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Держприкордонслужба (4363) нелегали (362) Туреччина (2256)

За дві доби затримано 6 турецьких нелегалів, які намагалися перетнути кордон на Львівщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Трьох порушників, які без необхідних документів планували потрапити на територію ЄС, затримав учора на Львівщині наряд відділу "Краковець".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.

Міру відповідальності іноземців за спробу незаконного перетину державного кордону України (ст. 204-1 КУпАП) визначить суд.

Раніше цього затримання прикордонники "Краковця" зупинили ще трьох громадян Туреччини, які разом із громадянином Азербайджану намагалися нелегально потрапити до ЄС через український кордон.

Читайте також: На кордоні з Польщею та Угорщиною затримано 14 нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

За дві доби затримано 6 турецьких нелегалів, які намагалися перетнути кордон на Львівщині, - Держприкордонслужба 01
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Не любят родину хлопцы-черножопцы.
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26.09.2021 11:38 Відповісти
вот вам еще одну звизданутую нелегалку в тему.. Гадя Сявченко ударилась об Коран и приняла Шариат..

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26.09.2021 11:38 Відповісти
В гарем какой хоть нибудь завалящий хочет.Только для начала надо бросить бухать.
Пусть у муллы узнает-за то,что она работала в "сексе по телефону" единоверцы камнями не забьют?Хотя ей бояться не стоит.Так как она деревянная по пояс-камни просто будут отскакивать.
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26.09.2021 12:01 Відповісти
Аладін: Зульфія, я тобі халву купив! Ось на. (Дае халву Зульфії)
Голос з пляшки (знов дуже нерврвий): Кажу *** пустіть, ***, вони халву ***!
Зульфія (жере халву): Халва яхши.
Аладін: Зульфія, у мене план! Щас ходім на базар, патом в гарем, звізда моїх очей!
Зульфія й Аладін уходять, Мао Дзедун сяє на горі.
Голос з пляшки (дражливо): Звізда моїх очей...****** сило...(с)
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26.09.2021 12:09 Відповісти
чого лише не приймешь аби повернути увагу до себе...
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26.09.2021 13:11 Відповісти
та хай йдуть собі...чого ви хочете від людей?
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26.09.2021 13:11 Відповісти
 
 