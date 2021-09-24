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Новинський (307) олігарх (688) Герус (181)

Герус тисне руку Новинському в день ухвалення закону про олігархів. ФОТО ДНЯ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу", глава комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус обмінявся рукостисканням зі своїм колегою, депутатом "ОПЗЖ" і олігархом Вадимом Новинським.

Відповідне фото Герус опублікував у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні плідно працюємо в парламенті. Уже прийняли ряд важливих законопроєктів і постанов", - підписав він знімок.

У коментарях Герус зазначив, що він обмінювався з Новинським думками з приводу закону про олігархів.

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"Фото дня: реакція олігарха на ухвалення закону про боротьбу з олігархами. Глава комітету з енергетики, "слуга народу" Андрій Герус у день ухвалення закону продемонстрував у фейсбуку дружні відносини з одним з найбільших олігархів Вадимом Новинським, найближчим партнером Ріната Ахметова. Типу гумор. А насправді, показує, що з такою людиною нарешті став на рівних", - прокоментував фото головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Фото можна було підписати і так - "У людей Ігоря Валерійовича хороший настрій через включення в санкції людей Ріната Леонідовича", - запропонував він.

"На словах Герус бореться з олігархами, а що відбувається на ділі помітно за станом нашої енергетики і "договорняками" з тими ж олігархами. Як бачимо, страждань у Новинського від ухвалення закону про деолігархізацію не помітно. До речі, Новинський - колишній громадянин Росії, а Герус лобіював поставки електрики з Росії в 2019-21 роках. З такими "слугами" олігархи впевнено дивляться в майбутнє", - резюмував журналіст.

Герус тисне руку Новинському в день ухвалення закону про олігархів 01
Герус тисне руку Новинському в день ухвалення закону про олігархів 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Что и требовалось доказать. Речь идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов и их холуев под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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23.09.2021 17:20
+21
зеЛеному быдлу знатно в рты срут)
а ведь есть много которые верят. что они против олигархов принимают что-то
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23.09.2021 17:15
+21
Фуйло задоволене. Його завдання виконано. Він з лукою з того ж починали. Узурпували владу, під приводом "боротьби" з олігархами.
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23.09.2021 17:15
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23.09.2021 17:08 Відповісти
Что и требовалось доказать. Речь идет о захвате власти в стране определенной группой олигархов и их холуев под видом борьбы с олигархами. Существующих законов и антимонопольных механизмов вполне хватает чтобы бороться с влиянием олигархов. Кто еще верит что кукла Бени, Пинчука и Ахметки хочет реальной борьбы с олигархами?
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23.09.2021 17:20 Відповісти
Мар'ян Середа@MarianSereda



Яка несподіванка, піфракції півнячого кутка "Голос" купили за гроші задля голосування за всратий закон про олігархів, який по суті є ще одним цвяхом в узурпації влади зеленою мраззю.

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23.09.2021 18:02 Відповісти
По мне это бунт чиновьего кодлана,против олигархического кодлана.Чиновьичий кодлан хочет освободиться от конкурентов и жрать в два горла
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23.09.2021 18:15 Відповісти
Т.е. Бенины холуи "За Майбах" и "Довира" пошли против "папы"? Не смешите Бенины тапочки.
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23.09.2021 19:44 Відповісти
Ну по сути да.Театр устал от Карабаса.И хочет независимости
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23.09.2021 23:04 Відповісти
Ага. Миндич им поможет стать независимыми, только от остатков здоровья. Беня шуток не понимает.

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23.09.2021 23:54 Відповісти
Беня вже в возрасте и от него устали.Знаешь как неродивые дети пытаются отжать хату у пожилых родителей и претендовать на завещание?Тут тоже самое.Вообще всё это напоминает бунт чекистов Пуйла,которые так же подмяли олигархат и заменили их.Одно хорошо,шо "За Майбах" и "Довира"не чекисты.Но это не значит,шо ними тупо не расчищают дорожку для более серьёзных людей
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24.09.2021 00:03 Відповісти
Ага. Бабушка еще всех "детей" переживет. Почитай структуру собственности всех квартаоьных фирм. А заодно почитай чем занимаются у Бени Миндич и Киперман и не пиши глупости.
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24.09.2021 00:29 Відповісти
Диверсанти **********
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23.09.2021 17:10 Відповісти
Фуйло задоволене. Його завдання виконано. Він з лукою з того ж починали. Узурпували владу, під приводом "боротьби" з олігархами.
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23.09.2021 17:15 Відповісти
вони про щось інше домовлялись, не про голосування за "олігархічний" закон. Оскільки проголосували по-різному.
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23.09.2021 17:11 Відповісти
Новинский предложил секс без обязательств а Герус согласился . потому что " какая разница "
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23.09.2021 17:15 Відповісти
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23.09.2021 19:03 Відповісти
Шоу для лохов. Еще пару дней назад Арахамия был уверен что ОПЗЖ даст нужные голоса в случае нехватки. Но не потребовалось. Слуги Бени могли и сами все принять -- 229 голосов.

