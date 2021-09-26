Двом буковинцям повідомили про підозри за незаконне зберігання зброї та боєприпасів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Вранці 25 вересня правоохоронці Чернівецької області провели низку санкціонованих обшуків у будинках і гаражах у двох місцевих жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Зазначається, що було виявлено та вилучено гвинтівки, пістолети, гільзи і набої, металеві банки з порохом, мобільні телефони, сім-карти; станки, за допомогою яких здійснювалася переробка вогнепальної зброї; згортки і контейнер з речовиною білого кольору; згортки з рослиною зеленого кольору; пристрій для викурювання наркотиків.
Слідчі за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури повідомили про підозри двом фігурантам віком 31 та 37 років за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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