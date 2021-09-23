Українські полярники сфотографувалися в заметах у літньому одязі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Таким чином вони підтримали Кліматичний марш - акцію, що нагадує про зміни клімату.
Фото полярників у шортах і шльопанцях серед снігів опублікував Національний антарктичний науковий центр, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У неділю, 26 вересня 2021 року в Києві вже традиційно відбудеться Кліматичний марш - акція, покликана нагадати про одну з найбільших загроз для людства: зміни клімату та пов'язані з цим природні катаклізми", - сказано в повідомленні.
У Національному антарктичному центрі зазначили, що за останні 50 років середня температура на континенті зросла на +3 С⁰ - це приблизно як різниця клімату між Україною і Скандинавією.
"Наші полярники, що працюють на станції "Академік Вернадський", чи не щодня спостерігають наслідки зміни клімату. Саме тому вони підтримали Кліматичний марш і закликали долучитися до нього усіх небайдужих. Для фото вони обрали літній одяг, щоб підкреслити аномальність тих процесів, що відбуваються в унікальних екосистемах Антарктики, і привернути увагу до цієї проблеми", - сказано в повідомленні.
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Завидую....
Может потому что мудрый нарид - такие же пингвины?
Большая разница между деятельностью и имитацией деятельности...
ну просто именно этим я почему то не верю... и те средства, которые гатятся на "изучение пингвинов" просто можно вложить в ту же науку более эффективно...
я не специалист - я так думаю...
ok
фощизмсиксизъм! поцчему одни мущинки? ущемление прав правоверныхжелщин!!111
Але це ж все заради науки!