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Усик став чемпіоном світу у важкій вазі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Олександр Усик став володарем чемпіонських поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super та IBO у важкій вазі (понад 90,718 кг), відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Українець виграв бій, що відбувся в Лондоні на стадіоні Tottenham Hotspur, за очками одноголосним рішенням усіх суддів (117-112, 116-112, 115-113), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Контракт на бій передбачає можливість реваншу.

Усик став чемпіоном світу у важкій вазі 01
Усик став чемпіоном світу у важкій вазі 02
Усик став чемпіоном світу у важкій вазі 03

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Усик став чемпіоном світу у важкій вазі 04
Усик став чемпіоном світу у важкій вазі 05
Усик став чемпіоном світу у важкій вазі 06
Усик став чемпіоном світу у важкій вазі 07

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Усик став чемпіоном світу у важкій вазі 08

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55

На прес-конференции говорил на УКРАИНСКОМ языке, побил самого Джошуа без вопросов - тот еле выполз с ринга, стал чемпионом мира в супер-тяжелом весе, вернул пояса Кличко, закутался во флаг Украины и поцеловал его, а потом станцевал гопак.
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26.09.2021 02:02
+42
Багато хто перестав вболівати за Усика.
Патріотизм тут нібито ні до чого, тому що справжній вболівальник хоче видовищного боксу та гострих протистоянь незалежно від громадянства спортсмена, але в данному конкретному випадку курячі мізки Усика відвернули від ного багатьох вболівальників саме с патріотичних міркувань та почуттів і багатьом уже начхати у кого і що там відібрав Усик.
Просто начхати. НЕ відлунюються в душі патріота перемоги Усика, не резонують с душею.
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26.09.2021 07:17
+37
Спасибо Усик! Громкая победа украинского бокса!
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26.09.2021 02:12
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Усик прославляє Україну, роблячи з національним прапором коло по рингу...ви думаєте з боку Росії не було до нього пропозицій за ці всі роки з 14-го, хіба ж йому не пропонували виступати під російським прапором, але ні, він з нами, і мільони, якщо не більше бачать український прапор в руках у чемпіона, і для нас це гордість, для інших повага...
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26.09.2021 21:15 Відповісти
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27.09.2021 00:56 Відповісти
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27.09.2021 00:57 Відповісти
є таке, ординці тратять великі кошти вербуючи під свої прапори колишніх зірок накшталт Депардьє чи Стівена Сігала аби ті лише засвітилися з їхнім прапором. платять за громадянство їм (де це взагалі видано щоб держава купувала громадян) скажені гроші
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27.09.2021 10:42 Відповісти
За этого ватаноида больше не болею. Я понимаю,что медальки от фсбешных попов ему дороже,чем мое мнение. Ну и хутин с ним.
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26.09.2021 22:12 Відповісти
Твое мнение ему вообще до одного места. Простой вопрос,- кто ты и кто он ? Перестань писать ерундой.
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26.09.2021 23:21 Відповісти
А вот нихрена)думаешь этот прикацапленный поц изображал бы патриота из себя если бы ему было насрать?а вот нам на это чмо и насрать ,и насцать-и ничего с этим ни он ,ни ты не поделаешь)
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27.09.2021 00:21 Відповісти
Одна проблемка есть для симферопольского неопределеныша--нас больше,чем ему хотелось бы. На хутина пусть идет
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27.09.2021 01:14 Відповісти
Предлагаю закончить все хейтовые посты, и эту ветку этим последним постом,-
Александр Усик- украинец, чемпион мира в тяжелом весе в 2021 году. Точка.
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26.09.2021 23:46 Відповісти
Усик поц)точка
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27.09.2021 00:22 Відповісти
Между ног у тебя три точки! Одна из них - зияющая! Ну, как при холере, не доведи господи!
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27.09.2021 10:34 Відповісти
не Доведу)
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27.09.2021 10:51 Відповісти
У тебя одно дупло,в которое тебе чеченцы бутылки меняют,а у мамы и дочки твоих по три дупла,в которые их чеченцы имеют )мог бы и не намекать -об этом и так все знают
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27.09.2021 11:26 Відповісти
Усік виступав під прапором України. Він поки що український боксер та перемогу приніс для України. А що зробив ти для України?
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27.09.2021 18:43 Відповісти
Вірніше зробила, Валєрія?
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27.09.2021 18:44 Відповісти
Кредит в 2014м на Армию брала,а твои усик с ломой отказали в помощи,последний при мне заявил,что это не его война
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27.09.2021 18:54 Відповісти
Интересно в каком банке? Под 200% годовых? За дураков не держи всех
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02.10.2021 21:21 Відповісти
То есть зедегенераты даже кредит взять не могут ...лишать вас права голоса,как в Прибалтике,и точка.
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03.10.2021 08:18 Відповісти
Я не зе- и не по-. Я за правду. Чудесно помню как доллар в 14-м с 8 до 23 скакнул. Что за лошиный банк кредит давал?
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03.10.2021 20:11 Відповісти
Если подпевать охлократам, так Джошуа должен говорить исключительно на древнебритском наречии. Говоря на языке данов, англов и саксов, он же позорит свою национальную идентичность.
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27.09.2021 01:14 Відповісти
Усик - Великий чемпион. Настоящий патриот Украины.
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27.09.2021 09:57 Відповісти
Щас Усик читает тут коменты и разражается жизнерадостным смехом, паралельно разговаривая с Вольновым. Мужественные мужчины - один избивает нигеров, а второй - троллит русню
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27.09.2021 10:54 Відповісти
Mr Usyk, Slava Ukraini, you are the great undisputable champion, skills vs power. But I cheered and I will be cheering on your rematch, if it will happen, for AJ. Kyrym is Ukraine or whatever kyrym tartars to decide.
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30.09.2021 08:02 Відповісти
Это был достойный бой с обеих сторон, как не крути.
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26.12.2021 18:08 Відповісти
На само деле это очень важная победа, которую не стоит недооценивать. Особенно как мне кажется стоит уважать усилия бойцов, которые прошли тяжелый путь ради этих поясов. Они оба достойно боролись. И именно из-за таких спортсменов я сам начал ходить на бокс в киеве https://rym.zone/edinoborstva/boks/ . Потому что есть некоторые качества, которые может воспитать в тебе только бокс.
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26.12.2021 22:04 Відповісти
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