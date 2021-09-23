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Підкладали наркотики в посилку і вимагали гроші: в Києві затримали банду, що складається з таксистів і псевдополіцейських. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві затримали банду, яка під виглядом водіїв служби таксі здійснювала кур'єрські доставки. Одержувачів замовлень звинувачували в торгівлі наркотиками і вимагали гроші. При цьому - представлялися працівниками поліції і погрожували кримінальною відповідальністю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

За даними відомства, працівники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про низку злочинів, які, зі слів потерпілих, скоїли співробітники поліції. Однак під час перевірки оперативники ДВБ встановили, що до скоєних правопорушень поліцейські не мають жодного відношення. Натомість викрили справжнє злочинне угруповання шахраїв.

Як зазначається, зібрав навколо себе спільників 28-річний мешканець Києва, уродженець Черкаської області. Він та ще шестеро жителів столиці і Київщини, віком від 25-ти до 33-х років, спланували та втілили в життя схему заволодіння грошима та цінним майном заради особистого збагачення.

"Схема полягала у наступному: організатор орендував два десятки автомобілів, влаштував своїх поплічників на власному автопарку у служби таксі, де, за його вказівкою, вони мали здійснювати лише кур’єрські доставки. Отримавши замовлення, учасники групи перевіряли вміст відправлень. Якщо у "посилці" знаходили наркотичні засоби чи психотропні речовини - відразу повідомляли "шефові" адресу, на яку слідували. Якщо наркотиків не знаходили, то підкидали їх у відправлення особисто.

Підкладали наркотики в посилку і вимагали гроші: в Києві затримали банду, що складається з таксистів і псевдополіцейських 01

На зазначеному місці таксист передавав замовлення адресату, до якого в цей час підходив організатор групи з іншими спільниками. Вони представлялись поліцейськими і звинувачували особу у збуті наркотиків. Силоміць садили до салону своєї автівки, одягали кайданки і не звільняли до тих пір, поки не отримували на зазначену банківську картку грошовий переказ.

Суми, які вимагали зловмисники, сягали 2 000 доларів США. Якщо погрози на потерпілого не діяли, фігуранти погрожували пістолетом та застосовували газовий балончик. Правоохоронці встановили сім епізодів злочинної діяльності групи.

В даний час равоохранітелі встановили сім епізодів злочинної діяльності групи.

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Підкладали наркотики в посилку і вимагали гроші: в Києві затримали банду, що складається з таксистів і псевдополіцейських 02

"Скарги, які надходили у служби таксі, не мали результатів. Організатор, обізнаний в сучасних технологіях мобільного зв'язку, давав чіткі вказівки своїм спільникам щодо дій, які унеможливлювали подальше відстеження його "таксистів"", - відзначили в поліції.

За зібраними матеріалами слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження. Отримавши ухвалу суду, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів угруповання.

Вилучено транспортні засоби, мобільні телефони, банківські картки, радіостанції, пневматичні пістолети, які використовувались під час злочинів, а також марихуану.

Підкладали наркотики в посилку і вимагали гроші: в Києві затримали банду, що складається з таксистів і псевдополіцейських 03

На теперішній час організатору та усім його спільникам оголошено про підозру. Зловмисникам інкримінується самовільне присвоєння владних повноважень (ст.353), вимагання (ст.189), незаконне позбавлення волі людини ( ст.146), розбій (ст.187) та шахрайство (ст.190), скоєні у складі організованої групи (ч.3 ст.28) Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання для обрання фігурантам запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

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Підкладали наркотики в посилку і вимагали гроші: в Києві затримали банду, що складається з таксистів і псевдополіцейських 04
Підкладали наркотики в посилку і вимагали гроші: в Києві затримали банду, що складається з таксистів і псевдополіцейських 05
Підкладали наркотики в посилку і вимагали гроші: в Києві затримали банду, що складається з таксистів і псевдополіцейських 06
Підкладали наркотики в посилку і вимагали гроші: в Києві затримали банду, що складається з таксистів і псевдополіцейських 07
Підкладали наркотики в посилку і вимагали гроші: в Києві затримали банду, що складається з таксистів і псевдополіцейських 08
Підкладали наркотики в посилку і вимагали гроші: в Києві затримали банду, що складається з таксистів і псевдополіцейських 09
Фото: сайт полиции

Автор: Анастасія Потіха
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другими словами с удостоверениями, но не мусора ...

гнидьі в погонах разводят лохов
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23.09.2021 11:03 Відповісти
Без ментів існування цієї банди було б неможливе. ДВБ відмазала ментів за гроші і видає все так ніби там ментів не було. Потрібно ліквідовувати такий ДВБ і набирати нових людей. Це вже навіть не смішна - Рафік ніувчом не увіноват!
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23.09.2021 11:49 Відповісти
Выпустят под залог 100 000 грн. ...
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23.09.2021 11:19 Відповісти
блин, когда уже с+аные залоги отменят. А то получается, что преступник богатый, и просто откупается легальным образхом, чтобы продолжить свои преступления. Сплошь да рядом, они даже деньги заранее копят чтобы откупаться. Чего им боятся если они просто откупятся?
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24.09.2021 09:26 Відповісти
Наши законы пишут преступники!
У нас бомбанули три магазина. Взяли больше миллиона. Залог составил 100 000. Через 6 часов их уже небыло в Украине.
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24.09.2021 10:20 Відповісти
Не існує "ПСЕВДОПОЛІЦЕЙСЬКИХ". Це діючі, або ті що не пройшли переатестацію працівники поліції (бувші працівники райвідділень).
Схема ця давно всім відома, багато батьків посивіли через тих виродків у погонах.
Якщо хто не чув і не знає, короткий лікбез для Вас і дітей свої навчайте, особливо дівчат!

Підлітки в більшості знайомляться через інтернет, з ровесниками з інших міст.
Як приклад: Дівчина находить красивого хлопця в іншому місті, ведуть інтернет-спілкування, він виужує з неї всю потрібну інформацію, якщо батьки дівчини проходять "фінансовий кастинг" то спілкування продовжується, приїзд в гості і т.д.
Потім раптом потрібно йому передати родичу в місті де дівчина - речі. Дівчина нічого не підозрюючи отримує у провідника вагону, або від водія автобусу пакунок, збирається їхати додому і тут затримання "виродками у погонах", звичайно в пакунку наркота.
Дівчину в райвідділ, батькам дзвінок і пішло-поїхало. Потім вибір "відпустити дитину в колонію" або передати через посередників 15000 долларів.
Думаю тепер зрозуміло тим хто не знає цього. Бережіть дітей і розповідайте про таку небезпеку!
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23.09.2021 12:54 Відповісти
от же ж мерзота!
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23.09.2021 16:38 Відповісти
и какой из этого вывод? Наркота должна быть легализована и контролируема.
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24.09.2021 09:28 Відповісти
В даний час равоохранітелі встановили сім епізодів злочинної діяльності групи.
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23.09.2021 13:16 Відповісти
 
 