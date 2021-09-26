Усик став чемпіоном світу у важкій вазі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Спорт
Олександр Усик став володарем чемпіонських поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super та IBO у важкій вазі (понад 90,718 кг), відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.
Українець виграв бій, що відбувся в Лондоні на стадіоні Tottenham Hotspur, за очками одноголосним рішенням усіх суддів (117-112, 116-112, 115-113), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Контракт на бій передбачає можливість реваншу.
Топ коментарі
+55 Rino Onix
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Александр Усик- украинец, чемпион мира в тяжелом весе в 2021 году. Точка.