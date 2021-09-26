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клімат (111) марш (334) екологія (926) Богачук Олег (1174)

"Реве та стогне клімат України", - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Технології

26 вересня на Михайлівській площі в Києві стартував Кліматичний марш! Його учасники висунули низку вимог до української влади і пройшли маршем до Верховної Ради, де вручили свої вимоги чиновникам.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Як зазначили організатори акції, кліматична криза - реальність, з якою доводиться стикатися не лише майбутнім поколінням. Ми відчуваємо її наслідки вже зараз. Жахливі повені в Європі, Китаї, Індії. Лісові пожежі, викликані аномально спекотною погодою, в Канаді, Туреччині, Чорногорії. Десятки тисяч людей постраждали, сотні загинули.

За їхніми словами, Україна теж не відстає: у Запорізькій області фіксують смерчі, Одесу заливають повені, пилова хмара із Сахари накриває всю країну, липень у столиці щоразу б'є температурні рекорди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина закликає збільшити бідним країнам кліматичну допомогу

Активісти зазначили, що вийшли на вулиці Києва, щоб вкотре нагадати чиновникам про найбільшу загрозу для людства - зміну клімату та природні катаклізми, пов'язані з ним.

Серед вимог учасників - відмова від брудної енергетики і промисловості, розвиток зеленої економіки, витрачання податків на реальні дії влади щодо недопущення зміни клімату. Крім того, активісти вимагали збільшити фінансування в Держбюджеті на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату та природоохоронні заходи.

Читайте: Схід України має особливу потребу в переході на чисту енергетику, - єврокомісар Сінкевічюс

Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 01
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 02
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 03
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 04
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 05
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 06
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 07
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 08
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 09
Реве та стогне клімат України, - у центрі Києва відбувся Кліматичний марш 10

Фото, відео - Олег Богачук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
такое впечатление что гей-параду выдали другие транспаранты... ))))
или это за деньги ходят одни и те же? ))))
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26.09.2021 14:42
+14
Заметили, что на плакатах куча бреда понаписано вместо дельных советов типо запрета вывоза леса с Украины?
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26.09.2021 14:56
+9
Только хотел спросить : а лгбт-братва где? Но тут же увидел в стройных рядах соответствующие флажки и успокоился : они на месте. На митинги как на работу ходят. Смотрю в Киеве очень много людей, которым заняться нечем и много свободного времени и энергии. Волонтёрам на фронте не хотят помочь или по Киеву гэцать прикольнее?
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26.09.2021 14:51
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такое впечатление что гей-параду выдали другие транспаранты... ))))
или это за деньги ходят одни и те же? ))))
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26.09.2021 14:42 Відповісти
нє, оні за всьо хорошеє протів всєго, чєго дома нє знают...
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26.09.2021 14:54 Відповісти
а вдома вже от... знову





