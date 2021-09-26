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Унаслідок пожежі в хостелі Києва загинула людина. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Унаслідок пожежі в хостелі в Святошинському районі столиці загинула людина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Київ.

Унаслідок пожежі в хостелі Києва загинула людина 01

Повідомлення про пожежу у Святошинському районі столиці надійшло 26 вересня о 3:00.

"Після прибуття на місце події першого пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті, розташованій на 3 поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, переобладнаної під хостел", - зазначено в пості.

На місці події працювало 7 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві

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У ДСНС зазначили, що о 3:31 пожежу було локалізовано та о 3:53 - ліквідовано на площі 40 кв. м.

Було встановлено, що попередньо в кімнаті перебували три людини, на момент прибуття пожежних одна з них вистрибнула з вікна 3-го поверху і зазнала травм, попередньо - перелом ключиці, інша особа вибігла сходами на вулицю, а третього дорослого чоловіка було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі.

Постраждалий чоловік, який зазнав травм від падіння з висоти, був госпіталізований.

На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 рятувальників особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в м. Київ.

Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Наталя Джума
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понятно что нажрались и/или занаркотились. кстати, три мужичка в 1 комнате?.....
с большой вероятностью мона допустить что "гей-парад" для них "святое".
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26.09.2021 10:20 Відповісти
Читая ваш пост можно предложить, что вы латентный. Но не каждое предложение - истина. Верно?
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26.09.2021 10:25 Відповісти
кто о чем. просто по новости мне показалось странным что три мужика в одну комнату вселилось. "латентный" возможно - вы, так как непонятно зачем спросил.
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26.09.2021 11:07 Відповісти
Ну не знаю. В мене, наприклад, перша думка про те, що це якісь роботяги знімають кімнатку одну на трьох, щоб зекономити. Може справді, у кого що болить
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26.09.2021 12:05 Відповісти
може й так
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26.09.2021 12:46 Відповісти
Там бідося не ошивався десь поблизу?
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26.09.2021 11:14 Відповісти
Стыдно! на редкость безграмотно!
Цензор, гоните тупых писюлек. Знать буквы и уметь писать - две большие разницы.
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26.09.2021 11:43 Відповісти
Була надія, що українською краще, але ні.
"попереднью" якийсь дурень тулить будь де.
"Було встановлено, що попередньо в кімнаті перебували..." - повна маєчня!
А попезадньо де вони перебували?
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26.09.2021 11:48 Відповісти
 
 