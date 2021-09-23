УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10762 відвідувача онлайн
Новини Фото За кордоном
3 472 98
Афганістан (450) Міноборони (5326) розвідка (3609) українці (2386) евакуація (1930)

Ще 100 українців евакуюють з Афганістану, з Кабула вилетів літак. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Цивільний літак, на борту якого перебуває близько 100 евакуйованих громадян, вилетів з аеропорту міста Кабул (Афганістан). До Києва він прибуде впродовж 24 годин.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що переговори про евакуацію тривали кілька днів. У них брали активну участь представники Пакистану, Туреччини, Катару й Афганістану.

"Вкотре Україна продемонструвала свою рішучість у питанні допомоги власним громадянам за кордоном, а також простягнула руку допомоги громадянам інших країн, які її потребували", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Є перші ознаки переміщення Аль-Каїди в Афганістан. І це лише початок, - ЦРУ

У ГУР зазначили, що українські спецпризначенці показали високий професіоналізм і ще раз довели, що можуть бути надійними партнерами для західних союзників. "Успішні дії представників ГУР Міністерства оборони України вивели нашу країну в десятку країн, що мають найвищий результат щодо евакуації цивільних осіб з Афганістану", - наголошується в повідомленні.

Ще 100 українців евакуюють з Афганістану, з Кабула вилетів літак 01
Ще 100 українців евакуюють з Афганістану, з Кабула вилетів літак 02
Ще 100 українців евакуюють з Афганістану, з Кабула вилетів літак 03
Ще 100 українців евакуюють з Афганістану, з Кабула вилетів літак 04
Ще 100 українців евакуюють з Афганістану, з Кабула вилетів літак 05
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Сразу видно щирые украинцы летят, мальчик, водочьки им принеси, они домой летят
показати весь коментар
23.09.2021 16:59
+10
Украинцев? И афганские семьи этих "украинцев" до десятого калена то же в Украину перевезут?
показати весь коментар
23.09.2021 17:05
+9
ОслоЙобы они такие...
показати весь коментар
23.09.2021 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
будуть на радіобазарі мобілками торгувати
показати весь коментар
23.09.2021 16:57 Відповісти
Черножопые - наше все
показати весь коментар
23.09.2021 17:17 Відповісти
а ты хотел его на заводе увидеть)))))))))))))) минимум шаурма максимум базар))) шас я разгонюсь всё брошу и работать начну.
показати весь коментар
23.09.2021 17:23 Відповісти
Сразу видно щирые украинцы летят, мальчик, водочьки им принеси, они домой летят
показати весь коментар
23.09.2021 16:59 Відповісти
ОслоЙобы они такие...
показати весь коментар
23.09.2021 17:05 Відповісти
из Закарпаття, ужгородские
показати весь коментар
23.09.2021 18:25 Відповісти
Со вчерашнего дня это АНТИСЕМИТИЗМ.
показати весь коментар
23.09.2021 19:26 Відповісти
Підлога Маккартні - цигани *****. 100 відсотків
показати весь коментар
23.09.2021 17:08 Відповісти
роза салова кебабовна
показати весь коментар
23.09.2021 20:12 Відповісти
тарас тарасович кебабов и абдула сало
показати весь коментар
23.09.2021 20:13 Відповісти
поржал... украинцы)
показати весь коментар
23.09.2021 17:00 Відповісти
Генофонд повертається...
показати весь коментар
23.09.2021 17:00 Відповісти
В любом случае кто-то же должен готовить шаурму
показати весь коментар
23.09.2021 17:01 Відповісти
всім пофіг на колір шкіри, якщо він не чорний а по великому рахунку, дурню, а тут вони нафіг потрібні?
показати весь коментар
23.09.2021 19:55 Відповісти
нехай би у себе готували, чи талібан забороняє шаверму готувати і їсти, може хтось вкурсі?