Карпатський бокораш@bokorash



Вчора моїм батькам "прилетіла" погроза від директорки, якій в свою чергу прийшла настанова від керівництва ОТГ, що якщо я їх і далі критикуватиму, то в батьків будуть проблеми в школі. Працюють вони там вже по 30 років щоб ви розуміли. Блть, роздерти їх готовий зараз...
Те саме із знайомим, що працює в цій школі і критикує в ФБ навіть не керівництво ОТГ, а зєлєнь в цілому. Так от, сказали йому, що попаде під скорочення, якщо і далі продовжуватиме. Щоб ви розуміли, в того чувака ДЦП і він в тій школі один з найкорисніших працівників.
Комусь децентралізація і можливість робити зміни на місцях, а комусь удільне князівство, яке передаватиметься по спадщині. І найогидніше те, що люди ведуться на цю бидлячість і плазують перед керівництвом... гидко ***
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26.09.2021 14:59 Відповісти
Студентам пофиг на какой митинг бежать лишь бы пару сотен на пиво и сигареты заработать
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26.09.2021 14:58 Відповісти
Професиональные протестующие с тарифом 200грн/час, ето называется. Заплатишь им и завтра они выйдут с плакатами *вырубай парк ради чистого жилья для киевлян*.
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26.09.2021 15:07 Відповісти
они и за 120грн выходят кричать свободу медведчуку
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26.09.2021 15:52 Відповісти
А кто платит? или кто под видом экологов рвется к корыту?
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26.09.2021 20:03 Відповісти
Ну так ********** для того и продвигается, чтобы сохранить индустриальный каркас глобализации сокращением населения. Чтобы с королей заводов и нефтекачалок и их кредиторов не снимать корону глобального управления.
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26.09.2021 15:38 Відповісти
Фигня полная....даже если в Украине сделать так что выбросы будут нулевыми...это ни как повлияет на климат планеты Земля...
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26.09.2021 14:44 Відповісти
фигня даже в лозунгах,
воды в мировом океане не кислые а щелочные и благодаря углекислому газу они придатны для жизни морских организмов
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26.09.2021 16:19 Відповісти
Ще шедевр: вегань і збережи довкілля. Ціною власного здоров'я і життя. ><
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26.09.2021 17:57 Відповісти
Дебіли зі своєю "зеленою енергетикою".
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26.09.2021 14:44 Відповісти
Ну хоть собачку выгуляли.
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26.09.2021 14:46 Відповісти
Хто спонсор? Природа? Огодада...
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26.09.2021 14:47 Відповісти
Ахметов и Васадзэ. Ахметов пропихивает *зелоную енергетику* по 10грн/кВт, Васадзе за запрет авто из Европы.
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26.09.2021 15:12 Відповісти
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26.09.2021 15:57 Відповісти
Як тобі не смердити, Києве мій?
Реально дихати нічим, після заїзду з Європи.
У всіх смислах.
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26.09.2021 14:47 Відповісти
без зеленых насаждений климату украйны -хана, как посодют ярд деревьев. сразу усе ништяково станет
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26.09.2021 14:47 Відповісти
Только хотел спросить : а лгбт-братва где? Но тут же увидел в стройных рядах соответствующие флажки и успокоился : они на месте. На митинги как на работу ходят. Смотрю в Киеве очень много людей, которым заняться нечем и много свободного времени и энергии. Волонтёрам на фронте не хотят помочь или по Киеву гэцать прикольнее?
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26.09.2021 14:51 Відповісти
ой, на самом деле, што вы такое гаваритее, вы может не любите геев, а поцчему?, их жее всегда ущемляют, даже на митинг не выйти чтобы кто то не сказал - Опять кидары идут трясти жёппами.

кстати - свирепая отмазка чо ходят на такие акции - их же на работу не берут - ущемление же, вот и много свободного времени
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26.09.2021 15:13 Відповісти
Шикарная фотка - сублимация социальных ролей в обществе - девахи активистки идут друг друга агитируют и ихний мужик коляску везет
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26.09.2021 14:55 Відповісти
Заметили, что на плакатах куча бреда понаписано вместо дельных советов типо запрета вывоза леса с Украины?
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26.09.2021 14:56 Відповісти
Наркоманы масками лица позакрывали. У них даже собака накуренная.
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26.09.2021 15:00 Відповісти
Розкажіть ще раз зеленському про клімат.
Він якраз збільшив свій велосипедний кортеж ще на 20 автівок...таке лайно перелякане.
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26.09.2021 15:02 Відповісти
Особенно ту дуру которая несет плакат *мисто для людей а не для авто*, хочется сказать чтобы повесила себе на грудь значек *дай мне в морду если я сяду в авто вместо идти пешком*.
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26.09.2021 15:03 Відповісти
Если бы туда мина прилетела, то я:
, вот же Саченко тупая .... в Раду не попала, но и так хорошо... эээ, то есть - здоровья все погибшим.

