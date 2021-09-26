Усик став чемпіоном світу у важкій вазі. ФОТОрепортаж

Олександр Усик став володарем чемпіонських поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super та IBO у важкій вазі (понад 90,718 кг), відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Українець виграв бій, що відбувся в Лондоні на стадіоні Tottenham Hotspur, за очками одноголосним рішенням усіх суддів (117-112, 116-112, 115-113), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Контракт на бій передбачає можливість реваншу.







Також читайте: Усик опублікував фото на рейках. "Укрзалізниця" попросила більше так не робити: "Забув про правила поведінки"









Читайте: Усик і Ломаченко подарували російському реперу Басті футболку і бейсболку. ФОТО