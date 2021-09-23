Ще 100 українців евакуюють з Афганістану, з Кабула вилетів літак. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Цивільний літак, на борту якого перебуває близько 100 евакуйованих громадян, вилетів з аеропорту міста Кабул (Афганістан). До Києва він прибуде впродовж 24 годин.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
У відомстві зазначили, що переговори про евакуацію тривали кілька днів. У них брали активну участь представники Пакистану, Туреччини, Катару й Афганістану.
"Вкотре Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували", - сказано в повідомленні.
У ГУР зазначили, що українські спецпризначенці показали високий професіоналізм і ще раз довели, що можуть бути надійними партнерами для західних союзників. "Успішні дії представників ГУР Міністерства оборони України вивели нашу країну в десятку країн, що мають найвищий результат щодо евакуації цивільних осіб з Афганістану", - наголошується в повідомленні.
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Пойдешь сидеть за дикаря, если он через год кого-то изнасилует? Может ты его сразу к своей жене подселишь?
То, что в Мире натворили леваки и то, что творят сейчас, на 1000 лет хватит.
Посмотрите даже на местных, которые выходят замуж за дикарей и живут в Украине. Дикари меняются и подстраиваются под местные традиции или местные, их новые жены, в простыни закутываются?
а украинцы будут рабами у заезжих