показати весь коментар
23.09.2021 19:53 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 17:02 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 17:03 Відповісти
Єти свалили в Украину до того пока это еще не стало мейнстримом
показати весь коментар
23.09.2021 17:04 Відповісти
Не, єто "Олимпиада-80". Их папа мишку совместно с Брежневім и Лещенком запускали
показати весь коментар
23.09.2021 17:14 Відповісти
треба було його до того міжки прив'язати, щоб своїм ходом додому полетів, а не тут залишився. була стаття тут про нього, то на заводі не працював, торгував сувенірами. а ми дивуємося, чому вони погано живуть - працювати не хочуть, торгувати так, але не робити.
показати весь коментар
23.09.2021 19:58 Відповісти
Бенюку тоже это скажешь?
показати весь коментар
23.09.2021 17:02 Відповісти
а что с Бенюком не так?
показати весь коментар
23.09.2021 17:04 Відповісти
По чем судим о том украинец или нет - по цвету кожи?
показати весь коментар
23.09.2021 17:06 Відповісти
нам тут второй москвабад не надо
показати весь коментар
23.09.2021 17:09 Відповісти
Лично я за чистоту расы . Я не говорю, что прям убивать кого-то нужно по расовому признаку, ну кроме, вы знаете, их тут все не любят, но вот мешать кровь и рожать чудиков это не правильно...
показати весь коментар
23.09.2021 17:09 Відповісти
Нашу расу от таких как ты как раз и нужно зачищать, недорас.
показати весь коментар
23.09.2021 17:27 Відповісти
хрюзге, вашу расу кадиров зачищає, мацквабад вже перенаселений чурками, скоро й інші міста де хоч якісь гроші є захоплять, а ти ще чмо хочеш щоб і в Україні таке було, ніт, ми самі вирішим.
показати весь коментар
23.09.2021 19:59 Відповісти
до этого я думал что ты адекватней будешь, но после твоего "ну кроме, вы знаете..." стало очевидно, что ты недоразвитый... меня например ты собрался или призываешь убивать?
показати весь коментар
23.09.2021 18:24 Відповісти
А откуда его завезли ? Или он тут родился ?
показати весь коментар
23.09.2021 17:09 Відповісти
это тот что подмышки нюхает и ковид определяет?
показати весь коментар
23.09.2021 17:05 Відповісти
Ты точно не из Германии 30-40 годов прошлого века?
показати весь коментар
23.09.2021 17:07 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 17:15 Відповісти
петюнчики и тут нагадили...всё им не так...без Петра Алексеича...и солнце садится на востоке и луна квадратная..))
показати весь коментар
23.09.2021 17:04 Відповісти
Для них порох президент мира
показати весь коментар
23.09.2021 17:09 Відповісти
холуи....
показати весь коментар
23.09.2021 17:15 Відповісти
с коллективным разумом
показати весь коментар
23.09.2021 17:17 Відповісти
это из тех, кто при падении карандаша со стола начальника, поднимают его со словами..."у вас карандашик упали"....фу мерзости.
показати весь коментар
23.09.2021 17:27 Відповісти
Украинцев? И афганские семьи этих "украинцев" до десятого калена то же в Украину перевезут?
показати весь коментар
23.09.2021 17:05 Відповісти
Следуя твоим взглядам, ты должен усыновить и прописать у себя этих "беженцев".
показати весь коментар
23.09.2021 17:17 Відповісти
А че ты тут шаришься, ты никто и звать тебя никак, так как ты не отсюда
показати весь коментар
23.09.2021 17:19 Відповісти
Левачок, ты на вопрос не ответил. Пропишешь их у себя дома? Будешь содержать?
показати весь коментар
23.09.2021 17:27 Відповісти
Тебе задали вопрос, хрень запоребриковая, че тебя волнует что у нас происходит?
показати весь коментар
23.09.2021 17:28 Відповісти
Левый пидарок, так что, за свой счет ты их содержать не будешь? Хочешь, чтобы их содержали за счет налогов украинцев? Может это ты запоребриковая падаль?
показати весь коментар
23.09.2021 17:38 Відповісти
Я понимаю, что твой флаг тоже из трех тех же цветов, тоьлко ты перепутал - он полосатый, хватит шифроваться
показати весь коментар
23.09.2021 17:41 Відповісти
Что все, как дело дошло до оплаты за этих дикарей, так ты сразу слился? Не хочешь за них платить из своего кармана? Хочешь чтобы за них платили украинцы из своих налогов? А, левый пидарок?