дураки - идите в Пекин и там так посвирепствуйте. через 8-10 лет увидимся.
придурки тупые - в стране шо на ладан дышит из-за ахметок и прочих тварей, они бл... борютсси за климакс, или за что то там. проплачено стопроц, либо просто кретины.
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26.09.2021 15:09 Відповісти
Ви не повірите, - але це Надія Савченко у паранджі в Туреччині.
Її знову забабахнуло.

Екс-політик заявила, що іслам - це релігія свободи, а не гноблення. Вона також опублікувала фотосесію з мечеті в Туреччині.

Екс-нардеп Надія Савченко опублікувала в Facebook свої фото в паранджі, зроблені в турецькій мечеті. Вона також поміркувала про переваги ісламу перед іншими світовими релігіями.

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26.09.2021 22:42 Відповісти
"больной человек"(с)
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27.09.2021 07:34 Відповісти
Молодцы киевляне.Всему миру пора. Но нет плакатов,осуждающих страшные пожары в Якутии?
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26.09.2021 15:11 Відповісти
Здоров. мне кажется что есть .... пусть будет "пастух" шо питается эмоциями - сам посмотри - "9\11", высадка на луну и прочие вещи, как вот щас тут было типо покушение на одного е*рея. Ну реально - я уже давненько думаю шо планета = суть "ферма". И иногда к "фермеру" приходят гости = появляется тут Сталин и прочие твари как Мао. А Гитлер тупо на поводке, и то обосрался ибо так "было написано". Как тебе такая идея?
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26.09.2021 15:17 Відповісти
Пожежі в Якутії викинули в атмосферу кілька мільярдів тон вуглекислого газу.
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26.09.2021 21:18 Відповісти
именно! а экологи нудно мычат про пользу электрокаров, тогда как пожары на Путинщине выбросили так как электрокары не сэкономили на лет 50) но к Путину "вопросовнет"))
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27.09.2021 07:37 Відповісти
Собака смотрит человечискими глазами на людей.
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26.09.2021 15:15 Відповісти
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26.09.2021 18:15 Відповісти
Ее жизнь зависит от людей планеты,но не от тех кто крутит у виска.
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26.09.2021 18:32 Відповісти
Про глобальне потепління клімату… https://youtu.be/jQpqhRUNcQI
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26.09.2021 15:24 Відповісти
Среди требований участников - отказ от грязной энергетики и промышленности, развитие зеленой экономику, трата налогов на реальные действия власти по недопущению изменения климата. Кроме того, активисты требовали увеличить финансирование в Госбюджете на мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к изменению климата и природоохранные мероприятия. Источник: https://censor.net/ru/p3290451


