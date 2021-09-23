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Ремонт траси Т-25-27, яка веде до Ічнянського парку, майже завершений, - Служба автодоріг Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Ремонт траси Т-25-27 Бобровиця - Свидовець - Новий Биків - Ічня, яка веде до Ічнянськго національного природного парку на Чернігівщині, наближається до завершення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Чернігівській області.

Зараз на дорозі наноситься розмітка.

Всього в рамках президентської програми "Велике будівництво" повинні бути відновлені 45 кілометрів дороги Т-25-27 від Нового Бикова в Монастирище. Ремонт на об'єкті почався в жовтні минулого року.

"Дорога з'єднує дві регіональні траси Р-67 Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин та Р-68 Талалаївка - Ічня - Тростянець - Сокиринці з національної Н-07 Київ - Суми - Юнаківка. Забезпечує рух транзитного транспорту, в тому числі великовагового вантажного. Дорога веде до об'єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дорога ремонтується вперше за 50 років з часу її побудови.

В ході ремонту підрядники підсилюють дорогу і роблять її більш витривалою до сучасних транспортних навантажень. Старий зношений шар дорожнього покриття знімається на 10 см, укладається нова жорсткіша основа з щебеневої суміші, укріпленої цементом товщиною 22 см. Зверху укладається два шари асфальтобетону: вирівнюючий - 12 см, верхній - 5 см.

Також дивіться: На кордоні з Румунією повністю відновили 5-км ділянку дороги. ФОТО

У той же час, узбіччя будуть укріплені на ширину 1 м. Також буде проводитися розчищення і ремонт водопропускних труб, оновлення мостів. Були зроблені заїзні кишені і зупинки для транспорту, встановлено нові автопавільйони. Встановлюються нові дорожні знаки, бар'єрну огорожу, напрямні пристрої, влаштовано штучне освітлення в населених пунктах.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що в цьому році в рамках "Великої будівництва" ремонт охопить 4500 км державних доріг, а також 2000 км місцевих.

Ремонт траси Т-25-27, яка веде до Ічнянського парку, майже завершений, - Служба автодоріг Чернігівщини 01
Ремонт траси Т-25-27, яка веде до Ічнянського парку, майже завершений, - Служба автодоріг Чернігівщини 02
Ремонт траси Т-25-27, яка веде до Ічнянського парку, майже завершений, - Служба автодоріг Чернігівщини 03

Автор: Анастасія Потіха
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вы будете смеяться, но сегодня в Рашке на крышу больнички упал ватолет.. а вчера разбился военный ан-26..

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23.09.2021 13:21 Відповісти
Щось ця "больнічка" дуже на якийсь сарай чи складську будівлю схожа!
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23.09.2021 13:52 Відповісти
так говорили, что август у ************ стремный месяц, а тут нате сентябрь еще полным ходом, а у ватников все падает и падает техника, может она тяжелее воздуха?)))
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23.09.2021 15:41 Відповісти
ДОБРА НОВИНА.
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23.09.2021 13:21 Відповісти
Там такая убитая дорога была... Там Танк можно было поломать, не то что машину.
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23.09.2021 23:27 Відповісти
 
 