Пойдешь сидеть за дикаря, если он через год кого-то изнасилует? Может ты его сразу к своей жене подселишь?
показати весь коментар
23.09.2021 17:45 Відповісти
Потому, что я плачу налоги в Украине, в отличии от тебя, левого *******. Так что, пропишешь их у себя в квартире?
показати весь коментар
23.09.2021 17:39 Відповісти
Не ЧЕ , а ШО , палишься кацап 😀😀😀
показати весь коментар
23.09.2021 21:03 Відповісти
Я фигею, как наши упоротые долбодятлы ведутся на провокации кремлевских с..к и ставят им лайки! Просто какой-то ценный пушной зверек!!!
показати весь коментар
23.09.2021 17:38 Відповісти
Левый пидарок, то есть, это не зЕрмак их завозит в Украину?
показати весь коментар
23.09.2021 17:40 Відповісти
Левый пидарок, Левачок - чем же ж тебя жизнь так обидела за поребриком?
показати весь коментар
23.09.2021 17:45 Відповісти
Жизнь обидела?) Жизнь меня научила, что любая инициатива от левачья, это всегда инициатива за мой счет и счет тех, кто работает и платит налоги. Так что с пропиской, а левое гуано?
показати весь коментар
23.09.2021 17:48 Відповісти
Ну конечно обидела. Проанализируй ее - и все станет на свои места!
показати весь коментар
23.09.2021 17:54 Відповісти
Левый пидарок, ты и есть мой анализ в коммах под этой новостью
показати весь коментар
23.09.2021 17:57 Відповісти
Только сейчас отметил - то что из-за поребрика не отрицаешь!!! А наши, блин, ведутся!!! Пушной зверек!!!
показати весь коментар
23.09.2021 17:56 Відповісти
Из-за поребрика скорей всего твою бабку с дедкой привезли в скотовозе по железной дороге, на земли тех украинцев, которые леваки голодом выморили.
показати весь коментар
23.09.2021 17:59 Відповісти
Поэтому ты так и ратуешь тут, за новый завоз, новых "украинцев"
показати весь коментар
23.09.2021 17:59 Відповісти
Не нужно путать такие понятия как нацизм и национализм и пытаться задавить авторитетом, чтобы потом опустить до своего уровня. Нормальный национализм - это когда нация, народ, граждане своего государства (независимо от национальности) подчинены одной идее - его страна превыше всего и он ощущает себя частью этого движения! Это меняет мир и делает его лучше! А твое отношение к людям в зависимости от национальности, а не гражданства - САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ НАЦИЗМ. И не нужно втюхивать ***********, рассчитывая на низкий IQ всех, на кого рассчитано это втюхивание. Что такое нормальный, классный воинствующий национализм? Почитай о национальном составе в УНА-УНСО и в УПА. И реально, хватит запоребриковой демагогии - и не все ли равно, где этот "запоребрик" находится. Ты там, а не здесь.
показати весь коментар
23.09.2021 18:24 Відповісти
"...подчинены одной идее - его страна превыше всего и он ощущает себя частью этого движения!" - о да! это именно про афганцев, которых Штаты вооружили до зубов, а они вместо того чтоб защищать свой дом, всё в миг слили и прутся как тараканы кто куда! Это 1000% будущие украинские националисты, интеллигенты, учёные! и лучше помолчи про низкий IQ, может и не все спалят что ты совсем дурак
показати весь коментар
23.09.2021 18:32 Відповісти
ААААААААААААА. Ну куда можно деться от этого махрового де...лизма. Ему об одном, а он бревна в уши вставил и умничает. Ну шо ж - судьба твоя такая, крепись. Все еще у тебя впереди.
показати весь коментар
23.09.2021 18:49 Відповісти
тварино кацапська, тобі за поребрик
показати весь коментар
23.09.2021 20:02 Відповісти
Давайте лучше Найема наза в Афганистан вернем!
