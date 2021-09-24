Герус тисне руку Новинському в день ухвалення закону про олігархів. ФОТО ДНЯ

Нардеп "Слуги народу", глава комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус обмінявся рукостисканням зі своїм колегою, депутатом "ОПЗЖ" і олігархом Вадимом Новинським.

Відповідне фото Герус опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні плідно працюємо в парламенті. Уже прийняли ряд важливих законопроєктів і постанов", - підписав він знімок.

У коментарях Герус зазначив, що він обмінювався з Новинським думками з приводу закону про олігархів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олігархічної гілки влади в Україні більше не буде, - Зеленський

"Фото дня: реакція олігарха на ухвалення закону про боротьбу з олігархами. Глава комітету з енергетики, "слуга народу" Андрій Герус у день ухвалення закону продемонстрував у фейсбуку дружні відносини з одним з найбільших олігархів Вадимом Новинським, найближчим партнером Ріната Ахметова. Типу гумор. А насправді, показує, що з такою людиною нарешті став на рівних", - прокоментував фото головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Фото можна було підписати і так - "У людей Ігоря Валерійовича хороший настрій через включення в санкції людей Ріната Леонідовича", - запропонував він.

"На словах Герус бореться з олігархами, а що відбувається на ділі помітно за станом нашої енергетики і "договорняками" з тими ж олігархами. Як бачимо, страждань у Новинського від ухвалення закону про деолігархізацію не помітно. До речі, Новинський - колишній громадянин Росії, а Герус лобіював поставки електрики з Росії в 2019-21 роках. З такими "слугами" олігархи впевнено дивляться в майбутнє", - резюмував журналіст.



