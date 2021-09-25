"Слуга народу" з Дніпра Бедлецька отримала 30 тис. грн соцдопомоги з бюджету, хоча купила елітний Mercedes і позичала знайомим 5 мільйонів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Депутатка міської ради Дніпра, представниця фракції "Слуга народу" Світлана Бедлецька двічі отримувала соціальну допомогу з бюджету, але при цьому змогла придбати елітний автомобіль Mercedes GL-300 вартістю понад мільйон гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання 49000.com.ua, наводячи дані, які депутатка зазначила у своїй декларації про майно і доходи.
Як зазначається, депутатка Бедлецька отримала допомогу у розмірі 30 тисяч гривень. Водночас офіційний дохід "слуги народу" з підприємницької діяльності становить 941 тисячу гривень. Ще майже два мільйони Бедлецька отримала від продажу своєї частки в приватному підприємстві "Дніпромет". Це дозволило їй також купити кілька човнів і сапбордів, щоб влаштувати акцію з безкоштовним катанням.
Зазначимо, що один каяк коштує 16-20 тисяч гривень, а сапборд трохи більше - 10 тисяч.
Ба більше, вона позичала своїм знайомим значні кошти - 800 тисяч гривень, 5 мільйонів.
Варто зазначити, що це не єдина розбіжність у діяльності Світлани Бедлецької. Зокрема, на своїй сторінці у фейсбуці вона публічно критикує яхт-клуб "Січ". Водночас через директора підприємства "Дніпромет" Бедлецька пов'язана із В'ячеславом Дідиком, засновником і власником "Січі".
На останній сесії міськради Дніпра Світлана Бедлецька нарікала на поганий стан парку Глоби. Однак, як зазначає видання, занепав парк після того, як там директором була Світлана Кравченко, ексменеджерка ринку "Озерка". А "слуга народу" Бедлецька була юристом "Озерки".
Будь ласка, зачекайте...
почему бы сразу не подавать в суды по журналистским расследованиям, никто не знает?
БЫдлецкая
из потомства Шарикова
Сподівання всі згоріли як сірник
Я й раніше ні буя в житті не мав-
Та в такім лайні ще жити я не звик
Рот відкривши я дивився серіал
Я ж повірив отим слуґам як собі,
І стікає тепер з вух зелений кал,
І щемить душа довірлива в журбі...
Ти ж для мене був величний наче Бог,
Я ж молився на красівий твій партрєт,
Ти ж пацанчик із народу, ;тот што смоґ;-
Але ж де тепер твій дівся лісапєт?!-
Ти ж казав що продаси ті літаки,
Ну а дачі- так ті дітям віддаси,
Тільки ж вийшло усе якось навпаки-
Ти ж з наріду зняв останні вже труси.
Я розкаявся, тепер я атеїст!
І не вірю я в красіві більш слова
Будь ти проклятий, кошерний гуморист,
Мука хай твоя до скону аж трива!
Та й не був же ти ніколи із низів
І не слуґ народа бачу- швидше срак,
Розумнішим став я в тисячу разів!....
.................
Медведчук же он говорить гарно як....
08.10.20.
Останній рядок просто бімба 💣
ленка зеленская не побрезговала же соцвыплаты 1000 грв на ребенка получать, чем быдлецкая хуже???
Так, лєнка-ополчєнка отримувала соцвиплати, а сама в цей час апартаменти у Лівадії купувала.
Це бидло с такими от *********** дорвалося до влади, вони поки все не вкрадуть, як це зробив Бандюкович, залишивши країну з порожнім гаманцем, вони не заспокояться.
Це генетичне, від батьків та ділдів - "хапай всё, что плохо лежит" (а у держави вкрасти взагалі "святое дело").