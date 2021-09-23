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Антарктида (84) клімат (111) екологія (926) полярники (36)

Українські полярники сфотографувалися в заметах у літньому одязі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Таким чином вони підтримали Кліматичний марш - акцію, що нагадує про зміни клімату.

Фото полярників у шортах і шльопанцях серед снігів опублікував Національний антарктичний науковий центр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У неділю, 26 вересня 2021 року в Києві вже традиційно відбудеться Кліматичний марш - акція, покликана нагадати про одну з найбільших загроз для людства: зміни клімату та пов'язані з цим природні катаклізми", - сказано в повідомленні.

У Національному антарктичному центрі зазначили, що за останні 50 років середня температура на континенті зросла на +3 С⁰ - це приблизно як різниця клімату між Україною і Скандинавією.

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Українські полярники сфотографувалися в заметах у літньому одязі 01

"Наші полярники, що працюють на станції "Академік Вернадський", чи не щодня спостерігають наслідки зміни клімату. Саме тому вони підтримали Кліматичний марш і закликали долучитися до нього усіх небайдужих. Для фото вони обрали літній одяг, щоб підкреслити аномальність тих процесів, що відбуваються в унікальних екосистемах Антарктики, і привернути увагу до цієї проблеми", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+9
Нет, он просто избиратель зелёного дерьма. Это хуже дебила.
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23.09.2021 18:37
+8
Може тому що ти яскравий представник "мудрого наріда"?
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23.09.2021 18:33
+5
У них лето начинается .....
Завидую....
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23.09.2021 18:12
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У них лето начинается .....
Завидую....
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23.09.2021 18:12 Відповісти
Молодці 👍🏼🙁
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23.09.2021 18:12 Відповісти
Да! Очень важно и актуально постоянно и непрерывно замерять температуру воздуха у пингвинов...
Может потому что мудрый нарид - такие же пингвины?
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23.09.2021 18:23 Відповісти
Може тому що ти яскравий представник "мудрого наріда"?
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23.09.2021 18:33 Відповісти
Нет, он просто избиратель зелёного дерьма. Это хуже дебила.
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23.09.2021 18:37 Відповісти
Если ты такой умный, объясни мне необходимость содержания шоблы бездельников для изучения поведения пингвинов. А то пердеть все способны, а связать два слова - не каждому под силу.
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23.09.2021 19:15 Відповісти
Цікаво, як зебілу пояснити необхідність наукової діяльності?!!! Тобі воно точно не потрібно, адже науку на хліб не намажеш.
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23.09.2021 20:14 Відповісти
Ото ж то и оно, что ты понятия не имеешь что такое та же научная работа.

Большая разница между деятельностью и имитацией деятельности...
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23.09.2021 20:49 Відповісти
Ти великий спеціаліст в геофізиці? метиорології? біології? геології? Ти можеш відрізнити діяльність від імітації? А інші 30 країн також займаються імітацією, деякі навіть на декількох станціях одночасно?
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23.09.2021 20:55 Відповісти
с критикой согласен...
ну просто именно этим я почему то не верю... и те средства, которые гатятся на "изучение пингвинов" просто можно вложить в ту же науку более эффективно...
я не специалист - я так думаю...
ok
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23.09.2021 21:02 Відповісти
Каждая страна стремится держать свою шоблу бездельников в Антарктиде. Зачем? А шоб було.
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23.09.2021 21:32 Відповісти
Батенька, да вы феерический долбоюноша!
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23.09.2021 21:53 Відповісти
пипецпля - гений мысли пёрднул ротом...
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23.09.2021 22:26 Відповісти
Правильно делают, а то могут и забыть их там после начавшегося сериала "Убить Шефира" и безуглым вагнергейтом.
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23.09.2021 18:14 Відповісти
Один патлатый бородач в адеквате.
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23.09.2021 18:23 Відповісти
Не Табу случайно?
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23.09.2021 18:28 Відповісти
фощизм сиксизъм! поцчему одни мущинки? ущемление прав правоверных желщин!!111
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23.09.2021 18:27 Відповісти
Наверно бухнули хорошо перед этим?
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23.09.2021 18:35 Відповісти
кацапа, іді дамой, воткі нєт.
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23.09.2021 20:30 Відповісти
Мордва, бояра дальше, за углом)
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23.09.2021 21:54 Відповісти
Чуваки!Украинцы!Те гроши,якi нам дали на экспедицию мы вже прокутили.Треба ще.Хто чем може скидаэмось на науку
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23.09.2021 18:39 Відповісти
И кутили так, что без штанов и туфель остались! Все пропили и с пингвинами в обнимку гуляли!
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23.09.2021 19:22 Відповісти
Учитывая стоимость отопления...изменение климата в сторону потепления меня вполне устраивает...ну а проблемы пингвинов меня не волнуют...
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23.09.2021 18:44 Відповісти
Їх, хто це замутив, теж влаштовує, візьмуть і не увімкнуть якось опалення в містах, а в селах корів і свиней відберуть, бо метан і решта, і взагалі люди жруть забагато. Так шо дядьки в шортиках або дурні, або в них насправді гроші скінчились.
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23.09.2021 22:00 Відповісти
Как то сентябрь выдался не очень теплый
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23.09.2021 18:53 Відповісти
Пачиму без масок?
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23.09.2021 19:17 Відповісти
там весна...
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23.09.2021 19:41 Відповісти
Потепление говорите? Да уж, заметно, в середине сентября в Киеве днем +8 максимум
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23.09.2021 21:19 Відповісти
Самі чоловіки, важко їм там
Але це ж все заради науки!
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24.09.2021 00:27 Відповісти
ну и рожи..... С таким бычьим здоровьем им в армию надо на передовую......
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24.09.2021 10:27 Відповісти
Шо вы делаете?! Тикайте оттеда, безумцы, там враждебные человеку природные условия!
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24.09.2021 15:19 Відповісти
 
 