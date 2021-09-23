Потерпілого дістали з багажника: СБУ ліквідувала банду, яка викрадала жителів і гостей міста Южне на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію із затримання чотирьох учасників злочинного угруповання в Одеській області. Учасники банди залякували, тероризували і викрадали жителів і гостей міста Південне.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"За попередніми даними слідства, до складу групи входили уродженці однієї із закавказьких країн з кримінальним минулим. Вони, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно. Аби змусити "жертв" заплатити, фігуранти застосовували психологічний тиск і фізичну розправу", - йдеться в повідомленні.
Як встановила СБУ, зловмисники готували викрадення місцевого мешканця. Через погрози вбивством вони намагалися "вибити" з потерпілого земельну ділянку, ринкова вартість якої становить близько 200 тис. грн. Чоловіки змушували потерпілого переоформити землю на них за нібито погашення неіснуючого боргу.
Співробітники СБУ встановили місце перебування всіх учасників угруповання і затримали їх. На момент спецоперації зловмисники перевозили власника земельної ділянки у багажнику автомобіля, до нього застосовували тортури.
Наразі слідством встановлюються інші факти вимагання "боргів".
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.
Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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Оперативники задержали граждан Армении Серго П. 1982 г.р., Гегама А. 1985 г.р. и Геворга А. 1984 г.р., а также гражданина Украины Игоря Н. 1989 г.р.
В багажнике авто, на котором передвигались злоумышленники, СБУшники обнаружили пострадавшего. Вымогатели пытались завладеть его земельным участком площадью 0,15 га и стоимостью около 200 тысяч гривен.
Они угрожали мужчине и его близким физической расправой, требовали от него землю в счет погашения несуществующего долга.
Правоохранители задокументировали еще несколько случаев вымогательства со стороны группировки.
В частности, она требовала от другого жителя Южного 15 тысяч гривен за то, что его жена якобы некорректно высказывалась в адрес бандитов и «вмешалась в мужские дела». Еще одной жертвой вымогателей стал человек, который некорректно ответил на телефонный звонок. За это ему угрожали сжечь машину, поэтому он перечислил на карту главаря группировки пять тысяч гривен.
Также задокументирован случай вымогательства 1,5 тыс. долларов якобы за ремонт автомобиля после ДТП, которого, на самом деле, не было.
В лучшем случае они торгуют на рынке, или с лотков овощами. Ну а в худшем ... "гоп стоп мы подошли из за угла". Одесса-мама, море, Молдаванка. Опять же лавры Мишки япончика не дают приезжим джигитам покоя.
Странно что только вымогательство. Надо им бандитизм влупить.
А так завтра возьмуться и за бедных. Только не лепите с них "робингудов"