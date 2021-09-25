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Одеський поліцейський Володимир Незгодінський помер від травм, яких зазнав унаслідок ДТП, - поліція області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У селі Кам'янка на Одещині 24 вересня зіткнулися Citroën і вантажівка. Травм зазнали п'ятеро осіб, зокрема 6-річний хлопчик. Всіх травмованих доправили до лікарні, двоє чоловіків були у важкому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області, 25 вересня помер 32-річний старший оперуповноважений Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки нацполіції Володимир Незгодінський. Причиною стали травми, яких він зазнав у ДТП 24 вересня.

Одеський поліцейський Володимир Незгодінський помер від травм, яких зазнав унаслідок ДТП, - поліція області 01
Одеський поліцейський Володимир Незгодінський помер від травм, яких зазнав унаслідок ДТП, - поліція області 02
Одеський поліцейський Володимир Незгодінський помер від травм, яких зазнав унаслідок ДТП, - поліція області 03

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Як зазначають у відомстві, службі в правоохоронних органах Володимир присвятив 11 років життя. Він був "професіоналом своєї справи, чудовим другом і надійним колегою". У Володимира залишилася дружина, син і дочка.

Одеський поліцейський Володимир Незгодінський помер від травм, яких зазнав унаслідок ДТП, - поліція області 04
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