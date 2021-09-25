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"Слуга народу" з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Депутатка міської ради Дніпра, представниця фракції "Слуга народу" Світлана Бедлецька двічі отримувала соціальну допомогу з бюджету, але при цьому змогла придбати елітний автомобіль Mercedes GL-300 вартістю понад мільйон гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання 49000.com.ua, наводячи дані, які депутатка зазначила у своїй декларації про майно і доходи.

Слуга народу з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів 01
Слуга народу з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів 02

Як зазначається, депутатка Бедлецька отримала допомогу у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас офіційний дохід "слуги народу" з підприємницької діяльності становить 941 тисячу гривень. Ще майже два мільйони Бедлецька отримала від продажу своєї частки в приватному підприємстві "Дніпромет". Це дозволило їй також купити кілька човнів і сапбордів, щоб влаштувати акцію з безкоштовним катанням.

Слуга народу з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів 03

Зазначимо, що один каяк коштує 16-20 тисяч гривень, а сапборд трохи більше - 10 тисяч.

Слуга народу з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів 04

Слуга народу з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів 05

Ба більше, вона позичала своїм знайомим значні кошти - 800 тисяч гривень, 5 мільйонів.

Варто зазначити, що це не єдина розбіжність у діяльності Світлани Бедлецької. Зокрема, на своїй сторінці у фейсбуці вона публічно критикує яхт-клуб "Січ".  Водночас через директора підприємства "Дніпромет" Бедлецька пов'язана із В'ячеславом Дідиком, засновником і власником "Січі".

Слуга народу з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів 06

Слуга народу з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів 07

Слуга народу з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів 08

Слуга народу з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів 09

Слуга народу з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів 10

На останній сесії міськради Дніпра Світлана Бедлецька нарікала на поганий стан парку Глоби. Однак, як зазначає видання, занепав парк після того, як там директором була Світлана Кравченко, ексменеджерка ринку "Озерка". А "слуга народу" Бедлецька була юристом "Озерки".
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Топ коментарі
+20
Вчера ты шерстил Криворожские помойки, а сегодня-бац и слуга народа.
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25.09.2021 17:57
+19
за два с половиной года у зе-уродов хорошо получилось только одно - доказать 73%, что те тупорылые лошары!
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25.09.2021 18:01
+16
коррупция? не. не слышали!
почему бы сразу не подавать в суды по журналистским расследованиям, никто не знает?
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25.09.2021 17:52
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коррупция? не. не слышали!
почему бы сразу не подавать в суды по журналистским расследованиям, никто не знает?
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25.09.2021 17:52 Відповісти
Слуги они такие. Их на конюшне надо чаще пороть.
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26.09.2021 08:00 Відповісти
Про таких говорят-шкура
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25.09.2021 17:53 Відповісти
Вчера ты шерстил Криворожские помойки, а сегодня-бац и слуга народа.
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25.09.2021 17:57 Відповісти
это еврейцы - они не могут иначе
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25.09.2021 21:32 Відповісти
бедлецкая ))) все же есть где-то пару ошибок в фамилии
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25.09.2021 17:58 Відповісти
дык !
БЫдлецкая
из потомства Шарикова
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26.09.2021 00:36 Відповісти
за два с половиной года у зе-уродов хорошо получилось только одно - доказать 73%, что те тупорылые лошары!
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25.09.2021 18:01 Відповісти
Т В А Р И !!! Это для них уже давно стало НОРМОЙ.
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25.09.2021 18:18 Відповісти
Я з машини ;За ЗЕ; наліпку зірвав
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик

Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...

Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-

Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.

Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!

Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
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25.09.2021 18:22 Відповісти
Немов із цибулі в яблучко!
Останній рядок просто бімба 💣
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26.09.2021 17:28 Відповісти
"Крик душі" "ЛОХа-халявщика"...
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27.09.2021 15:56 Відповісти
вот вам один из ответов, почему в народе ГОВОРЯТ ,да жидам все мало и мало,а второй ответ, на вопрос есть ли у нас антисеметизм --это присуствие, в политике рабиновича,пальчевского,спивака,бойка которые будучи евреями, поддерживают политику москвы по уничтожению украинцев как народа при этом забывая,что кремль финансирует арабских терористов,КОТОРЫЕ УБИВАЮТ ЕВРЕЕВ,потому!!!! ЧТО ОНИ ЕВРЕИ
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25.09.2021 18:22 Відповісти
Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас гривен ауф дем штюк мерседес.
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25.09.2021 18:38 Відповісти
БЫДЛЯДСКАЯ
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25.09.2021 18:38 Відповісти
Вот для кого эпоха бедности закончилась, а любители веселых сериалов думали что все будет для них
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25.09.2021 18:41 Відповісти
Может, потому что у неё фамилия БЕДная. А правильно - Подлецкая
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25.09.2021 18:44 Відповісти
умнтчка,что сказать...лохов нужно чистить,иначе они не понимают.
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25.09.2021 20:05 Відповісти
Думаю, эти выплаты у них автоматические, зарплаты же не большие их афишируют, а премии нет) она её даже могла и не просить и не заметить)
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25.09.2021 20:27 Відповісти
Гої очікував іншого, обираючи "********** слуг" у владу?
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25.09.2021 20:36 Відповісти
Одним словом ,,Бидлецька".
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25.09.2021 20:38 Відповісти
гнида
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25.09.2021 20:46 Відповісти
Просто скотина. А комусь ці 30 тис. допомогли б вижити...
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25.09.2021 20:49 Відповісти
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25.09.2021 20:51 Відповісти
Боже какой позор и эти люди руководят нами.
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25.09.2021 21:01 Відповісти
Дограються тварі. Чаушеску в поміч
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25.09.2021 21:25 Відповісти
Спасібо жітєлям Кривбаса за президента п...са
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25.09.2021 21:26 Відповісти
****
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25.09.2021 21:35 Відповісти
слуга лохов
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25.09.2021 22:23 Відповісти
Почему я проработала тридцать два года не имею вилу не имею машину не имею ни чего потому что не былочегл красть строила дом в советские временА десять лет я работала муж покойный работал вот и строились как могли с зарплаты вот так рабочий человек жил и трудился в советские времена можна было суду взять на стройку у банку под проценты три я брала суду под три процента где сейчас есть на украйне три процента от ссуды сколько ты берйьош и выплачуешь все сейчас возьми суду закабалят и заберут все
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25.09.2021 22:48 Відповісти
Вот вы поплакались, мне вас искренне жаль! Но вопрос - ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛА на выборах президента? Не сомневаюсь, что за преЗЕдента ЗЕ! Как можно было голосовать, за человека, который никогда в политике не был, как юрист- НОЛЬ! Насмотрелась сериалов, вроде человек взрослый, а в сказки веришь! Не думаете и не анализируете- вот вам и жизнь, кушайте, не подавитесь!
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27.09.2021 13:51 Відповісти
быдлоцкая молодчага... приближает настоящую революцию...
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26.09.2021 00:47 Відповісти
А что НЕ ТАК?
ленка зеленская не побрезговала же соцвыплаты 1000 грв на ребенка получать, чем быдлецкая хуже???
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26.09.2021 00:51 Відповісти
Випередили!

Так, лєнка-ополчєнка отримувала соцвиплати, а сама в цей час апартаменти у Лівадії купувала.
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26.09.2021 01:07 Відповісти
А шо такова? Стефанчуку ж можна було брати допомогу на квартиру та платити ці гроши тещі, в якої він жив, нібито. Цікаво, він їх повернув чи нє? Казав, що поверне. А слуги урода ніколи ж не брешуть.

Це бидло с такими от *********** дорвалося до влади, вони поки все не вкрадуть, як це зробив Бандюкович, залишивши країну з порожнім гаманцем, вони не заспокояться.
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26.09.2021 01:05 Відповісти
Звісно. Вихідці з бидлецьких сімей, де з дитинства вчили "воровать сам б-г велел", "своего не упускай, чужого тем более", "бери от жизни всё, что плохо лежит" - цікаво, чого 73% очікували від депутатів, що крадуть пивас у супермаркетах?
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26.09.2021 18:30 Відповісти
Отбросы со всей страны собрались под знаменем клоуна пограбить страну.
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26.09.2021 09:03 Відповісти
"Мудрый наріт" в экстазе от слуг и прочей нечисти - голосуйте дальше приколисты - смешно же...
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26.09.2021 11:38 Відповісти
Прізвище "служанки" люто, несамовито символізує. Власне вона, бидляцька суть бедлецьких та усього бедламу. Навіть загрібаючи велетенські баблозаври на "держслужбі" в Шапітолії, все одно треба вкрасти, зцибрити, зциганити усюди, де тільки можливо.
Це генетичне, від батьків та ділдів - "хапай всё, что плохо лежит" (а у держави вкрасти взагалі "святое дело").
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26.09.2021 18:22 Відповісти
Чомусь нагадалися шкільні уроки літератури - Фонвізін, Гоголь та Салтиков-Щедрін з "говорящими прізвищами" їхніх героїв (гувернант - Кутєйкін, поліцмейстер - Держиморда, поміщиця - Коробочка)...
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26.09.2021 19:15 Відповісти
А как ваще получить соцпомощь. Я тоже хочу!
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27.09.2021 10:48 Відповісти
А как это она и предринимательской деятельностью занимаеся и одновременно при этом депутат горсовета! Разве это ваще можно совмещать?
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27.09.2021 10:54 Відповісти
А на вигляд наче нормальна людина...
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27.09.2021 12:14 Відповісти
ШКУРА ПРОДАЖНАЯ !!!
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27.09.2021 12:25 Відповісти
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27.09.2021 12:49 Відповісти
Кінець епохи бідності™

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27.09.2021 12:57 Відповісти
нахрена писать о таких мелочах я не понимаю... Сам работаю на госслужбе и получаю материалку раз в год в районе 20 тыс. гривен, ну и что????
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27.09.2021 14:09 Відповісти
мерседес за лям и знакомым 5 лямов это мелочи? у тебя тоже они есть? даже заголовок не дочитал )
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27.09.2021 14:40 Відповісти
Бедлецька від слова бидло.
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27.09.2021 15:25 Відповісти
быдлотская... просто быдлотская....
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28.09.2021 05:10 Відповісти
 
 