показати весь коментар
23.09.2021 17:06 Відповісти
обидвох
показати весь коментар
23.09.2021 20:02 Відповісти
Спецом заскринил эту страничку с высерами любителей Гиммлера. Знакомым в наших диаспорах рассылать буду, чтобы знали - кто в фанклубе Пороха.
показати весь коментар
23.09.2021 17:16 Відповісти
Гиммлер был национал-СОЦИАЛИСТОМ. Таким же леваком как и ты. Глупая амеба.

То, что в Мире натворили леваки и то, что творят сейчас, на 1000 лет хватит.
показати весь коментар
23.09.2021 17:55 Відповісти
Мне вот интересно , а сколько налогов в казну Украины заплатили эти граждане , сколько человек из них служили в ВСУ . Скорее всего ответ : Ноль на оба вопроса , это не говоря что украинским из них точно не кто не владеет , как и понятия не имеет об истории и традициях Украины .По тому давно пора , таких граждан лишать украинских паспортов и не морочить с ними голову , бо про Украину они вспоминают исключительно когда им надо свалить из страны проживания.
показати весь коментар
23.09.2021 17:25 Відповісти
Скорее всего, или ты уже всем им приговор вынес, Берия ты наш недо....?
показати весь коментар
23.09.2021 17:30 Відповісти
Если бы я был Берией то предложил бы их расстрелять перед трапом самолета по прилету , как комуняки делали , а так просто предлагаю , начать ценить украинское гражданство .Мы во время войны подобное соплежуйство себе не можем позволить физически.
показати весь коментар
23.09.2021 17:36 Відповісти
Конечно ноль. А через пару лет, эти афганские "украинцы" будут предьявлять местным женщинам, что те с открытыми лодыжками ходят. Что это не по корану и исламу. А левачье будет продолжать скулить о том, что нужно понять и простить. Что это вообще вина местных женщин и им нужно себя поскромней вести. Знаем проходили.

Посмотрите даже на местных, которые выходят замуж за дикарей и живут в Украине. Дикари меняются и подстраиваются под местные традиции или местные, их новые жены, в простыни закутываются?
показати весь коментар
23.09.2021 17:36 Відповісти
Блин, какое же количество нациков слетелось! Думал вас у нас в Неньке меньше! Пушной зверек!!!
показати весь коментар
23.09.2021 17:49 Відповісти
********, нацики были леваками, такими же леваками как и комуняки. Одни национал леваки, а другие интернационал левак. Национал-социалисты и Интер-социалисты. Ты даже в этом вопросе работать не хочешь. Типичное левое быдло.
показати весь коментар
23.09.2021 17:52 Відповісти
Ну реально, че тебя так трахает, что здесь происходит, судьбой ты обиженный наш, ой, sorry, не наш!
показати весь коментар
23.09.2021 17:51 Відповісти
Ты точно лишнехромосомный, читай выше, я тебе уже ответил.
показати весь коментар
23.09.2021 17:53 Відповісти
Я добился своего - все начала фраз начинаются с интерпретаций на тему мата. Доставал, достаю и буду всю жизнь доставать таких вот гиммлеров запоребриковых!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
показати весь коментар
23.09.2021 18:00 Відповісти
тварино хрюцка, ти Славою Україні не прикривайся, роги твої козлячі всеодно стирчать і онучами смердючими тхне, бухни бояри і за поребрик
показати весь коментар
23.09.2021 20:25 Відповісти
А собачок і котиків уже всіх вивезли?
показати весь коментар
23.09.2021 17:41 Відповісти
а.... так вот оно как выглядят украинцы..... а я думал они как то выглядят по другому.... ну теперь буду знать....интересно а кем эти украинцы работали ранее или будут работать? может пойдут на шахту, или заводили фабрику...а может дворниками или водителями транспорта....?что то мне подсказывает что никуда не пойдут а на общину, пособия и рынок....и зачем нам такое достояние и прибавка к населению...?((
показати весь коментар
23.09.2021 17:59 Відповісти
Чуваче, такі як ти ментально не можуть мислити по-іншому - українці можуть тільки працювати на шахтах, заводах, двірниками або водіями. Це таке сприйняття нашого народу?
