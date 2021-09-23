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Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж
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Вірастюк (75) ВР (11782) Геращенко Ірина (1126) Княжицький (84) Порошенко (13192) Рабінович (188) Соболєв Сергій (100) Тимошенко (4640) Сюмар (263) Герасимов Артур (287) Арахамія (1004) Кондратюк Олена (83) Гетманцев (435) Стефанчук Руслан (654) Веніславський (217) Тищенко Микола (291) Железняк Ярослав (398) Герман Денис (4)

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Сьогодні, 23 вересня, відбулося чергове засідання Верховної Ради.

Сьогоднішнє засідання Ради почалося з перерви для переговорів щодо законопроєкту про олігархів. Фракції домовилися про процедуру розгляду законопроєкту: планувалося, що це займе кілька годин. Однак "Слуги народу" вирішили не розглядати правки, пояснивши це тим, що у них "терпець увірвався".

У відповідь опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну Ради і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту.

Але депутати інших фракцій не погодилися усунути Стефанчука. Постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію продовжилося під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Незабаром Рада прийняла закон про олігархів.

Крім цього, парламент призначив "слугу народу" Іонушаса головою правоохоронного комітету Ради.

Тим часом, під будівлею ВР протестували ФОПи і "євробляхери". На мітингу сталася бійка. Правоохоронці відтіснили активістів SaveФОП.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 01

Незважаючи на "гарячу" атмосферу в сесійній залі, "слуги народу" захоплені своїми гаджетами.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 02
Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 03

"Слуги народу" аплодисментами вітають рішення про відмову розглядати поправки до законопроєкту про олігархів.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 04

Щасливий "слуга народу" Микола Тищенко у вишиванці.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 05

Петро Порошенко та Артур Герасимов (обоє "ЄС") щось пояснюють "слугам народу" на чолі з головою фракції Давидом Арахамією.


Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 06

Переговорити з Арахамією прийшов і Вадим Рабінович ("ОПЗЖ").

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 07

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк емоційно пояснює першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку, який вів сьогоднішнє засідання Ради, свою позицію щодо розгляду законопроєкту про олігархів. За дискусією спостерігає Артур Герасимов ("ЄС").

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 08

"ОПЗЖ" просить слово.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 09

"Слуга народу" Денис Герман тримає на своєму робочому місці напис "Змінити світ на краще".

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 10
Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 11

Дискусія біля президії Ради: Вадим Рабінович, Артур Герасимов, Давид Арахамія, Данило Гетманцев ("СН").

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 12

Розмова Вадима Рабіновича і Ярослава Железняка.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 13

Артур Герасимов озвучує головуючому на засіданні Руслану Стефанчуку свою позицію щодо того, що відбувається на засіданні.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 14

Депутати блокують трибуну Верховної Ради.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 15
Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 16

Розмова Юлії Тимошенко ("Батьківщина") і Петра Порошенка ("ЄС").

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 17

"Слуга народу" Микола Тищенко каже щось на вухо першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 18

Стефанчук розмовляє по телефону в розпал блокування трибуни Ради.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 19

До боротьби за трибуну Ради підключився "слуга народу" Василь Вірастюк. Шлях йому перегородила Вікторія Сюмар ("ЄС").

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 20

Порошенко і Вірастюк.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 21

"Слуги народу" дістали смартфони в очікуванні того, як далі розгортатимуться події.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 22

Нарада опозиційних фракцій: Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Артур Герасимов, Ярослав Железняк, Сергій Соболєв ("Батьківщина").

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 23

Порошенко і Тимошенко продовжують дискусію.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 24

Стефанчук повідомляє про надходження заяви з вимогою відсторонити його від проведення засідання Ради.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 25
Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 26

Стефанчук бере самовідвід на час розгляду питання про його відсторонення.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 27

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія має приголомшений вигляд.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 28

Віцеспікер Олена Кондратюк розмовляє з Давидом Арахамією і Русланом Стефанчуком.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 29

Нардеп "ЄС" Микола Княжицький каже Федору Веніславському ("СН"), який представляє законопроєкт про олігархів, що обурений відмовою надати слово авторам поправок.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 30

Нардепи "ЄС" Микола Княжицький та Ірина Геращенко під час того, як колеги натискають кнопки, скандують біля президії Ради: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!" і вимагають розглянути їхні поправки до законопроєкту про олігархів.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 31
Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 32

Скандування "Лукашенко!" і порівняння того, що відбувається в Раді з авторитарним режимом у Білорусі розсмішило головуючого на засіданні Руслана Стефанчука.

Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня 33

Геращенко тримає плакат з написом "Лука".

Фото: Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+27
Их будут судить? Зеленое дерьмо.
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23.09.2021 17:21
+21
В Украине - узурпация власти уровня 20-30-х годов прошлого столетия. Такой концентрации власти в одних руках не было со времен Гитлера и Сталина. Напоминаю цену вопроса: как минимум 15 миллионов убитых и отправленных в Сибирь, каннибализм. Народу от этого лучше не стало. И еще, самое неприятное: узурпация власти - это 100% революция с развалом страны. Так работает история. Так всегда было и так всегда будет.
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23.09.2021 17:48
+19
Iпало у стефанчука, що срака юзiка з сивохою разом! Типаж, його мать!
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23.09.2021 17:34
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Их будут судить? Зеленое дерьмо.
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23.09.2021 17:21 Відповісти
Да
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23.09.2021 17:25 Відповісти
Це перемога Зеленського! Влада показала що вона керує державою, а куплені олігархами депутани йдуть лісом!
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23.09.2021 17:30 Відповісти
идет лесом Украина и ее тупой народ.
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23.09.2021 17:34 Відповісти
Нарід виграє від цього закону, олігархи будуть обмежені в ресурсах і в інструментах впливу на громадське життя.
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23.09.2021 17:42 Відповісти
В Украине - узурпация власти уровня 20-30-х годов прошлого столетия. Такой концентрации власти в одних руках не было со времен Гитлера и Сталина. Напоминаю цену вопроса: как минимум 15 миллионов убитых и отправленных в Сибирь, каннибализм. Народу от этого лучше не стало. И еще, самое неприятное: узурпация власти - это 100% революция с развалом страны. Так работает история. Так всегда было и так всегда будет.
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23.09.2021 17:48 Відповісти
Смішно це читати. Українська влада слабка і навіть близько не має тих повноважень які має путін чи лукашенко. Говорити про диктатуру просто смішно. Влада не може примусити населення України носити маски і мити руки, а ви говорите про диктатуру! Влада слабка як ніколи, а під час війни це погано і тому будь яке підсилення влади це добре, бо це допомагає повернути управляємість ситуацією в країні! Зеленський молодець, він досягнув важливої перемоги поки що в парламенті, але не потрібно зупинятись, потрібно обмежувати олігархів у всіх питаннях які виходять за межі економіки чи ведення бізнесу. Жебрацька країна дуже чутлива до грошей, особливо до великих грошей і тому власників дуже великих грошей потрібно тримати подалі від судів, чиновників, правоохоронної системи, телеканалів та ЗМІ.
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23.09.2021 17:52 Відповісти
Плевать они хотели на маски. Коломойскому и иже с ним важно сохранить возможность вымывания сотен миллиардов из бюджета. А для этого нужно мвд, сбу, прокуратура, депутаты, кабмин. И у них все это есть. Они пока не буду присылать "воронки" по ночам. Это следующий этап, если народ не одумается. Пока нужно у народа изъять то, что у них есть. А там можно и под крыло Путина(Патрушева, неважно) залезть. А вот тот начнет уже с "воронков", они их любят нежной любовью. Ситуация очень опасная.
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23.09.2021 18:01 Відповісти
какое же ты упоротое, откуда такое искаженное восприятие действительности?
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23.09.2021 18:11 Відповісти
Это узурпация, мудрый нарид сам выбрал зелёное монобольшинство в парламенте. Теперь пусть думает.
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24.09.2021 09:20 Відповісти
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23.09.2021 17:52 Відповісти
ты совсем кретин? хотя у кого я спрашиваю... такую же дичь ***** плешивое перед лохами исполняло когда-то, "борясь" с олигархами, но реальная цель была уничтожить тех, кто для него представлял опасность, Ходорковский, Гусинский и т.д., поотжимать телеканалы, сделав их федеральными и т.д. и т.п.! но ты же Игорёшка у нас "Великий аналитег" и знаток всего и вся, я таких как ты "всезнающих" называю "*********"
