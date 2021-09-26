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П'яний водій на мікроавтобусі врізався в поліцейський автомобіль у Києві: чотири людини зазнали травм. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На Брест-Литовському шосе у Святошинському районі столиці водій мікроавтобуса, перебуваючи в нетверезому стані, скоїв наїзд на поліцейський автомобіль, унаслідок чого чотири людини зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"На Брест-Литовському шосе у Святошинському районі столиці патрульні поліцейські зупинили автомобіль Skoda за порушення правил дорожнього руху. Під час складання адміністративних матеріалів, водій автомобіля Ford Transit, який почав маневр перестроювання з середньої смуги в крайню праву смугу, скоїв наїзд на службовий автомобіль Toyota, який від удару в’їхав у зупинене авто Skoda", - повідомляють у поліції.

Внаслідок зіткнення чотири учасники ДТП зазнали травм.

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Одного із правоохоронців госпіталізували до медичного закладу з переломом ноги, а інших учасників після огляду лікарів відпустили додому.

Правоохоронці провели освідування водія автомобіля Ford на приладі "Драгер", який показав 1.16 проміле алкоголю.

Чоловіка 1992 року народження затримали, йому готують повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Пяний водій на мікроавтобусі врізався в поліцейський автомобіль у Києві: чотири людини зазнали травм 01

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Пяний водій на мікроавтобусі врізався в поліцейський автомобіль у Києві: чотири людини зазнали травм 02
Пяний водій на мікроавтобусі врізався в поліцейський автомобіль у Києві: чотири людини зазнали травм 03
Пяний водій на мікроавтобусі врізався в поліцейський автомобіль у Києві: чотири людини зазнали травм 04
Пяний водій на мікроавтобусі врізався в поліцейський автомобіль у Києві: чотири людини зазнали травм 05

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Не так опасны эти промиле, как остановка полиции где попало!
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26.09.2021 02:22
+1
шиферу повезло - в него тока криворуко стреляли одиночными, а нормально врезаться не догадались...
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26.09.2021 02:27
+1
Джек пот.
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26.09.2021 02:48
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Не так опасны эти промиле, как остановка полиции где попало!
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26.09.2021 02:22 Відповісти
Что вы пишете!! То, что водитель был пьян - это ничего, а то, что полиция контролирует нарушения правил дорожного движения - это плохо. Надо было заметить, что полиция остановилась на полосе общественного транспорта, куда этот пьяный водитель вообще не имел права сунуться.
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26.09.2021 11:41 Відповісти
думаю проблесковые маячки не были включены
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26.09.2021 13:17 Відповісти
так это менты виноваты ? у вас что вместо мозга ? а если бы авто сломалось , а если бы в авто были дети при этом ?
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26.09.2021 14:08 Відповісти
Менты не виноваты но место остановки в полосе сьезда с трассы это свидетельство их тупости. Водила сидел на бампере и просто хотел уйти на поворот, а тут олени правопорядка.
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26.09.2021 14:15 Відповісти
Там поворот направо, подвыпивший мог забить на разметку и свернуть через нее в полосу, а до этого нюхал фуру на растоянии метра не видя ничено справа как любят многие вечно спешащие по точкам бусики.
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26.09.2021 14:22 Відповісти
шиферу повезло - в него тока криворуко стреляли одиночными, а нормально врезаться не догадались...
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26.09.2021 02:27 Відповісти
Джек пот.
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26.09.2021 02:48 Відповісти
я бы наказал первую машину...
за все, гад, ответит
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26.09.2021 03:56 Відповісти
гадость потная не там стояла ....
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26.09.2021 03:59 Відповісти
газель уходит от погони (с)
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26.09.2021 04:05 Відповісти
Я думаю, що штраф потрібно виписати конструктора двигунів внутрішнього згорання .
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26.09.2021 06:26 Відповісти
.
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26.09.2021 08:27 Відповісти
Так єто ж суббота! Как не нажраться рускому человеку? Понять и простить.
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26.09.2021 09:50 Відповісти
Тойота, по ходу, из жести начала кузова лепить.
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26.09.2021 11:30 Відповісти
ну да! только в этой жестянке шансов остатся в живых при аварии намного больше нежели в 21-й волги !
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26.09.2021 14:09 Відповісти
Что вы пишете!! То, что водитель был пьян - это ничего, а то, что полиция контролирует нарушения правил дорожного движения - это плохо. Надо было заметить, что полиция остановилась на полосе общественного транспорта, куда этот пьяный водитель вообще не имел права сунуться.
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26.09.2021 11:33 Відповісти
не ясно, что мусора - очьень важьно делали в этом месте дороги , возле отбойника. наверное пытались реформировать проезжающих водителей.
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26.09.2021 11:48 Відповісти
На полосе движения общественного транспорта остановили очередного нарушителя.
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26.09.2021 11:53 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!!
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26.09.2021 12:21 Відповісти
Да уж. Не машина а куча мусора из пластмасы. Такую даже ремонтировать не нужно. Смести веником и в мусорку. Зато не евробляхи.
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26.09.2021 13:56 Відповісти
 
 