колеги погодилися винести на позачергову сесію. Вони вносять зміни в ті норми, яких вже немає, які ми виключили ще рік тому ... Наприклад, норма про кешбек, яку вони намагаються змінити, вже не діє. І таких норм доволі багато", - наголосив політик.

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За словами Гетманцева, ці законопроєкти застаріли, і морально, і юридично.

"Це така гола, нічим не прикрита, політика тих шахраїв, які збурюють народ, виводять його на вулицю, щоб просто зайнятися своїм політичним майбутнім замість того, щоб зайнятися інтересами країни. І паралельно, звичайно, заробити трохи грошенят на протестах, тому що організатори цих протестів, які ми сьогодні бачимо на вулиці, це великі бізнесмени", - додав "слуга народу".

Зауважимо, що з ранку під будівлею Ради відбуваються акції протесту.

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Зокрема, "SaveФОП" проводить акцію "Збережіть спрощену систему оподаткування!". Вимога акції: ухвалити законопроєкти № 3853-1(2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Також під Радою мітингують власники автомобілів з європейською реєстрацією, так званих євроблях. Вони вимагають доступного розмитнення для громадян.

Крім того, свою акцію "проти свавілля влади" проводить ОПЗЖ.









































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