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23.09.2021 18:08 Відповісти
Тимошенко - єто единственная, которая боролась с олигархами. И хоть шо вы мне говорите. Она к ним всегда испытывала "особые" чувства.
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24.09.2021 19:33 Відповісти
я что-то где-то про вону писал? но если уж на то пошло, то вы с игорёшей видимо в соседних палатах
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24.09.2021 19:51 Відповісти
Я не любитель ***** плешивого, но Ходорковский, Гусинский и подобные, это не те кто должен быть оппозицией в любой стране. Такие из влияния на политику должны быть выброшены при любых условиях. Они чисто дерибанщики притворяющиеся оппозицией. Что здесь может быть неясным.
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24.09.2021 21:42 Відповісти
Плешивый действительно уничтожил в московии олигархию и это правильно. Но другое дело, что он заменил ее своей диктатурой. Для укрепления своей диктатуры он использует разные действия. Например, аресты оппозиционеров (Навальный), жесткие разгоны протестов.
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24.09.2021 21:58 Відповісти
Моль уничтожила олигархию в на паРаше? Вы серьёзно? или может она её просто возглавила (и то вопрос, кто там кого танцует)
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24.09.2021 22:04 Відповісти
Михельсон, Фридман, Усманов, Потанин, Тимченко, Мордашов, Вексельберг, Лисин, Алекперов, Хан, Ротенберги... просто талантливые бизнесмены! ...или может быть особы приближенные к "ымпэратору"?
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24.09.2021 22:10 Відповісти
А из неБутерброда оппозиция, как из говна пуля!
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24.09.2021 22:11 Відповісти
Народ буде їсти супа чупс
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23.09.2021 18:32 Відповісти
Не-не-не...она крутит рулем а не управляет и вряд ли осознает куда едет.
Вот смотри - допустим - закон вступил в силу..имеем Пороха - по всем статьям олигарх. имеем Новинского - тоже самое. Дальше что? Какие РЕАЛЬНЫЕ шаги. Ну обьявили ,занесли в реестр..а потом?
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23.09.2021 17:48 Відповісти
Заборона на володіння активами в ЗМІ це по-перше, щоб не срали в тупі мізки говномеседжами і не розшатували ситуацію в країні в своїх інтересах!
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23.09.2021 17:53 Відповісти
та ты шооо... а где ты там такое нашел? Оказывать влияние и владеть активами - это две большие разницы!!! Про презумцию невиновности слыхал че нить? Как государство Украина в ЕСПЧ будет ДОКАЗЫВАТЬ что тот или иной перс попадает под эту статью? А иски по судам будут моментально!
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23.09.2021 18:37 Відповісти
Що,вже не весело?
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23.09.2021 18:53 Відповісти
Мені давно не весело.А вам ?
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23.09.2021 19:24 Відповісти
я трішки в свій час "фотошопом" балувався... відредаговане ваше фото...
бачу неозброєним оком
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25.09.2021 20:06 Відповісти
є ще й такі фото:
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25.09.2021 20:12 Відповісти
Господи дай ЗЕЛЕНСКОМУ сил и терпения разогнать этот грёбанный цирк, который мы терпели 30 лет.
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23.09.2021 20:21 Відповісти
силы?и терпение? у наркоши?
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23.09.2021 20:51 Відповісти
Мечтаешь попробовать на вкус собственных детей? Ты на верном пути...
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25.09.2021 03:29 Відповісти
За правилами етикету лайно,немає значення якого воно кольору, потрібно ЗАКОПУВАТИ.
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24.09.2021 11:59 Відповісти
Не-а, без суда порешат.
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23.09.2021 17:26 Відповісти
"лукашенко, лукашенко ..." (с)

