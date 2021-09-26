Унаслідок пожежі в хостелі Києва загинула людина. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
Унаслідок пожежі в хостелі в Святошинському районі столиці загинула людина.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Київ.
Повідомлення про пожежу у Святошинському районі столиці надійшло 26 вересня о 3:00.
"Після прибуття на місце події першого пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті, розташованій на 3 поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі, переобладнаної під хостел", - зазначено в пості.
На місці події працювало 7 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 осіб особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві
У ДСНС зазначили, що о 3:31 пожежу було локалізовано та о 3:53 - ліквідовано на площі 40 кв. м.
Було встановлено, що попередньо в кімнаті перебували три людини, на момент прибуття пожежних одна з них вистрибнула з вікна 3-го поверху і зазнала травм, попередньо - перелом ключиці, інша особа вибігла сходами на вулицю, а третього дорослого чоловіка було виявлено без ознак життя під час гасіння пожежі.
Постраждалий чоловік, який зазнав травм від падіння з висоти, був госпіталізований.
На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 28 рятувальників особового складу підрозділів ГУ ДСНС України в м. Київ.
Причина пожежі встановлюється.
Будь ласка, зачекайте...
с большой вероятностью мона допустить что "гей-парад" для них "святое".
Цензор, гоните тупых писюлек. Знать буквы и уметь писать - две большие разницы.
"попереднью" якийсь дурень тулить будь де.
"Було встановлено, що попередньо в кімнаті перебували..." - повна маєчня!
А попезадньо де вони перебували?