показати весь коментар
23.09.2021 18:05 Відповісти
ну если человеку 65 и он чувак.... то пусть так и будет.... покажи мне африканцев,афганцев, кавказцев и так далее которые работают вне рынка,киосков, шаурма и фаст фуд, я только про это, или тебе миллион всех профессий нужно чуваку было перечислить...мне их жалко как дикий народ который там нарожал сам себе талибов, а они их убивают и за людей несчитают(имею ввиду женщин) но а какой от них толк по всему миру, это касается и всех азиатов и арабов.... я прото что поменьше нужно делать с украины то что франция сделала у себя мусульманско арабскую республику франзузов уже нет... и т.д....как то так .
показати весь коментар
23.09.2021 18:13 Відповісти
Ти був би дуже здивований, якщо б я назвав свій вік, але не будемо мірятися... У Криму жило багато татар та українців крім росіян до окупації. Населення Криму треба теж рахувати диким народом, бо він не встав на захист своєї землі? Тобто, кримських татар-біженців теж не можна було допускати на територію континентальної України, бо вони за національністю не українці, та ще й мусульмани? А треба було пустити тільки українців за національністю? Вибачте, але я вбачаю у Ваших словах прояв звичайного побутового НАЦИЗМУ.
показати весь коментар
23.09.2021 18:37 Відповісти
а я вижу в ваших словах непонимания что я пишу и про кого! во первых крым татарско украинский это европейская светская часть земли, во вовторых крымские татары это не арабы. вы не путайте европейскую он к примеру турцию , хоть и мусульмане они, там даже есть европеская часть турции . эмираты взять там хоть и арабы но они как бы сказать цивилизованные и любят европейские ценности которые им не чужды в быту.... а есть радикальные мусульмане которые живут по законам шариад типа те что в афганистане.... так что мусульмане мусульманам разница очевидная, а крымские татары это наши украинские . и они светские татары! они работают в разных сверах страны . у меня немало знакомых было в студенческие годы африканцев .арабов и индусов...плотно общался .так что знаю про что говорю...как то так ...
показати весь коментар
23.09.2021 19:42 Відповісти
поясни дурню, а чому ми повинні в Україну пускати всіх підряд, може ще кацапів почнемо пускати, типа адінарот, мишнбратья і таке інше?
показати весь коментар
23.09.2021 20:27 Відповісти
сколько ж это украинских паспортов напродавали????
показати весь коментар
23.09.2021 18:34 Відповісти
Вы задали самый главный и интересный вопрос. Очень интересно было бы узнать, как работает конвеер по продаже паспортов арабам в Украине.
показати весь коментар
23.09.2021 19:23 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2021 21:11 Відповісти
Афганцы, находящиеся на территории аэропорта в ожидании возможности вылететь из страны, жаловались, что американские военные кормят их свининой! Как же Украина примет таких беженцев? В Украине, ребята, вам придётся не только кушать сало, но и хвалить его
показати весь коментар
23.09.2021 21:18 Відповісти
Украинцы? Чисто украинцы? Зачем сюда переть всякий непотриб?
показати весь коментар
23.09.2021 19:01 Відповісти
бо тут можна не працювати і звідси можна потрапити в ненависну ї Європу де забацатись біженцем і ніколи не працювати і отримувати гроші
показати весь коментар
23.09.2021 20:28 Відповісти
Здесь можно мимо украинцев попасть в парламент , как произошло с Найемом. НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ НЕВОЗМОЖНО ПОПАСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭЛИТУ ЗАЕЗЖИМ ЧУЖАКАМ - только в Украине такой цирк
а украинцы будут рабами у заезжих
показати весь коментар
23.09.2021 21:13 Відповісти
Каждого такого "украинца" надо салом угощать при посадке в самолет. Не ест сало, значит не украинец, вывозить таких не надо.
показати весь коментар
23.09.2021 19:07 Відповісти
Влада терміново поповнює запас нає@ів для на@лядових рад...
показати весь коментар
23.09.2021 19:15 Відповісти
хорошо. правильно.
показати весь коментар
23.09.2021 20:00 Відповісти
 
 