Не пришёл.
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23.09.2021 17:27 Відповісти
Они таки путина позовут
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23.09.2021 18:54 Відповісти
Работают, аж пыль столбом : вечные шушукания и шептания на ушко, чтобы сосед не слышал, шептуны Ёпт и сматрфономаничка, вечно уткнулись, перебирают кнопочки, теребят в шаловливых ручках, не депутаты , а мечта. Странно, почему мы ещё не в ЕС и НАТО?..
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23.09.2021 17:28 Відповісти
більшість з них на роботі сидять у соц.мережах чи переписуються зі своїми близькими. То ж ми обирали цих ледарів. Але обирали, щоб вони представляли наші інтереси. А по факту вони просиджують штанці... але купити нові - не проблема. Зарплатня дозволяє.
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24.09.2021 17:03 Відповісти
Iпало у стефанчука, що срака юзiка з сивохою разом! Типаж, його мать!
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23.09.2021 17:34 Відповісти
Шо там Жолудь беснуется на всех фотках? Когда его и всю опзжопию закроют?
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23.09.2021 17:35 Відповісти
какие озабоченные рожи у украинских олигархов сегодня в Раде))))))))) подгорает у них))))))))
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23.09.2021 17:37 Відповісти
вы видели интервью Тимошенко?)))) Она их добила)))
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24.09.2021 19:35 Відповісти
неужели "слугам" не страшно так себя вести ?
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23.09.2021 17:43 Відповісти
Арахамія якийсь зашуганий, певне розуміє що срака буде рано чи пізно!
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23.09.2021 17:44 Відповісти
тимошенка і бойка!
Під надписом "Порошенко и Тимошенко продолжают дискуссию. "
Цензор не впізнає бойка. От і домовились три фракції. Невдовзі буде так звана "ширка"
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23.09.2021 17:47 Відповісти
У наркоманів лиш ширка на умі.Як і в їхнього вождя.
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23.09.2021 19:28 Відповісти
ви про що? Може Тимошенко і розмовляє з Порошенко. Вони зараз разом в опозиції і думаю, що вони не розуміють дій президента. А він схожий на того, про кого ви писали.
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24.09.2021 17:05 Відповісти
На фото бойко й Тимошенко. Якщо в Вас погано із зором, зверніться до лікаря
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24.09.2021 21:06 Відповісти
Вряд чи Тимошенко буде з Бойко домовлятись. Вона не по тому шляху)
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24.09.2021 19:39 Відповісти
Вряд чи? Та вона вже загрузла в обіймах зажопівців. Тепер і ЄС-івці до них примкнули. Гарна така собі коаліція намічається.
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24.09.2021 21:08 Відповісти
Досмеется жирнобрюх-Стефанчук,досмеется.
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23.09.2021 17:50 Відповісти
Украина-95. шпана беспредельничает, как в своем квартале.
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23.09.2021 17:51 Відповісти
ОМЕЛЯН про "делікатний привіт" Шефіру - https://www.youtube.com/watch?v=pAZ9A5xy6H4&t=56s&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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23.09.2021 17:53 Відповісти
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23.09.2021 17:57 Відповісти
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23.09.2021 18:02 Відповісти
Исправьте! С Тимошенко Бойко, а не Порошенко )))
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23.09.2021 18:04 Відповісти
Тищенку не вишивака до лиця, йому більше личить в гінекологічних рукавичках, або ,, колумбійський галстук,,
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23.09.2021 18:13 Відповісти
А кто за это кодло голосовал ? Я не голосовал. Это что надо было съесть, чтобы за них проголосовать ?
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23.09.2021 18:15 Відповісти
Как оказалось все пекутся об олигархах.. ( бьются прямо на трибуне) или это касается одного олигарха... И еще. Критерий 80 миллионов долларов.. Огласите тогда весь список.. как минимум из нынешних парламентариев страна должна знать своих "героев". С другой стороны от куда такой критерий - 80 миллионов зеленых.. а почему не 50, 30,20... ( или это что бы из новой команды туда ни кто не попал.., так тут только дело во времени и "втором сроке"Шутка). Как когда то сказал Л.М. Кравчук " Собрался идти во власть, значит продал душу дьяволу" ( ну где то наверное он прав).
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23.09.2021 18:24 Відповісти
Майже 450 голів там сидять і нічогісенько не роблять для покращення життя. Як цей закон вплине на наше з вами життя? -правильно. Ніяк.
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23.09.2021 19:41 Відповісти
Кто сказал что никак? Хуже не будет уже наступило?)
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25.09.2021 03:40 Відповісти
капец свобода...... каждый день через день в стране бастуют все виды профессий, все кому не лень все бастуют..... всем что то не нравится.... бляхеры как я понимаю совсем уже страх и совесть потеряли.....мудохаются с ними уже второй президент...всё прощают и всё продляют....((
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23.09.2021 18:25 Відповісти
Я думав що дибільнішої рожі ніж у Ківи не можливо знайти- але побачивши фото Агрохімії-зрозумів що помилявся!
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23.09.2021 19:01 Відповісти
Я можу дивитись лише на Тимошенко. Вона хоча б має розум у голові. Інші мають лише дупку.
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23.09.2021 19:42 Відповісти
но ее розум не работает на Украину .Юля тянет деньги для себя любимой
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23.09.2021 21:21 Відповісти
И как вам ее фотки с бойком?)))
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25.09.2021 03:43 Відповісти
😎
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23.09.2021 19:02 Відповісти
Популісти приймають популістьскі закони, які будуть влаштовувати лише їх.