А Айфони чи інші ґаджети це чиста промисловість? І чому ці ґаджети міняють ці активісти дуже часто? Чи може іграшки пластикові,які потім тисячами тон валяються на смітниках.Були декілька років популярні спінери наприклад,де вони зараз? До речі зараз вся техніка з пластику,раніше в техніці було більше металу,який легко переплавити.Та й не ламалася техніка так часто,як зараз.От на приклад,купили ви хороший телевізор,діагональ 55 дюймів,гарантія пройшла і в ньому матриця накрилась.Де цей телевізор опиняється? Щось я не бачу активістів з плакатами,на яких написано,давайте будемо менше споживати техніки і не будемо такими марнотратниками.
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26.09.2021 15:51 Відповісти
Чому ці "активісти" ще досі не самовипилилися, адже, - "менше народу, - більше "кислороду" (кисню)"?
Актуальне гасло для "екоактивістів", - "Врятуй планету, - вбийся об стєнку!"
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26.09.2021 22:52 Відповісти
Ну вони ж не задумуються,що вони самі забруднюють планету.
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26.09.2021 23:32 Відповісти
А почему борцы с климатом не борются с прецессией?! Весьм странно... донкихоты уевы!
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26.09.2021 16:04 Відповісти
Сколько тонн бензина за сутки сжигают в Киеве ?
Может половину пересесть на общественный транспорт ?
Или нижние автомобили вырабатывают озон ?
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26.09.2021 16:24 Відповісти
********* тоже вышли за экологическое будущее своих детей.
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26.09.2021 17:05 Відповісти
Ага, вот и хорошо, отправьте их на Донбасс, пусть за закрытие шахт митингуют. Шахты - неэкологичны!😀
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26.09.2021 17:38 Відповісти
Украина вносит малую долю в парниковый эффект.Митинги нужно устраивать в Китае,бо они скоро надорвутся разогревать планету своими амбициями.Миллиард тел и заводов,не слабо греют планету.Один Китай греет стратосферу,как 100 Украин.Як вариант
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26.09.2021 17:52 Відповісти
Кажуть, що якщо всі китайці одночасно підстрибнуть, то Земля зійде зі своєї орбіти... )))
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26.09.2021 22:55 Відповісти
О изменении климата уже давно говорит Международное Общественное Движение "Аллатра". С климатом у нас большие проблемы. Чтобы вместе пережить надо построить Созидательное общество. Посмотрите более детально на ютубе.
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26.09.2021 18:59 Відповісти
У Земли, пожалуй, одна большая проблема - дисбаланс популяции агрессивного и хищного вида "голых обезьян". Хотите помочь экологии и = сберечь природу, "мать вашу", не ходите с глупыми плакатами по улицам городов как дураки и идиоты, а лучше удавитесь, тем самым принесете реальную и действительную пользу, а не профанацию и лицедейство!
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26.09.2021 19:49 Відповісти
За аллатрою торчат уши пуйла, учите матчасть
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26.09.2021 22:41 Відповісти
Климат меняется беспрерывно в течении миллардов лет . И ничего с этим никто сделать не сможет . Внутренние процессы Земли и солнечная активность . Остальные завывания с требованием пересесть на автомобили на батарейках и платить за электроэнергию в 10 раз больше обычная операция по оболваниванию населения .
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27.09.2021 00:04 Відповісти
Кто из них не чеканутый и не больной на голову, тот просто пошел потусить (скучно дома,себя показать, на других посмотреть, завести новые знакомства, поймать на жопу приключений и не только на жопу)!
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26.09.2021 19:37 Відповісти
У чувака праворуч вгорі текст на папірці " Переходь на зелене".
Ну, так уже вся країна "зелена"! Від Зеленського вже всіх нудить!
А йому мало "зеленого"! Якийсь неадекват.

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26.09.2021 22:33 Відповісти
Тема така нейтральна та важлива для всього людства, а кацапських ботів набігло, наче тарганів на комунальну кухню.
Шо вам там нейметься з вашою ксенофобською кацапсятиною про Сороса, геїв, чоношкірих та євреїв? Українці до всіх ставляться толерантно, вам до нас ще дуже далеко. Кацапи знаходяться лише на першій стадії розвитку, та далі першої стадії так ніколи і не просунуться.

Кацарилі боти! Запам'ятайте! Ми вас одразу вираховуємо, посилаємо та проклинаємо. А ви своїми відвідинами та дописами лише робите сайту рейтинг.
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26.09.2021 23:51 Відповісти
Ковидоистерия и климатошизофрения две любимые темы с помощью которых послушных , необразованных баранов загоняют в стойло .
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26.09.2021 23:58 Відповісти
Тем, у кого полный порядок с оплатой нормального жилья (а не собачьих конур), с заполняемостью холодильника едабельными харчами (а не захимиченным гавнищем из дешёвого супермаркета) и бара бухабельным пойлом (а не шмурдяками из того же супермаркета), с медициной (а не "чё припёрся[?] - безвозмездно подыхай дома"), с брендовыми лахами (а не кем-то затасканный сэконд-хэнд) и всё такое, тому не грех не только за климат, но и за прочую непервостатейную экзотику побузатёрить. А вот тем, у кого на вышеперечисленные требы не хватает, тому на климат, откровенно говоря, - НАСРАТЬ - нищебродствовать в хорошем климате даже как-то побидней будет.
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27.09.2021 00:22 Відповісти
 
 