За дві доби затримано 6 турецьких нелегалів, які намагалися перетнути кордон на Львівщині, - Держприкордонслужба. ФОТО

Трьох порушників, які без необхідних документів планували потрапити на територію ЄС, затримав учора на Львівщині наряд відділу "Краковець".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.

Міру відповідальності іноземців за спробу незаконного перетину державного кордону України (ст. 204-1 КУпАП) визначить суд.

Раніше цього затримання прикордонники "Краковця" зупинили ще трьох громадян Туреччини, які разом із громадянином Азербайджану намагалися нелегально потрапити до ЄС через український кордон.



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