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23.09.2021 17:24 Відповісти
Це якийсь треш!
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23.09.2021 17:12 Відповісти
зеЛеному быдлу знатно в рты срут)
а ведь есть много которые верят. что они против олигархов принимают что-то
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23.09.2021 17:15 Відповісти
олигархи побеждены, народ ликует. Интересно сегодня вечером будет наблюдать как на канале одного олигарха г+г Мосейчук будет хлопать ресницами воодушевленно рассказывая как найвелычниший всех победил.
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23.09.2021 17:16 Відповісти
"Вырви глаз" показывает отношение к закону.
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23.09.2021 17:19 Відповісти
глаз на жопу натянул
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23.09.2021 17:21 Відповісти
В 2013м,а в 18м звиздел,что ему его Порох дал -так что мимо,как обычно у зесрани)
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23.09.2021 17:53 Відповісти
Ааааа)))) зесрань,звиздишь тут только ты и Новинский в попытках хоть в чем то ПАП насрать,но он вертит тебя на банане
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23.09.2021 18:40 Відповісти
Российский бизнесмен Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года.
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23.09.2021 17:55 Відповісти
26 апреля 2016 года Порошенко поручил Государственной миграционной службе проверить законность предоставления гражданства Новинскому
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23.09.2021 18:00 Відповісти
Как там Беня поживает?
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23.09.2021 19:23 Відповісти
українці , не поважая себе годують на своїй землі московських гнид та дозволяють їм керувати ними, грабувати їх, та розмножуватися ціле століття , це люта ганьба !
майбутні покоління українців нам це не пробачать .
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23.09.2021 17:23 Відповісти
Кретины! Лишь бы не националисты !
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23.09.2021 18:28 Відповісти
Лишній доказ того,що все ото різношерстне зелене стадо взрощене,прикормлене і висунуто у велику політику олігархами...А вся їх недолуга "боротьба" з ними то намір показати що то не так,шо оні от народа...
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23.09.2021 17:24 Відповісти
А то это было не понятно после принятия закона " О Земле". Хотели землю продавать мелким фермерам по 210 000 га.
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23.09.2021 18:30 Відповісти
Враги Украины сошлись в любовном порыве...
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23.09.2021 17:30 Відповісти
А говорили, что в стране раскол. Олигархи и "народ" едины !
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23.09.2021 18:24 Відповісти
Это все, что надо знать про борьбу СН с олигархами.
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23.09.2021 17:33 Відповісти
.
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23.09.2021 17:38 Відповісти
Разом наголосували ?
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23.09.2021 17:40 Відповісти
А тарифы понизят теперь?ну,зесрань,скажите что понизят)))
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23.09.2021 17:55 Відповісти
"...а в ответ тишина..."
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23.09.2021 20:31 Відповісти
"Прощание словянки". Last adieu перед длительной засидкой Пашинского в застенках Зеленского !
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23.09.2021 18:23 Відповісти
Эта тварь наш корвет угробила,а этот подсос ему руку жмёт
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23.09.2021 18:12 Відповісти
Наконец мечта всех олигархов, а заодно и корупционеров сегодня исполнилась. Зеля будет назначать "олигархов! Ворам ничего не грозит. Народ дожен напрячься и каждый год, что-то из долгов прощать олигархам. Миллиардов по 20. Они все монополисты, а монополистам все "косяки" прощают.
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23.09.2021 18:20 Відповісти
Про реприватизацию уже и не вспоминают. Все имущество схуцпижженное у народа теперь считать законным.
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23.09.2021 18:58 Відповісти
делом в том, что деньги даваемые США и Европой разворовываются цирком, не отходя от кассы,
как вы думаете зрители, кто их будет отдавать, с процентами?
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23.09.2021 19:01 Відповісти
Так красиво зебилов еще сегодня не трахали их "новые лица" с трускавецким дипломами
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23.09.2021 19:18 Відповісти
два кидараса-ватник
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23.09.2021 19:29 Відповісти
иуды
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23.09.2021 21:29 Відповісти
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23.09.2021 22:22 Відповісти
антиукраинские олигархи радостно поддержали "закон против олигархов"... зеленая пятая колонна спешит, осталось 2.5 года и им нужно успеть сдать Украину ху@лу ... а для этого нужно уничтожить оппозицию внутри страны, в том числе состоятельных людей из оппозиции... против них то этот закон и направлен.
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24.09.2021 08:34 Відповісти
У Геруса такий писок щасливий, ніби він бога за руку тримає.
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24.09.2021 14:14 Відповісти
 
 