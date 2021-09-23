Блокування трибуни, дзвінок Стефанчуку, Порошенко і Вірастюк, щасливий Тищенко і вражений Арахамія, - робота Ради 23 вересня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 вересня, відбулося чергове засідання Верховної Ради.

Сьогоднішнє засідання Ради почалося з перерви для переговорів щодо законопроєкту про олігархів. Фракції домовилися про процедуру розгляду законопроєкту: планувалося, що це займе кілька годин. Однак "Слуги народу" вирішили не розглядати правки, пояснивши це тим, що у них "терпець увірвався".

У відповідь опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну Ради і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту.

Але депутати інших фракцій не погодилися усунути Стефанчука. Постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію продовжилося під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Незабаром Рада прийняла закон про олігархів.

Крім цього, парламент призначив "слугу народу" Іонушаса головою правоохоронного комітету Ради.

Тим часом, під будівлею ВР протестували ФОПи і "євробляхери". На мітингу сталася бійка. Правоохоронці відтіснили активістів SaveФОП.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Незважаючи на "гарячу" атмосферу в сесійній залі, "слуги народу" захоплені своїми гаджетами.





"Слуги народу" аплодисментами вітають рішення про відмову розглядати поправки до законопроєкту про олігархів.

Щасливий "слуга народу" Микола Тищенко у вишиванці.

Петро Порошенко та Артур Герасимов (обоє "ЄС") щось пояснюють "слугам народу" на чолі з головою фракції Давидом Арахамією.





Переговорити з Арахамією прийшов і Вадим Рабінович ("ОПЗЖ").

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк емоційно пояснює першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку, який вів сьогоднішнє засідання Ради, свою позицію щодо розгляду законопроєкту про олігархів. За дискусією спостерігає Артур Герасимов ("ЄС").

"ОПЗЖ" просить слово.

"Слуга народу" Денис Герман тримає на своєму робочому місці напис "Змінити світ на краще".





Дискусія біля президії Ради: Вадим Рабінович, Артур Герасимов, Давид Арахамія, Данило Гетманцев ("СН").

Розмова Вадима Рабіновича і Ярослава Железняка.

Артур Герасимов озвучує головуючому на засіданні Руслану Стефанчуку свою позицію щодо того, що відбувається на засіданні.

Депутати блокують трибуну Верховної Ради.





Розмова Юлії Тимошенко ("Батьківщина") і Петра Порошенка ("ЄС").

"Слуга народу" Микола Тищенко каже щось на вухо першому віцеспікеру Руслану Стефанчуку.

Стефанчук розмовляє по телефону в розпал блокування трибуни Ради.

До боротьби за трибуну Ради підключився "слуга народу" Василь Вірастюк. Шлях йому перегородила Вікторія Сюмар ("ЄС").

Порошенко і Вірастюк.

"Слуги народу" дістали смартфони в очікуванні того, як далі розгортатимуться події.

Нарада опозиційних фракцій: Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Артур Герасимов, Ярослав Железняк, Сергій Соболєв ("Батьківщина").

Порошенко і Тимошенко продовжують дискусію.

Стефанчук повідомляє про надходження заяви з вимогою відсторонити його від проведення засідання Ради.





Стефанчук бере самовідвід на час розгляду питання про його відсторонення.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія має приголомшений вигляд.

Віцеспікер Олена Кондратюк розмовляє з Давидом Арахамією і Русланом Стефанчуком.

Нардеп "ЄС" Микола Княжицький каже Федору Веніславському ("СН"), який представляє законопроєкт про олігархів, що обурений відмовою надати слово авторам поправок.

Нардепи "ЄС" Микола Княжицький та Ірина Геращенко під час того, як колеги натискають кнопки, скандують біля президії Ради: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!" і вимагають розглянути їхні поправки до законопроєкту про олігархів.





Скандування "Лукашенко!" і порівняння того, що відбувається в Раді з авторитарним режимом у Білорусі розсмішило головуючого на засіданні Руслана Стефанчука.

Геращенко тримає плакат з написом "Лука".

Фото: Цензор.НЕТ