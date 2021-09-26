За дві доби затримано 6 турецьких нелегалів, які намагалися перетнути кордон на Львівщині, - Держприкордонслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Трьох порушників, які без необхідних документів планували потрапити на територію ЄС, затримав учора на Львівщині наряд відділу "Краковець".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.
Міру відповідальності іноземців за спробу незаконного перетину державного кордону України (ст. 204-1 КУпАП) визначить суд.
Раніше цього затримання прикордонники "Краковця" зупинили ще трьох громадян Туреччини, які разом із громадянином Азербайджану намагалися нелегально потрапити до ЄС через український кордон.
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Пусть у муллы узнает-за то,что она работала в "сексе по телефону" единоверцы камнями не забьют?Хотя ей бояться не стоит.Так как она деревянная по пояс-камни просто будут отскакивать.
Голос з пляшки (знов дуже нерврвий): Кажу *** пустіть, ***, вони халву ***!
Зульфія (жере халву): Халва яхши.
Аладін: Зульфія, у мене план! Щас ходім на базар, патом в гарем, звізда моїх очей!
Зульфія й Аладін уходять, Мао Дзедун сяє на горі.
Голос з пляшки (дражливо): Звізда моїх очей...****** сило...(с)