"Реве та стогне клімат України", - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Технології
26 вересня на Михайлівській площі в Києві стартував Кліматичний марш! Його учасники висунули низку вимог до української влади і пройшли маршем до Верховної Ради, де вручили свої вимоги чиновникам.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Як зазначили організатори акції, кліматична криза - реальність, з якою доводиться стикатися не лише майбутнім поколінням. Ми відчуваємо її наслідки вже зараз. Жахливі повені в Європі, Китаї, Індії. Лісові пожежі, викликані аномально спекотною погодою, в Канаді, Туреччині, Чорногорії. Десятки тисяч людей постраждали, сотні загинули.
За їхніми словами, Україна теж не відстає: у Запорізькій області фіксують смерчі, Одесу заливають повені, пилова хмара із Сахари накриває всю країну, липень у столиці щоразу б'є температурні рекорди.
Активісти зазначили, що вийшли на вулиці Києва, щоб вкотре нагадати чиновникам про найбільшу загрозу для людства - зміну клімату та природні катаклізми, пов'язані з ним.
Серед вимог учасників - відмова від брудної енергетики і промисловості, розвиток зеленої економіки, витрачання податків на реальні дії влади щодо недопущення зміни клімату. Крім того, активісти вимагали збільшити фінансування в Держбюджеті на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату та природоохоронні заходи.
Фото, відео - Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
или это за деньги ходят одни и те же? ))))
Карпатський бокораш@bokorash
Вчора моїм батькам "прилетіла" погроза від директорки, якій в свою чергу прийшла настанова від керівництва ОТГ, що якщо я їх і далі критикуватиму, то в батьків будуть проблеми в школі. Працюють вони там вже по 30 років щоб ви розуміли. Блть, роздерти їх готовий зараз...
Те саме із знайомим, що працює в цій школі і критикує в ФБ навіть не керівництво ОТГ, а зєлєнь в цілому. Так от, сказали йому, що попаде під скорочення, якщо і далі продовжуватиме. Щоб ви розуміли, в того чувака ДЦП і він в тій школі один з найкорисніших працівників.
Комусь децентралізація і можливість робити зміни на місцях, а комусь удільне князівство, яке передаватиметься по спадщині. І найогидніше те, що люди ведуться на цю бидлячість і плазують перед керівництвом... гидко ***
воды в мировом океане не кислые а щелочные и благодаря углекислому газу они придатны для жизни морских организмов
Реально дихати нічим, після заїзду з Європи.
У всіх смислах.
кстати - свирепая отмазка чо ходят на такие акции - их же на работу не берут - ущемление же, вот и много свободного времени
Він якраз збільшив свій велосипедний кортеж ще на 20 автівок...таке лайно перелякане.
, вот же Саченко тупая .... в Раду не попала, но и так хорошо... эээ, то есть - здоровья все погибшим.
дураки - идите в Пекин и там так посвирепствуйте. через 8-10 лет увидимся.
придурки тупые - в стране шо на ладан дышит из-за ахметок и прочих тварей, они бл... борютсси за климакс, или за что то там. проплачено стопроц, либо просто кретины.
Її знову забабахнуло.
Екс-політик заявила, що іслам - це релігія свободи, а не гноблення. Вона також опублікувала фотосесію з мечеті в Туреччині.
Екс-нардеп Надія Савченко опублікувала в Facebook свої фото в паранджі, зроблені в турецькій мечеті. Вона також поміркувала про переваги ісламу перед іншими світовими релігіями.
А Айфони чи інші ґаджети це чиста промисловість? І чому ці ґаджети міняють ці активісти дуже часто? Чи може іграшки пластикові,які потім тисячами тон валяються на смітниках.Були декілька років популярні спінери наприклад,де вони зараз? До речі зараз вся техніка з пластику,раніше в техніці було більше металу,який легко переплавити.Та й не ламалася техніка так часто,як зараз.От на приклад,купили ви хороший телевізор,діагональ 55 дюймів,гарантія пройшла і в ньому матриця накрилась.Де цей телевізор опиняється? Щось я не бачу активістів з плакатами,на яких написано,давайте будемо менше споживати техніки і не будемо такими марнотратниками.
Актуальне гасло для "екоактивістів", - "Врятуй планету, - вбийся об стєнку!"
Может половину пересесть на общественный транспорт ?
Или нижние автомобили вырабатывают озон ?
Ну, так уже вся країна "зелена"! Від Зеленського вже всіх нудить!
А йому мало "зеленого"! Якийсь неадекват.
Шо вам там нейметься з вашою ксенофобською кацапсятиною про Сороса, геїв, чоношкірих та євреїв? Українці до всіх ставляться толерантно, вам до нас ще дуже далеко. Кацапи знаходяться лише на першій стадії розвитку, та далі першої стадії так ніколи і не просунуться.
Кацарилі боти! Запам'ятайте! Ми вас одразу вираховуємо, посилаємо та проклинаємо. А ви своїми відвідинами та дописами лише робите сайту рейтинг.