ЧИ покращеться життя українців? Чи може ці олігархи заплатять за наші платіжки по опаленню? ЧИ може ці 80 тис.долл. підуть на погашення кредиту від МВФ?

Цирк і годі
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23.09.2021 19:40 Відповісти
Арахамія приголомшений вигляд має завжди.
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23.09.2021 20:06 Відповісти
Також сьогодні був прийнятий закон який забороняє використовувати пальмову олію в продуктах харчування, а ще закон про олигархів. У рошена сьогодні поганий день
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23.09.2021 20:19 Відповісти
позорище какое то.
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23.09.2021 21:28 Відповісти
Схоже, що на протязі найближчих 20-25 років з такими, як зелені, можновладцями навіть розмови про європейське майбутнє вести марно. Якщо Україна взагалі не підпаде за цей час під московську залежність знову
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23.09.2021 21:39 Відповісти
Европейское будущее это когда страну не разворовывают олигархи и не уничтожает коррупция. Может хватит уже политикой прикрывать воровство. В обкаканых штанишках ты не нужен не москве ни западу.
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23.09.2021 23:02 Відповісти
И зачем вы "борьбой с олигархами" прикрываете свое воровство?))) Кто там громче всех кричит держи вора?)))
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25.09.2021 03:52 Відповісти
СБРОД !!!
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23.09.2021 21:44 Відповісти
Стыдно за Васю Верастюка,стал зе-бобиком,а когда-то вызывал уважение.
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23.09.2021 22:09 Відповісти
У многих он вызывает уважение еще больше.
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23.09.2021 22:58 Відповісти
У многих? И именно для этого вы задействовали "Альфу" для его победы?)))
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25.09.2021 03:53 Відповісти
Віками тут нічого не міняєтся...
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23.09.2021 22:10 Відповісти
Юлька харю опять накачала, Стефанчук когось знову з"їв, ...ну а путін хйло..
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24.09.2021 09:46 Відповісти
Юлька виглядає краще багатьох. На відміну від багатьох вона виглядає дуже гарно!
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25.09.2021 11:14 Відповісти
ЛУСНИТЕ ЖОЛУДЯ !)
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25.09.2021 03:03 Відповісти
Чекаємо на боротьбу з олігархами від Тимошенко. До речі її признали єдиним політиком, яка завжди боролась з олігархами.
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25.09.2021 11:15 Відповісти
 
 