Пам'ятна акція на місці катастрофи літака Ан-26 відбулась під Чугуєвом. ФОТО

У суботу, 25 вересня, під Чугуєвом (Харківська обл) відбулась церемонія вшанування загиблих унаслідок катастрофи літака АН-26, що сталася рік тому.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, ведучий церемонії зачитав імена загиблих, після чого єпископ Харківський і Богодухівський Митрофан відслужив панахиду.

Потім до пам'ятного каменя, на місці якого планується встановити пам'ятний знак, поклали квіти родичі загиблих, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач повітряних сил Микола Олещук, в.о. голови Харківської ОДА Олександр Скакун та інші.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Раніше Кучер говорив про затримку з дозволом на посадку Ан-26. За його словами, пілот нібито отримав відповідь на прохання про посадку тільки через хвилину.

З'ясувалося, що в цей же час на посадку заходив ще один літак із курсантами. На цьому другому борту перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Командування Повітряних сил звинувачує Кучера в брехні і маніпуляціях. Згідно з візуалізацією, опублікованою ПС, першим мав сісти саме борт, на якому перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

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