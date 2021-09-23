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Потерпілого дістали з багажника: СБУ ліквідувала банду, яка викрадала жителів і гостей міста Южне на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію із затримання чотирьох учасників злочинного угруповання в Одеській області. Учасники банди залякували, тероризували і викрадали жителів і гостей міста Південне.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За попередніми даними слідства, до складу групи входили уродженці однієї із закавказьких країн з кримінальним минулим. Вони, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно. Аби змусити "жертв" заплатити, фігуранти застосовували психологічний тиск і фізичну розправу", - йдеться в повідомленні.

Як встановила СБУ, зловмисники готували викрадення місцевого мешканця. Через погрози вбивством вони намагалися "вибити" з потерпілого земельну ділянку, ринкова вартість якої становить близько 200 тис. грн. Чоловіки змушували потерпілого переоформити землю на них за нібито погашення неіснуючого боргу.

Потерпілого дістали з багажника: СБУ ліквідувала банду, яка викрадала жителів і гостей міста Южне на Одещині 01

Співробітники СБУ встановили місце перебування всіх учасників угруповання і затримали їх. На момент спецоперації зловмисники перевозили власника земельної ділянки у багажнику автомобіля, до нього застосовували тортури.

Наразі слідством встановлюються інші факти вимагання "боргів".

Потерпілого дістали з багажника: СБУ ліквідувала банду, яка викрадала жителів і гостей міста Южне на Одещині 02

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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Потерпілого дістали з багажника: СБУ ліквідувала банду, яка викрадала жителів і гостей міста Южне на Одещині 03
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Скажем откровенно , в Одесской области что-то многовато стало граждан "закавказских стран" и Ближнего Востока и далеко не все из них работают на заводах, шахтах, портах...
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23.09.2021 15:16
+10
Тачки з 90-х, штани "абібас". Стиляги.
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23.09.2021 14:57
+7
расстрелять подогнков и дело с концом... жругим падлам неповадно будет.. ублюдки!
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23.09.2021 17:08
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Рафик ни в чем не виноват.
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23.09.2021 14:50 Відповісти
Преступную группировку, которая занималась вымогательством денег у граждан, обезвредили сегодня сотрудники управления Службы безопасности Украины в Одесской области.
Оперативники задержали граждан Армении Серго П. 1982 г.р., Гегама А. 1985 г.р. и Геворга А. 1984 г.р., а также гражданина Украины Игоря Н. 1989 г.р.
В багажнике авто, на котором передвигались злоумышленники, СБУшники обнаружили пострадавшего. Вымогатели пытались завладеть его земельным участком площадью 0,15 га и стоимостью около 200 тысяч гривен.
Они угрожали мужчине и его близким физической расправой, требовали от него землю в счет погашения несуществующего долга.
Правоохранители задокументировали еще несколько случаев вымогательства со стороны группировки.
В частности, она требовала от другого жителя Южного 15 тысяч гривен за то, что его жена якобы некорректно высказывалась в адрес бандитов и «вмешалась в мужские дела». Еще одной жертвой вымогателей стал человек, который некорректно ответил на телефонный звонок. За это ему угрожали сжечь машину, поэтому он перечислил на карту главаря группировки пять тысяч гривен.
Также задокументирован случай вымогательства 1,5 тыс. долларов якобы за ремонт автомобиля после ДТП, которого, на самом деле, не было.
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23.09.2021 18:24 Відповісти
Армяне по тихому пилят областной бюджет, на эти деньги скупают побережье одесской обл. В частности в г. Южный большая половина бюджета в сговоре с мером под контролем армян. Львиная доля ресторанного бизнеса под армянами. Некогда построенная энтузиастами за городские деньги,городская пекарня, путем манипуляций в руках армян. Недавний скандал с разворовыванием городских денег в сумме 110 000000гр на постройке 200метров прогулочной зоны тоже армянские махинации. Совершенно все асфальтные работы под армянами(о качестве говорить не приходится) Вобщем пропадает городок, а армяне хихикают и говорят- там где был армянин еврею делать н##уй.
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23.09.2021 18:36 Відповісти
В луганде кавказци тоже рулили, потом пришел рузкий мир. Совпадение?
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23.09.2021 20:36 Відповісти
Тачки з 90-х, штани "абібас". Стиляги.
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23.09.2021 14:57 Відповісти
Хотели повторить путь Рината
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23.09.2021 16:50 Відповісти
Рафик ниучому нивиноватий!
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23.09.2021 20:32 Відповісти
Нужно просто перестать залезать в багажник. Только в бесправной стране, где сначала повинуйся а потом обжалуй, людей как овец в багажник запихивают.
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23.09.2021 15:02 Відповісти
Скажем откровенно , в Одесской области что-то многовато стало граждан "закавказских стран" и Ближнего Востока и далеко не все из них работают на заводах, шахтах, портах...
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23.09.2021 15:16 Відповісти
"не все из них работают на заводах, шахтах, портах".

В лучшем случае они торгуют на рынке, или с лотков овощами. Ну а в худшем ... "гоп стоп мы подошли из за угла". Одесса-мама, море, Молдаванка. Опять же лавры Мишки япончика не дают приезжим джигитам покоя.
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23.09.2021 15:28 Відповісти
Сепары были.Больше чем в Южном,у нас сепарни нет нигде.Там наверное больше половины их.
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23.09.2021 16:09 Відповісти
чела в багажник им подбросили)
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23.09.2021 16:25 Відповісти
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23.09.2021 17:37 Відповісти
расстрелять подогнков и дело с концом... жругим падлам неповадно будет.. ублюдки!
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23.09.2021 17:08 Відповісти
Не их лучше при задержании делать инвалидами.
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23.09.2021 19:28 Відповісти
Там де відсутня українська мова і традиції ,розквітає рузьгємір з усіма атрибутами.
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23.09.2021 21:12 Відповісти
Це гарна робота. Респект .
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24.09.2021 07:51 Відповісти
Надо было тупо застрелить ВСЕХ при задержании. В Белорусии сложно представить в принципе такое.
Странно что только вымогательство. Надо им бандитизм влупить.
А так завтра возьмуться и за бедных. Только не лепите с них "робингудов"
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24.09.2021 09:29 Відповісти
 
 